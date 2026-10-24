Veszélyes lehet-e a szalma? Mint kiderült, madarakra igen

Olyan sokba kerül a vegyszer, hogy a gazdák nem költenek fölös mennyiségű gombaölőkre

Elgondolkodtató esetről írt egy magyarországi madármentő alapítvány képviselője a közösségi hálón: szalmától betegedtek meg a mentett gólyák. Ha a szalma valóban veszélyes, az eset a székely gazdálkodók, állatmentők számára is tanulságos lehet.

Bodor Tünde 2026. október 24., 17:142026. október 24., 17:14

Az elmúlt évben több mentett gólyánál észleltek esetenként tudatvesztéssel is járó, rövid epileptikus rohamokat a BirdMania – Madárpark és Természetvédelmi Mentőközpont oldalán közzétett bejegyzés szerint. Hirdetés A központ működtetői próbálták azonosítani az okokat. Gondoltak fertőzésre, mérgezésre, hormonális okokra, végül hosszas kutatás után sikerült azonosítani a lehetséges okot: az alomként használt szalma volt a bűnös, ugyanis az utoljára beszerzett

kiváló minőségű, aranysárga szalmának olyan vegyszertartalma volt, hogy attól a gólyák megbetegedtek,

egy közülük el is pusztult. A boncolás szerint keringés-összeomlás volt a halál oka. A gyanút az terelte a szalmára, egyéb okok kizárása után, hogy csak egy bizonyos szállítmányból származó szalmával érintkező madaraknál jelentkeztek a tünetek.

Fotó: Igyártó Nándor

Az is szemet szúrt egy idő után, hogy

a tavalyi szalma túl szép volt, a penészesedésnek legkisebb nyoma nélkül.

Mint kiderült, a gazda a még lábon álló gabonát olyan gombaölő szerrel kezelte – vélhetően túladagolva azt –, amely benne maradt a szalmában, az pedig szalmaporral belélegezve, vagy bőrön át, esetleg az étellel (a földre dobott húsdarabkákra ragadva) az emésztőrendszerbe kerülve felszívódhatott a madarak szervezetében. Még azt is sikerült kideríteni, hogy egy protiokonazol hatóanyagú fungicid okozhatta a bajt. A gombaölő a kisebbik rossz Az esethez hozzászólók igazolták, hogy nem egyedi esetről lehet szó: volt, aki a nyulaival járt hasonló módon, más viszont azt fűzte hozzá, hogy a gombaölők használata egy kényszerű kompromisszum, elengedhetetlen a mezőgazdaságban, azok kizárása esetén pedig pontosan a gombák által termelt

toxinok okozhatnak hosszabb távon, a szervezetben felhalmozódva nagy bajokat embernek és állatnak egyaránt.

Fotó: Pinti Attila

Az esettel kapcsolatban gyakorló mezőgazdászokat, szakembereket kérdeztünk, és – végső soron megnyugtató módon – arra a következtetésre jutottunk, nálunk nincs ok az aggodalomra. Egyrészt hasonló tüneteket, mint amit a magyarországi gólyáknál megfigyeltek, a térség háziállatainál, haszonállatainál nem tapasztaltak az állatorvosok. Ettől még ugyan a vadon élő, nem emberi környezethez szokott madarak reagálhatnak az átlagnál érzékenyebben a szalmában levő vegyszermaradékokra, de ez utóbbi tekintetben is megnyugtattak a megkérdezettek.

Fotó: Pinti Attila

Benkő Árpád Jenő illyefalvi polgármester maga is gazdaember. A Székelyhon érdeklődésére kifejtette, az utóbbi időben

a mezőgazdaságban csak engedélyezett vegyszereket használnak,

és olyan mennyiségben, amelyek esetében maximális az elővigyázatosság, azoknak nem szabad károsan hatniuk semmilyen más élőlényre, mint a megcélzott kártevő. Tiltott szereket vagy nagyobb mennyiséget ugyan lehet, de nem szabad használni, az már törvénysértés. Becze István, a Székely Gazdaszervezetek elnöke hasonlóképp nyilatkozott a Székelyhonnak: szerinte „nagyon jól kell álljon az a gazdaság, amelynek tulajdonosa képes fölös mennyiségű vegyszert vásárolni, hiszen azok nagyon drágák”. Környékünkön még a Green Deal azon ajánlása is némileg okafogyott, hogy vegyszerhasználatot csökkentsék a felére, hiszen sok esetben a semmit kellene felezni, vélekedett Becze István. Mint mondta,

nagy a különbség az ipari gazdálkodás és a természetközeli gazdálkodás között.

Fotó: Pinti Attila

Ahhoz képest, hogy mennyire magas a felhasználandó vegyszerek ára és milyen problémák vannak az értékesítéssel, egyre jobban spórolnak a gazdák, állította az elnök. Székelyföldön is vegyszerezési naplót kell vezetni, de a hegyvidéki térségben elég sok gazda benne van az öko-bio rendszerben, amelyben gyakoriak az ellenőrzések. Az élelmiszer-előállítás szabályai az Európai Unióban egyébként is annyira szigorúak, hogy tiltott, az egészségre káros szerek használatával a gazda öngólt rúgna, ugyanis

könnyű lebukni.