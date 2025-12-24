Rovatok
1,3 milliárd lejt kap a védelmi, 200 milliót a fejlesztési minisztérium

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Kedd esti ülésén a kormány jóváhagyta több minisztérium és állami intézmény büdzséjének a kiegészítését a 2025-ös évre.

Székelyhon

2025. december 24., 09:542025. december 24., 09:54

2025. december 24., 09:552025. december 24., 09:55

A működéshez és béralapokhoz szükséges összegeket kapott a környezetvédelmi, a védelmi, a fejlesztési minisztérium. Az összegeket a kormány rendelkezésére álló tartalékalapból utalták ki – ismerteti az Agerpres.

A kabinet közleménye szerint a környezetvédelmi tárcának 203,367 millió lejt utaltak ki az erdészeti szolgáltatások kifizetésének és a faanyag-kitermelés korlátozásai által érintett erdőtulajdonosok kártalanításának biztosítására.

A védelmi minisztérium idei költségvetését 1,3 milliárd lejjel egészítették ki

  • a román hadsereg felszerelésének,

  • illetve 300 millió lejjel a hadsereg strukturális és minőségi átalakításának folytatására.

Az összegek biztosítják többek között a beszerzési szerződések számláinak kifizetését és a katonai infrastrukturális projektek finanszírozásához szükséges forrásokat.

A fejlesztési minisztériumnak 200 millió lejt utaltak ki a tartalékalapból a köz- és szociális építkezések országos programjának finanszírozásához.

A közrádió (SRR) idei költségvetését a kabinet 6 millió lejjel egészítette ki a működés (folyó költségek) biztosítása érdekében.

Az országos állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSVSA) idei büdzséjét 101,792 millió lejjel egészítette ki a kormány a magánpraxist folytató állatorvosok szolgáltatásainak kifizetésére, a felhalmozott adósságok törlesztésére.

Belföld Gazdálkodás
A rovat további cikkei

2025. december 24., szerda

A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál

A marosvásárhelyi születésű magyar országgyűlési képviselő annak kapcsán kéri a tiszás politikus állásfoglalását, hogy az utóbbi időben ismét téma lett Magyarországon a külhöni magyarok ügye, különösképpen a szavazati joguk.

A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál
A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál
2025. december 24., szerda

A határon túli magyarok elleni gyűlölettől várja Magyar Péter elhatárolódását Zsigmond Barna Pál
2025. december 24., szerda

Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben

Az adóhatóság (ANAF) kedden közölte, hogy megkezdte a közel 46,8 millió lejes tartozás behajtását a Gabriel Resources Limitedtől, és kényszervégrehajtás alá vonta a cég Roșia Montană Gold Corporationben birtokolt részvényeit.

Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben
Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben
2025. december 24., szerda

Adóbehajtás és kényszervégrehajtás kezdődött a Verespatak-ügyben
2025. december 24., szerda

2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók

Jövőre adómentességet élveznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók – jelentette be a pénzügyminiszter a kedd esti kormányülés utáni sajtótájékoztatóján.

2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók
2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók
2025. december 24., szerda

2026-ban még adómentesek lesznek az üvegházak, fóliasátrak, gombatermesztő farmok és a silók
2025. december 24., szerda

Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges salátarendeletet

Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges úgynevezett salátarendeletet – jelentette be kedd esti sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter.

Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges salátarendeletet
Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges salátarendeletet
2025. december 24., szerda

Elfogadta a kormány a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükséges salátarendeletet
2025. december 24., szerda

Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében

Az elkövetkező időszakban hófúvással kísért havazásra lehet számítani Hargita megyében. A megyei utakon közlekedőknek lehetőségük van bármilyen jellegű elakadás, útakadály vagy közlekedési probléma azonnali jelzésére is.

Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében
Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében
2025. december 24., szerda

Hófúvással kísért havazásra készülnek Hargita megyében
2025. december 23., kedd

Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata

Fedélzeti kamerás videót osztottak meg a szombaton Dálnoknál történt láncbalesetről, amelyben hét autó volt érintett, és amelynek következtében négy felnőttet és egy kiskorút szállítottak kórházba.

Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata
Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata
2025. december 23., kedd

Videón a dálnoki láncbaleset néhány pillanata
2025. december 23., kedd

Többéves mulasztás miatt perelik a főhatóságot az állatorvosok

Pert indítottak a Hargita megyei állatorvosok az állategészségügyi hatóság ellen, mert a szerződéses szolgáltatások árát évek óta nem aktualizálta a főhatóság. A tartozásokat viszont a közelmúltban részben törlesztette, hogy elkerüljön egy új pert.

Többéves mulasztás miatt perelik a főhatóságot az állatorvosok
Többéves mulasztás miatt perelik a főhatóságot az állatorvosok
2025. december 23., kedd

Többéves mulasztás miatt perelik a főhatóságot az állatorvosok
2025. december 23., kedd

Erdészeti ellenőrzések Hargita megyében: több mint 220 ezer lej értékű faanyagot foglaltak le

Több mint 50 ezer lej értékben bírságolt, és 200 ezer lejnél nagyobb értékben foglalt le faanyagot a rendőrség a múlt héten zajló erdészeti ellenőrzési akció során Hargita megyében.

Erdészeti ellenőrzések Hargita megyében: több mint 220 ezer lej értékű faanyagot foglaltak le
Erdészeti ellenőrzések Hargita megyében: több mint 220 ezer lej értékű faanyagot foglaltak le
2025. december 23., kedd

Erdészeti ellenőrzések Hargita megyében: több mint 220 ezer lej értékű faanyagot foglaltak le
2025. december 23., kedd

Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra

A rendőrség büntetőeljárást indított kedden gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt a nagyszebeni ötcsillagos hotelben az úszómedence fölötti gipszkartonmennyezet beomlása nyomán megsérült hat személy ügyében – közölte a Szeben megyei rendőrség.

Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra
Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra
2025. december 23., kedd

Katasztrófa sújtotta állapotok a medencetérben – belső felvételek kerültek nyilvánosságra
2025. december 23., kedd

Két új miniszter karácsonyra

A Bolojan-kabinet két új minisztere, Radu Miruță és Irineu Darău kedden délután letette a hivatali esküt a Cotroceni-palotában.

Két új miniszter karácsonyra
Két új miniszter karácsonyra
2025. december 23., kedd

Két új miniszter karácsonyra
