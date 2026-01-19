Újraélesztették a vonattal ütköző autó fiatal sofőrjét – fotók

Huszonöt év körüli besztercei fiatalember sérült meg súlyosan, és újra kellett éleszteni, miután az általa vezetett autót elütötte hétfőn délután a város egyik vasúti átkelőjén egy személyvonat.

A Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) tájékoztatása szerint az áldozatot eszméletlen állapotban, a járműbe szorulva találták meg. Az elsősegélynyújtást egy éppen arra járó ISU-alkalmazott, a SMURD-képzések oktatója kezdte meg.

„Az áldozatot – egy kb. 25 éves fiatalembert – beszorulva és eszméletlenül találták az autóban. A beavatkozó egységek megérkezéséig Condrea Cornel törzszászlós, egységünk SMURD-oktatója – aki éppen a helyszínen tartózkodott és szemtanúja volt a balesetnek – férkőzött az autóba és nyújtott szakszerű elsősegélyt. Az ütközés után a fiatalember szinte azonnal szív- és légzésleállást szenvedett, ezért az életmentő rögtön megkezdte az újraélesztést. Szerencsére a fiatalember szervezet kedvezően reagált, és körülbelül egy perc elteltével az életfunkciók helyreálltak” – közölte a Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelem.