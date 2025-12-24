Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Kedd esti ülésén a kormány jóváhagyta több minisztérium és állami intézmény büdzséjének a kiegészítését a 2025-ös évre.
2025. december 24., 09:552025. december 24., 09:55
A működéshez és béralapokhoz szükséges összegeket kapott a környezetvédelmi, a védelmi, a fejlesztési minisztérium. Az összegeket a kormány rendelkezésére álló tartalékalapból utalták ki – ismerteti az Agerpres.
A kabinet közleménye szerint a környezetvédelmi tárcának 203,367 millió lejt utaltak ki az erdészeti szolgáltatások kifizetésének és a faanyag-kitermelés korlátozásai által érintett erdőtulajdonosok kártalanításának biztosítására.
A védelmi minisztérium idei költségvetését 1,3 milliárd lejjel egészítették ki
a román hadsereg felszerelésének,
illetve 300 millió lejjel a hadsereg strukturális és minőségi átalakításának folytatására.
Az összegek biztosítják többek között a beszerzési szerződések számláinak kifizetését és a katonai infrastrukturális projektek finanszírozásához szükséges forrásokat.
A közrádió (SRR) idei költségvetését a kabinet 6 millió lejjel egészítette ki a működés (folyó költségek) biztosítása érdekében.
Az országos állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSVSA) idei büdzséjét 101,792 millió lejjel egészítette ki a kormány a magánpraxist folytató állatorvosok szolgáltatásainak kifizetésére, a felhalmozott adósságok törlesztésére.
