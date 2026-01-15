Visszatér a fagy: országszerte lehűl az idő a következő napokban

Különösen hideg idő, fagyos éjszakák és reggelek, vegyes halmazállapotú csapadék és megélénkülő szél várható keddig Románia egész területén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön kiadott figyelmeztető előrejelzéséből.

A hét eleji kemény fagyokat követő enyhébb éjszakák után ismét hidegebbre fordul az idő Romániában. Csütörtök este 8 órától kedd reggel 10 óráig rendkívüli hidegre, kemény fagyra (különösen éjszaka és reggel), vegyes halmazállapotú csapadékra és ónos esőre, valamint erős szélre vonatkozó időjárási figyelmeztetés lesz érvényben az egész országban. Az előrejelzés szerint

a péntekre virradó éjszaka fagyos lesz, a legalacsonyabb hőmérsékletek Moldova északi és keleti részén várhatók, ahol –13 és – 8 közötti értékeket mérhetnek.

Pénteken különösen a déli és keleti régiókban hűl le az idő, míg Moldova északi és keleti részén helyenként továbbra is fagyni fog, a hőmérsékletek –10 fok körül alakulnak. Szombatra virradóan fagyos idő várható Moldovában, valamint Munténia, Dobrudzsa, Erdély és Máramaros nagy részén. Hirdetés A meteorológusok szerint

keddig szinte a teljes országban fagyosak lesznek az éjszakák és a reggelek, a minimumhőmérsékletek –16 és –8 fok között alakulnak,