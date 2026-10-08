Volt egy kisebb földrengés csütörtökön délelőtt

Fotó: Országos Földfizikai Intézet
A Richter-skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt csütörtökön 10:48-kor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A szeizmikus mozgás 134,7 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 50 kilométerre volt Ploiești-től, 53 kilométerre Brassótól, 57 kilométerre Buzăutól, 61 kilométerre Sepsiszentgyörgytől – számol be az Agerpres.
Októberben eddig nyolc, a Richter-skála szerint 2,5 és 3,8 közötti erősségű földrengés történt Romániában.
Az idei év legerősebb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) a gazdaságpolitikai irányváltás mellett ahhoz köti Luca Niculescu kormányának támogatását, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ is vegyen részt a parlamenti többségben – jelentette ki csütörtökön Sorin Grindeanu.
A romániai magánnyugdíjalapok vagyona június végén elérte a 246,2 milliárd lejt, 39 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi szintet – közölte csütörtökön a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) elnöke, Alexandru Petrescu.
Kevesebb mint 24 óra alatt két súlyos csapás ért egy Sajómagyaróson élő családot: az anya és két kislánya szerdán közúti balesetet szenvedett, csütörtök reggel pedig kigyulladt a bérelt házuk.
Olyan mosdóhelyiséget mutat be az Europol rendőri szakszervezet, amelyet a megosztott képeken látható állapotban kell használnia a Teleorman Megyei Rendőr-főkapitányság két szervezeti egységének is.
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kezdte meg tárgyalásait a kormányprogramról és a kabinet beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakításáról.
Az áram- és földgázszolgáltatókat ezentúl színkódokkal is osztályozzák annak alapján, hogyan kezelik ügyfeleik panaszait – tájékoztatott csütörtökön az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE).
A Concordia Munkáltatói Szövetség és a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetsége azt kéri a parlamenttől, hogy sürgősségi eljárásban függessze fel a rendszer teljes működőképessé válásáig a TollRo útdíjrendszerhez kapcsolódó bírságokat.
Vádat emeltek minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt egy romániai férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert – közölte a Pest Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) első alelnöke, Corneliu Ștefan ellenzi, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása bűncselekmény helyett szabálysértésnek minősüljön.
Kihallgatta Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészség szerda este egy 2024. június 21-i eset miatt – erről a kormányfő számolt be Facebook-bejegyzésében.
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