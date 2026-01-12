Újabb felelősségvállalásos törvény, ezúttal a bérkiadások 10 százalékos csökkentéséről

A kormány felelősséget készül vállalni a parlamentben a bérkiadások 10 százalékos csökkentését is előíró törvénytervezetért – jelentette ki hétfőn Radu Miruță védelmi miniszter.

A tárcavezető az Antena 3 televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy

a központi közigazgatási intézmények vezetőinek jövő csütörtökig kell közölniük, hogy milyen formában csökkentik 10 százalékkal a bérkiadásaikat.

Ezt az alkalmazottak egy részének a menesztésével, vagy a bérpótlékok csökkentésével érhetik el, az alapfizetéshez nem nyúlhatnak.

Megtörténhet például, hogy ha van öt főnök, és nem szeretnél négy embert meneszteni, marad egy főnök, a másik négy pedig vezetői pozíció nélkül marad”

– fogalmazott a miniszter az Agerpres szemléje szerint.

Radu Miruță szerint a kormány várhatóan jövő csütörtökön jóváhagyja a törvénymódosító javaslatokat, majd egy rendkívüli ülésszak keretében felelősséget vállal a csomagért a parlamentben.

A miniszter hozzátette, a bérkiadások 10 százalékos csökkentéséről szóló tervezet mellett az állami fizetés és a nyugdíj halmozását tiltó jogszabályjavaslatot is el kell fogadnia a kormánynak, csak ezek után kezdhetik el kidolgozni az idei állami költségvetést.