146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában

A 2025-ös évet Románia 7,65 százalékos GDP-arányos (146,03 milliárd lejes) költségvetési hiánnyal zárta, ami 1 százalékponttal kisebb a 2024-es év végi 8,67 százalékos deficitnél – közölte kedden a pénzügyminisztérium.

A tárca szerint a pénzügyi adatok megerősítik a kormány intézkedéseinek hatékonyságát, mivel a költségvetési hiány az előző évhez képest csökkent, miközben a bevételek nőttek, és rekord mennyiségű pénzt fordítottak nagyrészt vissza nem térítendő európai forrásokból finanszírozott nagyberuházásokra – ismerteti az Agerpres.