/ Aktuális

2025. december 15., hétfő

Tizenöt év után helyreállítják a vargyasi sportcsarnokot

Az erdővidéki község több mint százötvenezer euró uniós támogatásból, és szinte ugyanennyi saját forrásból fedezi sportcsarnoka felújítását, amire régóta vágynak a vargyasiak, hiszen az épületet eddig nem használhatta ki az ifjúság.