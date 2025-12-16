szekelyhon szekelyhon

/ Szabó Gergővel az idény
Győzelemmel kezdett Tempestini

Győzelemmel kezdett Tempestini

A címvédő Simone Tempestini győzelmével ért véget a román ralibajnokság első futama, a brassói Tess Rali.

Hargita Gyöngye Rali egy versenyautó belsejéből

A Hargita Gyöngye Rali harmadik helyén végző Szabó Gergő és Borbély Károly küldte el a pilótafülkében készült egyik videójukat a verseny homoródalmási (PS6) szakaszáról.

Hargita Gyöngye Rali egy versenyautó belsejéből
Hargita Gyöngye Rali egy versenyautó belsejéből
2015. október 12., hétfő

Hargita Gyöngye Rali egy versenyautó belsejéből

2015. október 10., szombat

Simone Tempestini nyerte a Hargita Gyöngye Ralit

A Napoca Rally Academy pilótája tízből nyolc gyorsasági szakaszt megnyert a Székelyudvarhelyen és környékén október 9–10-én megrendezett Hargita Gyöngye Ralin, végül nagy fölénnyel lett első.

Simone Tempestini nyerte a Hargita Gyöngye Ralit
Simone Tempestini nyerte a Hargita Gyöngye Ralit
2015. október 10., szombat

Simone Tempestini nyerte a Hargita Gyöngye Ralit

2015. október 10., szombat

Tempestini tovább növelte előnyét

Újabb három szakaszgyőzelmet szerzett szombaton Simone Tempestini a Hargita Gyöngye Ralin, így összetettben tovább növelte előnyét a második Szabó Gergő előtt.

Tempestini tovább növelte előnyét
Tempestini tovább növelte előnyét
2015. október 10., szombat

Tempestini tovább növelte előnyét

2015. október 09., péntek

Simone Tempestini a Hargita Ralit is uralja

Simone Tempestini továbbra is nagy formában versenyez, és annak ellenére, hogy már megszerezte a bajnoki címet, a Hargita Ralin sem adta alább. Szabó Gergő a második, míg az új Skoda Fabia R5-tel versenyző Dan Gîrtofan a harmadik a pénteki nap végén.

Simone Tempestini a Hargita Ralit is uralja
Simone Tempestini a Hargita Ralit is uralja
2015. október 09., péntek

Simone Tempestini a Hargita Ralit is uralja

2015. október 01., csütörtök

Ötven páros a Hargita Ralin

A benevezési határidő lejártáig ötven páros, köztük hat magyarországi és négy megyebeli duó adta le a szükséges iratokat a jövő csütörtökön rajtoló Hargita Gyöngye Ralira – derült ki a szervező Maxx Racing által közzétett előzetes rajtlistából.

Ötven páros a Hargita Ralin
Ötven páros a Hargita Ralin
2015. október 01., csütörtök

Ötven páros a Hargita Ralin

2015. szeptember 13., vasárnap

Simone Tempestini lett a ralibajnok

A kolozsvári Simone Tempestini sikerével ért véget a román ralibajnokság hetedik versenye, a Jászvásári Rali.

Simone Tempestini lett a ralibajnok
Simone Tempestini lett a ralibajnok
2015. szeptember 13., vasárnap

Simone Tempestini lett a ralibajnok

2015. augusztus 24., hétfő

Továbbra is Tempestini diktálja a tempót

Az összetettet magabiztosan vezető Simone Tempestini (Ford Fiesta R5) a Transzfogarason sem talált legyőzőre: a kolozsváriak fiatal pilótája Dorin Pulpea navigátorral az oldalán megnyerte a hévégi, ezúttal aszfalton rendezett Szebeni Ralit. 

Továbbra is Tempestini diktálja a tempót
Továbbra is Tempestini diktálja a tempót
2015. augusztus 24., hétfő

Továbbra is Tempestini diktálja a tempót

2015. augusztus 20., csütörtök

A Transzfogarasban raliznak

Hatodik állomásához érkezett a román ralibajnokság, a hétvégén Nagyszebenben és környékén rendezik a Szeben Ralit.

A Transzfogarasban raliznak
A Transzfogarasban raliznak
2015. augusztus 20., csütörtök

A Transzfogarasban raliznak

2015. július 19., vasárnap

Kolozsvári pódium a Transilvania Ralin

Az összetettet vezető Simone Tempestini uralta a Kolozsváron és környékén a hétvégén megrendezett Transilvania Ralit.

Kolozsvári pódium a Transilvania Ralin
Kolozsvári pódium a Transilvania Ralin
2015. július 19., vasárnap

Kolozsvári pódium a Transilvania Ralin

2015. július 17., péntek

Kolozsváron raliznak

Második feléhez érkezett a romániai ralibajnokság, a kilencfordulós megmérettetés ötödik etapját a hétvégén, Kolozsváron és környékén rendezik.

Kolozsváron raliznak
Kolozsváron raliznak
2015. július 17., péntek

Kolozsváron raliznak

2015. június 28., vasárnap

A Szabó Gergő–Borbély Károly páros nyerte a Moldva Ralit

A Moineşti környékén rendezett Moldva Rali első napjának reggelét eső is nehezítette, emiatt meglepetések és balesetek fűszerezték a versenyt. 

A Szabó Gergő–Borbély Károly páros nyerte a Moldva Ralit
A Szabó Gergő–Borbély Károly páros nyerte a Moldva Ralit
2015. június 28., vasárnap

A Szabó Gergő–Borbély Károly páros nyerte a Moldva Ralit

2015. június 25., csütörtök

Ralibajnokság: Moldva következik

Negyedik szakaszához érkezett a romániai ralibajnokság, a hétvégén ötödik alkalommal rendezik meg a Moldva Ralit a Bákó megyei Mojnest környékén.

Ralibajnokság: Moldva következik
Ralibajnokság: Moldva következik
2015. június 25., csütörtök

Ralibajnokság: Moldva következik

2015. június 08., hétfő

Legyőzhetetlen a fiatal Tempestini

A romániai ralibajnokság harmadik szakaszán is Simone Tempestini győzedelmeskedett. A fiatal pilóta a Duna-delta Rali tizenegy szakaszából kilencet nyert meg, összesítésben pedig több mint két perc előnnyel végzett Bogdan Marişca előtt.

Legyőzhetetlen a fiatal Tempestini
Legyőzhetetlen a fiatal Tempestini
2015. június 08., hétfő

Legyőzhetetlen a fiatal Tempestini

2015. június 04., csütörtök

A Duna-deltában raliznak

A román ralibajnokság harmadik futamát, a Delta Ralit rendezik a hétvégén Tulceán és környékén.

A Duna-deltában raliznak
A Duna-deltában raliznak
2015. június 04., csütörtök

A Duna-deltában raliznak

2015. március 28., szombat

Simone Tempestini nyerte a Tess Ralit

A Brassói Tess Ralival elkezdődött az idei országos ralibajnokság, a hétvégi futamra ötvenkét páros nevezett be. Kisebb meglepetésre az első versenyt a csupán húsz éves Simone Tempestini nyerte. 

Simone Tempestini nyerte a Tess Ralit
Simone Tempestini nyerte a Tess Ralit
2015. március 28., szombat

Simone Tempestini nyerte a Tess Ralit

2015. március 26., csütörtök

Brassóban rajtol a ralibajnokság

A Brassói Tess Rallyval hivatalosan is elkezdődik az idei országos ralibajnokság, a hétvégi futamra ötvenkét páros nevezett be. A mezőnyből hiányzik a címvédő francia Francois Delecour.

Brassóban rajtol a ralibajnokság
Brassóban rajtol a ralibajnokság
2015. március 26., csütörtök

Brassóban rajtol a ralibajnokság

2015. február 11., szerda

Svéd Ralin a Szabó Gergő/Borbély Károly páros

A Szabó Gergő/Brobély Károly páros benevezett a rali-világbajnokság második szakaszára, a Svéd Ralira. A duó csütörtök estétől egy Mitsubishi Lancer Evo 9-cel világsztárok közt fog versenyezni az N csoportban.

Svéd Ralin a Szabó Gergő/Borbély Károly páros
Svéd Ralin a Szabó Gergő/Borbély Károly páros
2015. február 11., szerda

Svéd Ralin a Szabó Gergő/Borbély Károly páros

