Kedd esti ülésén a kormány jóváhagyta több minisztérium és állami intézmény büdzséjének a kiegészítését a 2025-ös évre.

A működéshez és béralapokhoz szükséges összegeket kapott a környezetvédelmi, a védelmi, a fejlesztési minisztérium. Az összegeket a kormány rendelkezésére álló tartalékalapból utalták ki – ismerteti az Agerpres.

A kabinet közleménye szerint a környezetvédelmi tárcának 203,367 millió lejt utaltak ki az erdészeti szolgáltatások kifizetésének és a faanyag-kitermelés korlátozásai által érintett erdőtulajdonosok kártalanításának biztosítására.

A védelmi minisztérium idei költségvetését 1,3 milliárd lejjel egészítették ki

a román hadsereg felszerelésének,

illetve 300 millió lejjel a hadsereg strukturális és minőségi átalakításának folytatására.

Az összegek biztosítják többek között a beszerzési szerződések számláinak kifizetését és a katonai infrastrukturális projektek finanszírozásához szükséges forrásokat.