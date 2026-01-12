Rovatok
Újabb felelősségvállalásos törvény, ezúttal a bérkiadások 10 százalékos csökkentéséről

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A kormány felelősséget készül vállalni a parlamentben a bérkiadások 10 százalékos csökkentését is előíró törvénytervezetért – jelentette ki hétfőn Radu Miruță védelmi miniszter.

Székelyhon

2026. január 12., 19:342026. január 12., 19:34

2026. január 12., 19:582026. január 12., 19:58

A tárcavezető az Antena 3 televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy

a központi közigazgatási intézmények vezetőinek jövő csütörtökig kell közölniük, hogy milyen formában csökkentik 10 százalékkal a bérkiadásaikat.

Ezt az alkalmazottak egy részének a menesztésével, vagy a bérpótlékok csökkentésével érhetik el, az alapfizetéshez nem nyúlhatnak.

Idézet
Megtörténhet például, hogy ha van öt főnök, és nem szeretnél négy embert meneszteni, marad egy főnök, a másik négy pedig vezetői pozíció nélkül marad”

– fogalmazott a miniszter az Agerpres szemléje szerint.

Radu Miruță szerint a kormány várhatóan jövő csütörtökön jóváhagyja a törvénymódosító javaslatokat, majd egy rendkívüli ülésszak keretében felelősséget vállal a csomagért a parlamentben.

A miniszter hozzátette, a bérkiadások 10 százalékos csökkentéséről szóló tervezet mellett az állami fizetés és a nyugdíj halmozását tiltó jogszabályjavaslatot is el kell fogadnia a kormánynak, csak ezek után kezdhetik el kidolgozni az idei állami költségvetést.

Belföld
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
