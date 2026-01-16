Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében

A Craiovai Egyetem etikai bizottsága pénteken úgy döntött, hogy vizsgálatot indít az igazságügyi miniszter, Radu Marinescu doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében.

Közleménye szerint a testület két beadvány alapján ellenőrzi az igazságügyi miniszter dolgozatát – számol be az Agerpres .

Facebook-oldalán közölte, hogy a dolgozatát húsz évvel ezelőtt az akkori jogszabályoknak és tudományos-etikai előírásoknak megfelelően írta meg.

A miniszter emlékeztetett, hogy a Craiovai Egyetem jogi karán doktorált Ion Dogaru professzor irányításával, és a disszertációjában a témavezető, a doktori bizottság és az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács (CNATDCU) sem talált semmilyen rendellenességet.

amelynek megírása szerinte összefüggésbe áll a főügyészek kiválasztási eljárásnak elindításával.

A miniszter hangsúlyozta, hogy nem követett el plágiumot, és kifogásolta, hogy az újságíró „elemző szoftverrel végzett vizsgálat nélkül” fogalmazta meg a vádat.

Marinescu felidézte a szakmai pályáját: bejegyzése szerint a craiovai jogi karon évfolyamelsőként végzett, harminc éve folyamatosan ügyvédként dolgozik, és több cikluson át vezető tisztségeket töltött be a Dolj megyei ügyvédi kamaránál. Pontosította azt is, hogy