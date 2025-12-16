Tizedik alkalommal rendezték meg Háromszéken, Kovászna és Kommandó közelében a Winter Rally elnevezésű téli autóversenyt. A gyergyószentmiklósi Pál Alpár háromszor nézőként követte az eseményeket, ezúttal viszont versenyzőként is kipróbálta magát.
Két hónap sem telt el az idei Hargita Gyöngye Rali óta, Ferencz Csaba már a következő kiadást szervezi. Több változás várható, a 2017-es szezon rövidebb lesz, a Székelyudvarhely központú Hargita Ralit pedig nyáron, július 14–16-án fogják rendezni.
„Amiért mentünk, azt elértük” – fogalmazott Pál Alpár a hétvégén lezajlott Hargita Gyöngye Ralit összefoglalva.
Elégedetten nyilatkozott a 24. Hargita Gyöngye Rali után Ferencz Csaba főszervező. Elmondása szerint évről évre fejlődik Hargita megye legnagyobb sporteseménye, de továbbra is van min finomítaniuk.
A 24. Hargita Gyöngye Rali utolsó gyorsasági szakaszán dőlt el, melyik páros állhat majd a dobogó legfelső fokára. Szabó Gergő defekt miatt ötperces hátrányt szedett össze.
Simone Tempestini nyerte a 24. Hargita Gyöngye Rali szombat délután rendezett három gyorsasági szakaszát. A friss junior világbajnok a kétkerékmeghajtású autójával Patakfalván Keleti Edwint, Szentpálon és Lövétén pedig Szabó Gergőt utasította maga mögé.
A 24. Hargita Gyöngye Rali szombati napjának első gyorsasági szakasza Parajd határából rajtolt, a 28,84 km hosszú bucsini speciális teljesítését követően új név került az összetett élére. Szabó Gergő átvette a vezetést.
Dan Gîrtofan áll az élen a 24. Hargita Gyöngye Rali első napját követően, miután a péntekre beütemezett négy gyorsasági szakaszból hármat megnyert.
Huszonnegyedik alkalommal rajtolnak el pénteken délután az autók a Hargita Gyöngye Ralin. Idén módosult a felület, murváról aszfaltra váltottak a szervezők, így még látványosabbnak és izgalmasabbnak ígérkezik a verseny.
Nagy izgalommal készül Pál Alpár gyergyószentmiklósi versenyző a pénteken rajtoló Hargita Gyöngye Ralira.
Rekordszámú, közel hatvan páros nevezett be a pénteken rajtoló Hargita Gyöngye Ralira: a román ralibajnokság zárófutamán 43-an indulnak, míg a Rali 2-ben 15 duó küzd majd a legjobb helyezésekért.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
Utolsó szakaszához ért a romániai ralibajnokság, amely hagyományosan idén is Székelyudvarhelyen ér véget, a Hargita Gyöngye Ralival. A nyolcadik etapot október 6–8. között rendezik meg, ezúttal teljesen új felületen.
Első alkalommal állhatott a dobogó tetejére Pál Alpár pilóta és Fülöp Szilárd navigátor a hazai ralibajnokságban. A Jászvásáron megrendezett futamon sikerült győzni, még úgy is, hogy rengeteg előre nem látható nehézséget kellett leküzdeniük.
A harmadik helyen végzett a Szabó Gergő–Borbély Károly páros a múlt hétvégi megmérettetésen. A raliversenyzőnek tetszettek a körülmények, és úgy véli, nagyon jó eredményt értek el.
Jászvásáron és környékén rendezték meg múlt hét végén a román ralibajnokság hetedik futamát.
A gyergyói Pál Alpár és csíki Fülöp Szilárd alkotta Hargita Racing Team is részt vesz a szeptember 8–11. között rendezendő Iași Ralin. A székely ralisoknak ez lesz idén a harmadik közös versenyük a Kovászna Téli Rali és az Arad Rali után.
Legyőzhetetlennek bizonyult a címvédő Simone Tempestini az aradi raliversenyen.
Egy gyergyószentmiklósi pilóta és egy csíkszeredai navigátor alkot párost és indul el a román rali-bajnokságon. Pál Alpár és Fülöp Szilárd május 13–14-én az Arad-ralin mutatkoznak be az országos bajnoki futamon.