Volt egy kisebb földrengés csütörtökön délelőtt

A Richter-skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt csütörtökön 10:48-kor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

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A szeizmikus mozgás 134,7 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 50 kilométerre volt Ploiești-től, 53 kilométerre Brassótól, 57 kilométerre Buzăutól, 61 kilométerre Sepsiszentgyörgytől – számol be az Agerpres.

Októberben eddig nyolc, a Richter-skála szerint 2,5 és 3,8 közötti erősségű földrengés történt Romániában.

Az idei év legerősebb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében.