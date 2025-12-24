2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók

Jövőre adómentességet élveznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók – jelentette be a pénzügyminiszter a kedd esti kormányülés utáni sajtótájékoztatóján.

Alexandru Nazare elmondta, hogy nincsenek adatai az adómentesség költségvetési vonzatairól, de szeretné, ha a bevételkiesést más intézkedésekkel kompenzálná a kormány.

Emlékeztetett, hogy a felsorolt létesítmények megadóztatását a jelenlegi adótörvénykönyv írja elő, de az adók bevezetését a kormányülésen 2027-re halasztották – írja az Agerpres.