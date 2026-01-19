Újraélesztették a vonattal ütköző autó fiatal sofőrjét – fotók

Fotó: Beszterce-Naszód megyei tűzoltóság
Huszonöt év körüli besztercei fiatalember sérült meg súlyosan, és újra kellett éleszteni, miután az általa vezetett autót elütötte hétfőn délután a város egyik vasúti átkelőjén egy személyvonat.
A Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint az áldozatot eszméletlen állapotban, a járműbe szorulva találták meg. Az elsősegélynyújtást egy éppen arra járó ISU-alkalmazott, a SMURD-képzések oktatója kezdte meg.
„Az áldozatot – egy kb. 25 éves fiatalembert – beszorulva és eszméletlenül találták az autóban. A beavatkozó egységek megérkezéséig Condrea Cornel törzszászlós, egységünk SMURD-oktatója – aki éppen a helyszínen tartózkodott és szemtanúja volt a balesetnek – férkőzött az autóba és nyújtott szakszerű elsősegélyt. Az ütközés után a fiatalember szinte azonnal szív- és légzésleállást szenvedett, ezért az életmentő rögtön megkezdte az újraélesztést. Szerencsére a fiatalember szervezet kedvezően reagált, és körülbelül egy perc elteltével az életfunkciók helyreálltak” – közölte a Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelem.
Fotó: Beszterce-Naszód megyei tűzoltóság
A helyszínre két műszaki mentőegységet, egy SMURD-rohammentőt (mobil intenzív terápiás egységet) és egy elsősegélynyújtó csapatot riasztottak. Az áldozat járműből történő kiszabadítása mintegy tíz percig tartott, ezt követően a sérültet – immár életjelekkel – emelték ki a roncsból, majd átadták a SMURD intenzív terapiás egységnek további szakorvosi ellátásra.
A rendőrség büntetőeljárást indított a vasúti baleset ügyében, vizsgálják a körülményeket, ugyanakkor közölték, hogy a vasúti átjárónál, ahol a baleset történt, nincs sorompó: elsőbbségadásra kötelező táblával és ún. Szent András-kereszttel van megjelölve.
A 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyet Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányít majd.
Egy hétfőn közzétett felmérés szerint a szülők és nagyszülők mintegy háromnegyede úgy véli, hogy az influenza elleni védőoltás megelőzheti a megbetegedést.
Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint a decemberben 2,3 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.
Nyílt napokkal, tudományos konferenciákkal, az elkészült épületek megnyitásával ünnepli a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a negyedévszázados születésnapját Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.
Gyakori hőmérséklet-ingadozásokra lehet számítani a következő két hétben, január 24. után pedig többfelé várható csapadék – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 19. és február 1. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
Közel nyolcvan fogat gyűlt össze vasárnap a csíkjenőfalvi húsfeldolgozónál az első felcsíki lovasszán-ünnep megnyitóján, hogy mintegy nyolc kilométert megtéve eljussanak a csíkkarcfalvi közbirtokosság erdei házához.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) konzultál a tagjaival arról, hogy maradjanak-e kormányon a továbbiakban – nyilatkozta hétfőn az alakulat alelnöke, Lia Olguța Vasilescu.
A külügyminisztérium szerint román állampolgárok eddig nem kértek konzuli segítséget Románia külképviseletétől a csaknem 40 halálos áldozatot követelő spanyolországi vonatbaleset nyomán.
A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt hétfőn 9 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Fagyos időre figyelmeztető újabb riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn Románia egész területére.
szóljon hozzá!