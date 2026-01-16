Rovatok
Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében

Radu Marinescu igazságügyi miniszter • Fotó: Facebook/Radu Marinescu

Radu Marinescu igazságügyi miniszter

Fotó: Facebook/Radu Marinescu

A Craiovai Egyetem etikai bizottsága pénteken úgy döntött, hogy vizsgálatot indít az igazságügyi miniszter, Radu Marinescu doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében.

Székelyhon

2026. január 16., 20:582026. január 16., 20:58

2026. január 16., 21:032026. január 16., 21:03

Közleménye szerint a testület két beadvány alapján ellenőrzi az igazságügyi miniszter dolgozatát – számol be az Agerpres.

Radu Marinescu igazságügyi miniszter korábban már visszautasította a doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumvádakat.

Facebook-oldalán közölte, hogy a dolgozatát húsz évvel ezelőtt az akkori jogszabályoknak és tudományos-etikai előírásoknak megfelelően írta meg.

A miniszter emlékeztetett, hogy a Craiovai Egyetem jogi karán doktorált Ion Dogaru professzor irányításával, és a disszertációjában a témavezető, a doktori bizottság és az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács (CNATDCU) sem talált semmilyen rendellenességet.

„Miért most? Miért én?” – kérdezte bejegyzésében Marinescu,

rágalmazónak nevezve Emilia Șercan újságíró plágiumvádról szóló cikkét,

amelynek megírása szerinte összefüggésbe áll a főügyészek kiválasztási eljárásnak elindításával.

A miniszter hangsúlyozta, hogy nem követett el plágiumot, és kifogásolta, hogy az újságíró „elemző szoftverrel végzett vizsgálat nélkül” fogalmazta meg a vádat.

Marinescu felidézte a szakmai pályáját: bejegyzése szerint a craiovai jogi karon évfolyamelsőként végzett, harminc éve folyamatosan ügyvédként dolgozik, és több cikluson át vezető tisztségeket töltött be a Dolj megyei ügyvédi kamaránál. Pontosította azt is, hogy

nem tanár, csupán óraadó oktató a Craiovai Egyetemen.

A konkrét vádakra reagálva közölte: az Emilia Șercan által kifogásolt részek nem szó szerinti átvételek, hanem átfogalmazások, amelyeket lehivatkozott a dolgozatban. Emlékeztetett arra, hogy aki kifogásolja a disszertációját, az – akár húsz év elteltével is – az illetékes fórumokhoz fordulhat. De emlékeztetett arra is, hogy

az alkotmánybíróság 2022. június 8-i határozata szerint a jogszabályok időbeli változása miatt a doktori dolgozatok felülbírálásának nincs jogalapja.

Emilia Șercan újságíró a Press One portálon hétfőn megjelent cikkében azt írta, hogy Radu Marinescu: A bizonyítási eszközök rendszere a polgári perben című doktori disszertációjának legalább 56,68 százaléka tartalmaz más szerzőktől átvett szöveget, vagyis a 247 oldalas dolgozatból 140 oldal minősül átvételnek.

Belföld
