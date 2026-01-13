Újabb egymilliárd euró érkezhet január végéig a mezőgazdaság számára

Florin Barbu mezőgazdasági miniszter kedden arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy tavaly több mint négymilliárd euró uniós forrás érkezett Romániába a mezőgazdaság számára, és január végéig további egymilliárd euró kifizetésére számítanak.

Bejegyzésében a tárcavezető köszönetet mondott a minisztérium, valamint a kifizető és finanszírozó intézmények munkatársainak, amiért sikerült hatékonyan lehívni és a romániai gazdaságok fejlesztésére, illetve a termelés növelésére fordítani az európai uniós pénzeket. Barbu szerint ennek eredményeként

2025-ben újabb rekordot döntött az agrártámogatások lehívása, ami meghaladja az 5 milliárd eurót.