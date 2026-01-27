Rovatok
146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A 2025-ös évet Románia 7,65 százalékos GDP-arányos (146,03 milliárd lejes) költségvetési hiánnyal zárta, ami 1 százalékponttal kisebb a 2024-es év végi 8,67 százalékos deficitnél – közölte kedden a pénzügyminisztérium.

Székelyhon

2026. január 27., 14:252026. január 27., 14:25

A tárca szerint a pénzügyi adatok megerősítik a kormány intézkedéseinek hatékonyságát, mivel a költségvetési hiány az előző évhez képest csökkent, miközben a bevételek nőttek, és rekord mennyiségű pénzt fordítottak nagyrészt vissza nem térítendő európai forrásokból finanszírozott nagyberuházásokra – ismerteti az Agerpres.

Belföld Gazdaság
