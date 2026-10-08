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Volt egy kisebb földrengés csütörtökön délelőtt

• Fotó: Országos Földfizikai Intézet

Fotó: Országos Földfizikai Intézet

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A Richter-skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt csütörtökön 10:48-kor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Székelyhon

2026. október 08., 16:502026. október 08., 16:50

A szeizmikus mozgás 134,7 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 50 kilométerre volt Ploiești-től, 53 kilométerre Brassótól, 57 kilométerre Buzăutól, 61 kilométerre Sepsiszentgyörgytől – számol be az Agerpres.

Októberben eddig nyolc, a Richter-skála szerint 2,5 és 3,8 közötti erősségű földrengés történt Romániában.

Az idei év legerősebb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében.

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