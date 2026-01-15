Visszatér a fagy: országszerte lehűl az idő a következő napokban

Fotó: Olti Angyalka
Különösen hideg idő, fagyos éjszakák és reggelek, vegyes halmazállapotú csapadék és megélénkülő szél várható keddig Románia egész területén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön kiadott figyelmeztető előrejelzéséből.
A hét eleji kemény fagyokat követő enyhébb éjszakák után ismét hidegebbre fordul az idő Romániában. Csütörtök este 8 órától kedd reggel 10 óráig rendkívüli hidegre, kemény fagyra (különösen éjszaka és reggel), vegyes halmazállapotú csapadékra és ónos esőre, valamint erős szélre vonatkozó időjárási figyelmeztetés lesz érvényben az egész országban. Az előrejelzés szerint
Pénteken különösen a déli és keleti régiókban hűl le az idő, míg Moldova északi és keleti részén helyenként továbbra is fagyni fog, a hőmérsékletek –10 fok körül alakulnak. Szombatra virradóan fagyos idő várható Moldovában, valamint Munténia, Dobrudzsa, Erdély és Máramaros nagy részén.
A meteorológusok szerint
Moldovában pedig a fagy napközben is kitart, –12 és –10 fok között hőmérsékletek várhatók.
Emellett csütörtök éjszaka és pénteken napközben időszakos csapadékhullás várható:
a Bánságban és Körösvidéken főként eső,
Erdélyben, Moldvában, helyenként a hegyekben, elszórtan Máramarosban és Dobrudzsában havas eső,
Olténiában és Munténiában pedig főként hó formájában, ami helyenként jegesedést eredményezhet.
A légmozgás átmenetileg megélénkül a Bánság déli részén és a délkeleti régiókban, 40–50 km/órás sebességű szél várható.
A kormány szerdán elfogadott határozata szerint napi 22 lejről napi 32 lejre emelkedik a gyermekeket, fogyatékkal élőket és más sérülékeny csoportokat ellátó bentlakásos intézményekben az egy főre jutó élelmezési keret összege.
Helyi költségvetés híján még csak visszafogottan terveznek a háromszéki önkormányzatok, így a gidófalvi is, amelynek polgármestere közösségi oldalán számolt be a tervekről.
Az igazságügyi törvények felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport második ülésén a felek többek között megállapodtak abban, hogy egy öt évre szóló tervet dolgoznak ki az igazságszolgáltatásban tapasztalható munkaerőhiány kezelésére.
Változatos programkínálattal várja a közönséget a gyergyóalfalvi Petőfi Művelődési Központ a következő hetekben.
Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti a város mezőgazdasági földtulajdonosait, hogy január 15-én, 9 órától közgyűlést tartanak a képviselő-testület üléstermében. Bizottsági tagokat választanak.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy Romániában létezik egy olyan réteg, amelyik a szabályokat tudatosan kijátszva nem fizet helyi adót, miközben a többség becsületesen eleget tesz kötelezettségeinek.
Az adóemelés, közlekedés és parkolás mellett többek között a tervezett Drakula Park, az okoskukák, és a Harvíz Rt. óriáspályázata kerültek terítékre témaként a csíkszeredai városvezetés által megszervezett szerdai sajtóbeszélgetésen.
A fiatalokat érintő kérdésekről tartanak előadásokat és panelbeszélgetéseket szakemberek január 20-án, a Szakszervezetek Művelődési Házában. A rendezvény érdemi válaszokkal szolgál a fiatalok dilemmáira.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy a közigazgatási intézkedéscsomagról szóló törvénytervezetet a kormánykoalícióban fogják véglegesíteni.
