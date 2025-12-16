szekelyhon szekelyhon

Pál Alpárék diadala a Winter Rallyn

Pál Alpárék diadala a Winter Rallyn

Tizedik alkalommal rendezték meg Háromszéken, Kovászna és Kommandó közelében a Winter Rally elnevezésű téli autóversenyt. A gyergyószentmiklósi Pál Alpár háromszor nézőként követte az eseményeket, ezúttal viszont versenyzőként is kipróbálta magát.

Hargita Rali: nyári verseny lesz jövőben

Két hónap sem telt el az idei Hargita Gyöngye Rali óta, Ferencz Csaba már a következő kiadást szervezi. Több változás várható, a 2017-es szezon rövidebb lesz, a Székelyudvarhely központú Hargita Ralit pedig nyáron, július 14–16-án fogják rendezni.

2016. december 22., csütörtök

Hargita Rali: nyári verseny lesz jövőben

2016. október 12., szerda

Pál Alpár: küldetés teljesítve

„Amiért mentünk, azt elértük” – fogalmazott Pál Alpár a hétvégén lezajlott Hargita Gyöngye Ralit összefoglalva.

2016. október 12., szerda

Pál Alpár: küldetés teljesítve

2016. október 10., hétfő

Útlezárásról, autórobajról, száguldozásról a rali főszervezőjével

Elégedetten nyilatkozott a 24. Hargita Gyöngye Rali után Ferencz Csaba főszervező. Elmondása szerint évről évre fejlődik Hargita megye legnagyobb sporteseménye, de továbbra is van min finomítaniuk.

2016. október 10., hétfő

Útlezárásról, autórobajról, száguldozásról a rali főszervezőjével

2016. október 08., szombat

Simone Tempestini nyerte a Hargita Ralit

A 24. Hargita Gyöngye Rali utolsó gyorsasági szakaszán dőlt el, melyik páros állhat majd a dobogó legfelső fokára. Szabó Gergő defekt miatt ötperces hátrányt szedett össze.

2016. október 08., szombat

Simone Tempestini nyerte a Hargita Ralit

2016. október 08., szombat

Tempestini megállíthatatlan

Simone Tempestini nyerte a 24. Hargita Gyöngye Rali szombat délután rendezett három gyorsasági szakaszát. A friss junior világbajnok a kétkerékmeghajtású autójával Patakfalván Keleti Edwint, Szentpálon és Lövétén pedig Szabó Gergőt utasította maga mögé.

2016. október 08., szombat

Tempestini megállíthatatlan

2016. október 08., szombat

A Bucsin felforgatta az összetettet

A 24. Hargita Gyöngye Rali szombati napjának első gyorsasági szakasza Parajd határából rajtolt, a 28,84 km hosszú bucsini speciális teljesítését követően új név került az összetett élére. Szabó Gergő átvette a vezetést.

2016. október 08., szombat

A Bucsin felforgatta az összetettet

2016. október 07., péntek

Gîrtofané az első nap

Dan Gîrtofan áll az élen a 24. Hargita Gyöngye Rali első napját követően, miután a péntekre beütemezett négy gyorsasági szakaszból hármat megnyert.

2016. október 07., péntek

Gîrtofané az első nap

2016. október 06., csütörtök

Elismerően nyilatkoznak a versenyzők is a Hargita Raliról

Huszonnegyedik alkalommal rajtolnak el pénteken délután az autók a Hargita Gyöngye Ralin. Idén módosult a felület, murváról aszfaltra váltottak a szervezők, így még látványosabbnak és izgalmasabbnak ígérkezik a verseny.

2016. október 06., csütörtök

Elismerően nyilatkoznak a versenyzők is a Hargita Raliról

2016. október 06., csütörtök

Pál Alpár: nagy kihívás a Hargita Gyöngye Rali

Nagy izgalommal készül Pál Alpár gyergyószentmiklósi versenyző a pénteken rajtoló Hargita Gyöngye Ralira. 

2016. október 06., csütörtök

Pál Alpár: nagy kihívás a Hargita Gyöngye Rali

2016. október 04., kedd

Megtudtuk, hol lesz a leglátványosabb az idei Hargita Rali

Rekordszámú, közel hatvan páros nevezett be a pénteken rajtoló Hargita Gyöngye Ralira: a román ralibajnokság zárófutamán 43-an indulnak, míg a Rali 2-ben 15 duó küzd majd a legjobb helyezésekért.

2016. október 04., kedd

Megtudtuk, hol lesz a leglátványosabb az idei Hargita Rali

2016. szeptember 25., vasárnap

Aszfalton fognak száguldozni

Utolsó szakaszához ért a romániai ralibajnokság, amely hagyományosan idén is Székelyudvarhelyen ér véget, a Hargita Gyöngye Ralival. A nyolcadik etapot október 6–8. között rendezik meg, ezúttal teljesen új felületen.

2016. szeptember 25., vasárnap

Aszfalton fognak száguldozni

2016. szeptember 13., kedd

Pál Alpárék első nagy sikere

Első alkalommal állhatott a dobogó tetejére Pál Alpár pilóta és Fülöp Szilárd navigátor a hazai ralibajnokságban. A Jászvásáron megrendezett futamon sikerült győzni, még úgy is, hogy rengeteg előre nem látható nehézséget kellett leküzdeniük.

2016. szeptember 13., kedd

Pál Alpárék első nagy sikere

2016. szeptember 12., hétfő

Szabóék elégedettek az eredménnyel

A harmadik helyen végzett a Szabó Gergő–Borbély Károly páros a múlt hétvégi megmérettetésen. A raliversenyzőnek tetszettek a körülmények, és úgy véli, nagyon jó eredményt értek el.

2016. szeptember 12., hétfő

Szabóék elégedettek az eredménnyel

2016. szeptember 12., hétfő

Tempestini megvédte ralibajnoki címét

Jászvásáron és környékén rendezték meg múlt hét végén a román ralibajnokság hetedik futamát. 

2016. szeptember 12., hétfő

Tempestini megvédte ralibajnoki címét

2016. szeptember 06., kedd

Moldvában raliznak Pál Alpárék

A gyergyói Pál Alpár és csíki Fülöp Szilárd alkotta Hargita Racing Team is részt vesz a szeptember 8–11. között rendezendő Iași Ralin. A székely ralisoknak ez lesz idén a harmadik közös versenyük a Kovászna Téli Rali és az Arad Rali után.

2016. szeptember 06., kedd

Moldvában raliznak Pál Alpárék

2016. május 16., hétfő

Tempestini nyerte az aradi ralit

Legyőzhetetlennek bizonyult a címvédő Simone Tempestini az aradi raliversenyen.

2016. május 16., hétfő

Tempestini nyerte az aradi ralit

2016. május 10., kedd

Pál Alpárék rajthoz állnak Aradon

Egy gyergyószentmiklósi pilóta és egy csíkszeredai navigátor alkot párost és indul el a román rali-bajnokságon. Pál Alpár és Fülöp Szilárd május 13–14-én az Arad-ralin mutatkoznak be az országos bajnoki futamon.

2016. május 10., kedd

Pál Alpárék rajthoz állnak Aradon

