/ Szabó Gergővel az idény

A címvédő Simone Tempestini győzelmével ért véget a román ralibajnokság első futama, a brassói Tess Rali.
A Hargita Gyöngye Rali harmadik helyén végző Szabó Gergő és Borbély Károly küldte el a pilótafülkében készült egyik videójukat a verseny homoródalmási (PS6) szakaszáról.
A Napoca Rally Academy pilótája tízből nyolc gyorsasági szakaszt megnyert a Székelyudvarhelyen és környékén október 9–10-én megrendezett Hargita Gyöngye Ralin, végül nagy fölénnyel lett első.
Újabb három szakaszgyőzelmet szerzett szombaton Simone Tempestini a Hargita Gyöngye Ralin, így összetettben tovább növelte előnyét a második Szabó Gergő előtt.
Simone Tempestini továbbra is nagy formában versenyez, és annak ellenére, hogy már megszerezte a bajnoki címet, a Hargita Ralin sem adta alább. Szabó Gergő a második, míg az új Skoda Fabia R5-tel versenyző Dan Gîrtofan a harmadik a pénteki nap végén.
A benevezési határidő lejártáig ötven páros, köztük hat magyarországi és négy megyebeli duó adta le a szükséges iratokat a jövő csütörtökön rajtoló Hargita Gyöngye Ralira – derült ki a szervező Maxx Racing által közzétett előzetes rajtlistából.
A kolozsvári Simone Tempestini sikerével ért véget a román ralibajnokság hetedik versenye, a Jászvásári Rali.
Az összetettet magabiztosan vezető Simone Tempestini (Ford Fiesta R5) a Transzfogarason sem talált legyőzőre: a kolozsváriak fiatal pilótája Dorin Pulpea navigátorral az oldalán megnyerte a hévégi, ezúttal aszfalton rendezett Szebeni Ralit.
Hatodik állomásához érkezett a román ralibajnokság, a hétvégén Nagyszebenben és környékén rendezik a Szeben Ralit.
Az összetettet vezető Simone Tempestini uralta a Kolozsváron és környékén a hétvégén megrendezett Transilvania Ralit.
Második feléhez érkezett a romániai ralibajnokság, a kilencfordulós megmérettetés ötödik etapját a hétvégén, Kolozsváron és környékén rendezik.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
A Moineşti környékén rendezett Moldva Rali első napjának reggelét eső is nehezítette, emiatt meglepetések és balesetek fűszerezték a versenyt.
Negyedik szakaszához érkezett a romániai ralibajnokság, a hétvégén ötödik alkalommal rendezik meg a Moldva Ralit a Bákó megyei Mojnest környékén.
A romániai ralibajnokság harmadik szakaszán is Simone Tempestini győzedelmeskedett. A fiatal pilóta a Duna-delta Rali tizenegy szakaszából kilencet nyert meg, összesítésben pedig több mint két perc előnnyel végzett Bogdan Marişca előtt.
A román ralibajnokság harmadik futamát, a Delta Ralit rendezik a hétvégén Tulceán és környékén.
A Brassói Tess Ralival elkezdődött az idei országos ralibajnokság, a hétvégi futamra ötvenkét páros nevezett be. Kisebb meglepetésre az első versenyt a csupán húsz éves Simone Tempestini nyerte.
A Brassói Tess Rallyval hivatalosan is elkezdődik az idei országos ralibajnokság, a hétvégi futamra ötvenkét páros nevezett be. A mezőnyből hiányzik a címvédő francia Francois Delecour.
A Szabó Gergő/Brobély Károly páros benevezett a rali-világbajnokság második szakaszára, a Svéd Ralira. A duó csütörtök estétől egy Mitsubishi Lancer Evo 9-cel világsztárok közt fog versenyezni az N csoportban.