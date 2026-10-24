Veszélyes lehet-e a szalma? Mint kiderült, madarakra igen

Olyan sokba kerül a vegyszer, hogy a gazdák nem költenek fölös mennyiségű gombaölőkre
Fotó: Pinti Attila
Elgondolkodtató esetről írt egy magyarországi madármentő alapítvány képviselője a közösségi hálón: szalmától betegedtek meg a mentett gólyák. Ha a szalma valóban veszélyes, az eset a székely gazdálkodók, állatmentők számára is tanulságos lehet.
Az elmúlt évben több mentett gólyánál észleltek esetenként tudatvesztéssel is járó, rövid epileptikus rohamokat a BirdMania – Madárpark és Természetvédelmi Mentőközpont oldalán közzétett bejegyzés szerint.
A központ működtetői próbálták azonosítani az okokat. Gondoltak fertőzésre, mérgezésre, hormonális okokra, végül hosszas kutatás után sikerült azonosítani a lehetséges okot: az alomként használt szalma volt a bűnös, ugyanis az utoljára beszerzett
egy közülük el is pusztult. A boncolás szerint keringés-összeomlás volt a halál oka.
A gyanút az terelte a szalmára, egyéb okok kizárása után, hogy csak egy bizonyos szállítmányból származó szalmával érintkező madaraknál jelentkeztek a tünetek.
Fotó: Igyártó Nándor
Az is szemet szúrt egy idő után, hogy
Mint kiderült, a gazda a még lábon álló gabonát olyan gombaölő szerrel kezelte – vélhetően túladagolva azt –, amely benne maradt a szalmában, az pedig szalmaporral belélegezve, vagy bőrön át, esetleg az étellel (a földre dobott húsdarabkákra ragadva) az emésztőrendszerbe kerülve felszívódhatott a madarak szervezetében. Még azt is sikerült kideríteni, hogy egy protiokonazol hatóanyagú fungicid okozhatta a bajt.
Az esethez hozzászólók igazolták, hogy nem egyedi esetről lehet szó: volt, aki a nyulaival járt hasonló módon, más viszont azt fűzte hozzá, hogy a gombaölők használata egy kényszerű kompromisszum, elengedhetetlen a mezőgazdaságban, azok kizárása esetén pedig pontosan a gombák által termelt
Fotó: Pinti Attila
Az esettel kapcsolatban gyakorló mezőgazdászokat, szakembereket kérdeztünk, és – végső soron megnyugtató módon – arra a következtetésre jutottunk, nálunk nincs ok az aggodalomra. Egyrészt hasonló tüneteket, mint amit a magyarországi gólyáknál megfigyeltek, a térség háziállatainál, haszonállatainál nem tapasztaltak az állatorvosok.
Ettől még ugyan a vadon élő, nem emberi környezethez szokott madarak reagálhatnak az átlagnál érzékenyebben a szalmában levő vegyszermaradékokra, de ez utóbbi tekintetben is megnyugtattak a megkérdezettek.
Fotó: Pinti Attila
Benkő Árpád Jenő illyefalvi polgármester maga is gazdaember. A Székelyhon érdeklődésére kifejtette, az utóbbi időben
és olyan mennyiségben, amelyek esetében maximális az elővigyázatosság, azoknak nem szabad károsan hatniuk semmilyen más élőlényre, mint a megcélzott kártevő. Tiltott szereket vagy nagyobb mennyiséget ugyan lehet, de nem szabad használni, az már törvénysértés.
Becze István, a Székely Gazdaszervezetek elnöke hasonlóképp nyilatkozott a Székelyhonnak: szerinte „nagyon jól kell álljon az a gazdaság, amelynek tulajdonosa képes fölös mennyiségű vegyszert vásárolni, hiszen azok nagyon drágák”.
Környékünkön még a Green Deal azon ajánlása is némileg okafogyott, hogy vegyszerhasználatot csökkentsék a felére, hiszen sok esetben a semmit kellene felezni, vélekedett Becze István. Mint mondta,
Fotó: Pinti Attila
Ahhoz képest, hogy mennyire magas a felhasználandó vegyszerek ára és milyen problémák vannak az értékesítéssel, egyre jobban spórolnak a gazdák, állította az elnök. Székelyföldön is vegyszerezési naplót kell vezetni, de a hegyvidéki térségben elég sok gazda benne van az öko-bio rendszerben, amelyben gyakoriak az ellenőrzések.
Az élelmiszer-előállítás szabályai az Európai Unióban egyébként is annyira szigorúak, hogy tiltott, az egészségre káros szerek használatával a gazda öngólt rúgna, ugyanis
A meglévő kivételek ellenére is Európában a legegészségesebb az élelmiszer, közölte Becze István.
Végül a sepsiszentgyörgyi madármentő Rara Avis Alapítvány alapító elnökét, Kelemen Lászlót is megkérdeztük arról, hogy tapasztalt-e a Birdmania oldalon által jelzetthez hasonló esetet. A megkérdezett mindenekelőtt megerősítette, hogy hiteles személyről és esetről van szó, kérdésünkre pedig nemleges válasz kaptunk.
Ők nem szalmát használnak alomként, hanem homokot, amit rendszeresen tisztítanak, a mentett gólyákat a kertben, szabadban tartják, a többi madárnak pedig tőkéket biztosítanak, mondta.
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