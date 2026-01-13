Volt védelmi miniszter: a katonák nem 48 évesen mennek nyugdíjba

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, Mihai Fifor, korábbi védelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán cáfolta azt az állítást, miszerint a katonák a bírákhoz és ügyészekhez hasonlóan „48 évesen mennek nyugdíjba”.
A volt tárcavezető szerint ez nem egy félreértésen alapuló tévhit, hanem szándékos manipuláció, amelyik
Bejegyzésében Fifor hangsúlyozta: jelenleg a katonák törvény szerinti nyugdíjkorhatára 60 év. Azonban a 2015-ös katonai nyugdíjtörvény 2023-as módosítása szerint
A politikus az Agerpres beszámolója szerint arra is felhívta a figyelmet, hogy
Korkedvezményes nyugdíjazások a hadseregben csak kivételes, törvényben szigorúan szabályozott esetekben – például egészségügyi alkalmatlanság, átszervezések vagy a katonának fel nem róható okok miatti tartalékállományba helyezés – fordulhatnak elő, és nem tekinthetők általános gyakorlatnak.
Ezért Fifor szerint „a katonák 48 éves kori nyugdíjazásáról” szóló állítás hazugság, amelynek célja
Összegzése szerint a jogi helyzet világos: a katonák jelenleg 60 évesen, a jövőben pedig fokozatosan egyre később vonulhatnak nyugdíjba, megfelelő szolgálati idő teljesítése után, minden más értelmezés tudatos félrevezetés.
A Félixfürdőn karácsony tájékán elkövetett kettős gyilkosság elkövetője egy 29 éves kardói (Cordău) férfi, aki január elsején maga értesítette a rendőrséget arról, hogy két holttestet talált az üdülőhely egyik elhagyott pavilonjában.
Gázpalack robbanása okozott tüzet kedden délután zilahi tömbház egyik második emeleti lakásában. Egy ember megsérült, további kilenc lakónak a helyszínen nyújtottak orvosi ellátást – tájékoztatott a Szilágy megyei tűzoltóság.
Ilie Bolojan miniszterelnök kedden továbbította Nicușor Dan államfőnek Daniel David oktatási miniszter felmentésére vonatkozó javaslatát.
Hosszú évek óta zajló fejlesztések zárulhatnak le Gyergyószentmiklóson: a víz- és a csatornahálózat korszerűsítése is befejeződhet 2026-ban. Az évek folyamán összegyűlt többletköltségekre a fejlesztési minisztériumtól kérnek finanszírozást.
Florin Barbu mezőgazdasági miniszter kedden arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy tavaly több mint négymilliárd euró uniós forrás érkezett Romániába a mezőgazdaság számára, és január végéig további egymilliárd euró kifizetésére számítanak.
Fizetéslevonással büntették a kormány sajtóirodájának azt a munkatársát, aki tavaly november végén megpróbálta távol tartani az újságírókat a miniszterelnöktől, hogy ne tudjanak kérdést feltenni Ilie Bolojannak.
Látványos kísérlettel mutatták be a Hargita megyei hegyi csendőrök, hogy milyen gyorsan fagy meg a víz mínusz 17 Celsius-fokban.
A köztársasági elnök április 12-re tűzte ki az országgyűlési választás időpontját – közölte a Sándor-palota kedden az MTI-vel.
Hipotermia miatt halt meg keddre virradóan egy 65 éves, temesvári férfi.
Tovább szűkítik a jogosultak körét a közszféra alkalmazottai számára biztosított üdülési utalványrendszerben. Kivezetik ugyanakkor a kötelező önrészt, így már nem jogszabályi, hanem piaci muszájból kell hozzátenni.
szóljon hozzá!