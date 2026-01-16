Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében

Radu Marinescu igazságügyi miniszter
Fotó: Facebook/Radu Marinescu
A Craiovai Egyetem etikai bizottsága pénteken úgy döntött, hogy vizsgálatot indít az igazságügyi miniszter, Radu Marinescu doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében.
2026. január 16., 21:032026. január 16., 21:03
Közleménye szerint a testület két beadvány alapján ellenőrzi az igazságügyi miniszter dolgozatát – számol be az Agerpres.
Radu Marinescu igazságügyi miniszter korábban már visszautasította a doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumvádakat.
A miniszter emlékeztetett, hogy a Craiovai Egyetem jogi karán doktorált Ion Dogaru professzor irányításával, és a disszertációjában a témavezető, a doktori bizottság és az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács (CNATDCU) sem talált semmilyen rendellenességet.
„Miért most? Miért én?” – kérdezte bejegyzésében Marinescu,
amelynek megírása szerinte összefüggésbe áll a főügyészek kiválasztási eljárásnak elindításával.
A miniszter hangsúlyozta, hogy nem követett el plágiumot, és kifogásolta, hogy az újságíró „elemző szoftverrel végzett vizsgálat nélkül” fogalmazta meg a vádat.
Marinescu felidézte a szakmai pályáját: bejegyzése szerint a craiovai jogi karon évfolyamelsőként végzett, harminc éve folyamatosan ügyvédként dolgozik, és több cikluson át vezető tisztségeket töltött be a Dolj megyei ügyvédi kamaránál. Pontosította azt is, hogy
A konkrét vádakra reagálva közölte: az Emilia Șercan által kifogásolt részek nem szó szerinti átvételek, hanem átfogalmazások, amelyeket lehivatkozott a dolgozatban. Emlékeztetett arra, hogy aki kifogásolja a disszertációját, az – akár húsz év elteltével is – az illetékes fórumokhoz fordulhat. De emlékeztetett arra is, hogy
Emilia Șercan újságíró a Press One portálon hétfőn megjelent cikkében azt írta, hogy Radu Marinescu: A bizonyítási eszközök rendszere a polgári perben című doktori disszertációjának legalább 56,68 százaléka tartalmaz más szerzőktől átvett szöveget, vagyis a 247 oldalas dolgozatból 140 oldal minősül átvételnek.
