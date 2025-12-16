/ Aktuális

szekelyhon szekelyhon

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le

Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány

Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.

2025. december 15., hétfő

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány

2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra

Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.

2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra

2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében

Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.

2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében

2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra

Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.

2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra

2025. december 15., hétfő

Tizenöt év után helyreállítják a vargyasi sportcsarnokot

Az erdővidéki község több mint százötvenezer euró uniós támogatásból, és szinte ugyanennyi saját forrásból fedezi sportcsarnoka felújítását, amire régóta vágynak a vargyasiak, hiszen az épületet eddig nem használhatta ki az ifjúság.

2025. december 15., hétfő

Tizenöt év után helyreállítják a vargyasi sportcsarnokot

2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél

Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél

2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány

Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.

2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány

2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál

Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál

2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést

Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.

2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést

2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák

Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.

2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák

Egy függöny, amely mesél
Egy függöny, amely mesél

Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Robogókon szelték át a kontinenseket
Robogókon szelték át a kontinenseket
Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
2025. december 15., hétfő

Áll a bál Bukarestben: a PSD a környezetvédelmi miniszter ellen fog szavazni

A PSD támogatni fogja a szenátusban a környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt, mert Diana Buzoianunak vállalnia kell a politikai felelősséget a katasztrofálisan rossz döntések miatt – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Mihai Fifor képviselő.

2025. december 15., hétfő

Áll a bál Bukarestben: a PSD a környezetvédelmi miniszter ellen fog szavazni

2025. december 15., hétfő

Karácsonyfavásárlás: hogyan állapíthatjuk meg, hogy mennyire friss a fenyő?

A kivágás időpontjától és a tárolás módjától is függ a természetes fenyő „élettartama”, ugyanakkor néhány egyszerű módszer már vásárlás előtt segíthet megállapítani, hogy mennyire friss a fa, ami lakásunkat fogja ékesíteni az ünnepek alatt.

2025. december 15., hétfő

Karácsonyfavásárlás: hogyan állapíthatjuk meg, hogy mennyire friss a fenyő?

2025. december 15., hétfő

Gyanús haláleset: kihantolták a volt igazságügyi miniszter holttestét

Rodica Stănoiu volt igazságügyi miniszter holttestét hétfőn exhumálták és az igazságügyi orvostani intézetbe szállítják boncolásra, miután az ügyészek gyanús haláleset ügyében eljárást indítottak – nyilatkozták az Agerpresnek ügyészségi források.

2025. december 15., hétfő

Gyanús haláleset: kihantolták a volt igazságügyi miniszter holttestét

2025. december 15., hétfő

Székelyföldi nyugdíjak országos viszonylatban: kijött a friss lista

Az idei harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest 0,3 százalékkal nőtt az átlagnyugdíj Romániában, miközben a nyugdíjasok átlagos száma 4,921 millióra nőtt – tájékoztatott hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).

2025. december 15., hétfő

Székelyföldi nyugdíjak országos viszonylatban: kijött a friss lista

2025. december 15., hétfő

Ötödik napja tüntetnek az igazságszolgáltatás függetlenségéért országszerte

Több ezren tüntettek az igazságszolgáltatás függetlenségéért vasárnap este a bukaresti Victoriei téren.

2025. december 15., hétfő

Ötödik napja tüntetnek az igazságszolgáltatás függetlenségéért országszerte

2025. december 15., hétfő

Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor

Életét vesztette egy 19 éves fiatal, miután autóval nekiütközött egy áteresznek hétvégén Dolj megyében. Kiskorú, 16 éves utasa megsérült, kórházba szállították.

2025. december 15., hétfő

Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor

2025. december 15., hétfő

A gyergyói sajtkészítésről tartanak előadást a Tarisznyás Márton Múzeumban

A gyergyószéki sajtkultúra múltja és jelene címmel kerül sor kedden a Tarisznyás Márton Múzeum következő tudományos ismeretterjesztő előadására. Köllő Réka oszt majd meg információkat a gyergyói sajtkészítés történetéről és mostani eredményeiről.

2025. december 15., hétfő

A gyergyói sajtkészítésről tartanak előadást a Tarisznyás Márton Múzeumban

