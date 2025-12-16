/ Szabó Gergővel az idény

2015. október 09., péntek

Simone Tempestini a Hargita Ralit is uralja

Simone Tempestini továbbra is nagy formában versenyez, és annak ellenére, hogy már megszerezte a bajnoki címet, a Hargita Ralin sem adta alább. Szabó Gergő a második, míg az új Skoda Fabia R5-tel versenyző Dan Gîrtofan a harmadik a pénteki nap végén.