Volt védelmi miniszter: a katonák nem 48 évesen mennek nyugdíjba

A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, Mihai Fifor, korábbi védelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán cáfolta azt az állítást, miszerint a katonák a bírákhoz és ügyészekhez hasonlóan „48 évesen mennek nyugdíjba”.

A volt tárcavezető szerint ez nem egy félreértésen alapuló tévhit, hanem szándékos manipuláció, amelyik

azt a hamis képet próbálja kelteni a társadalomban, hogy a katonák az állam által indokolatlanul kivételezett, kiváltságos csoportot alkotnak.

Bejegyzésében Fifor hangsúlyozta: jelenleg a katonák törvény szerinti nyugdíjkorhatára 60 év. Azonban a 2015-ös katonai nyugdíjtörvény 2023-as módosítása szerint

2031-től évente egy évvel nő a nyugdíjkorhatár, míg 2035-ben eléri a 65 évet.

A politikus az Agerpres beszámolója szerint arra is felhívta a figyelmet, hogy

az öregségi katonai nyugdíj nem jár automatikusan: feltétele legalább 25 év tényleges szolgálati idő, ezen belül minimum 15 év katonai szolgálat.

Korkedvezményes nyugdíjazások a hadseregben csak kivételes, törvényben szigorúan szabályozott esetekben – például egészségügyi alkalmatlanság, átszervezések vagy a katonának fel nem róható okok miatti tartalékállományba helyezés – fordulhatnak elő, és nem tekinthetők általános gyakorlatnak.

Ezért Fifor szerint „a katonák 48 éves kori nyugdíjazásáról” szóló állítás hazugság, amelynek célja