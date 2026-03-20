Fotó: Tuchiluș Alex
Székelyudvarhely után Sepsiszentgyörgyre is ellátogatott Nagy István magyar agrárminiszter, hogy a gazdákat érintő kihívásokra válaszokat adjon, és megoldásokat körvonalazzon.
A miniszter Antal Árpád polgármesterrel, az RMDSZ stratégiai igazgatójával sajtóbeszélgetésre hívta az újságírókat, ahol a legutóbbi hónapok változásaira adható válaszok kerültek szóba. Mint elhangzott:
Az agrárminiszter elmondta, hogy változóban van a világ, a közös agrárpolitika, minden szabályozó rendszer, ami a mezőgazdasági termelésre hatással van, a falugazdász hálózat pedig szerinte abban van a gazdák segítségére, hogy
Most teljesen új szabályozó rendszer alakul ki: az unió egységes alapba akarja összevonni és 25 százalékkal csökkenteni akarja a kohéziós és vidékfejlesztési támogatásokat, egymással versenyeztetve azokat.
A magyar agrárminisztert elkísérte Sepsiszentgyörgyre a Magyarország bukaresti nagykövete, Kissné Hlatki Katalin is
Fotó: Tuchiluș Alex
A miniszter szerint az Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi egyezmény és a Mercosur-államokkal kötött megállapodások további fenyegetést jelentenek és
Az előremenés útjának azt jelölte ki, hogy
a magyar gazdák olcsón behozott alapanyagokkal szemben
„A masszív import az unió képmutatásának a bizonyítéka, mert itthon ellenőrzött termelés folyik, a Green Deal szigorú előírásait kérik számon a gazdákon, de az ukrajnai, dél-amerikai importtal szemben egyáltalán nem ilyen szigorúak” – fejtegette a miniszter, aki szerint a gazdáknak termelni kell, a kormánynak pedig pályázatokkal segíteni a termékfeldolgozást.
– mondta el Nagy István.
Régi barátság fűzi össze a beszélgetőket, Nagy István még Mosonmagyaróvár polgármestereként kötött testvérvárosi szerződést Sepsiszentgyöggyel
Fotó: Tuchiluș Alex
Magyarország agrárminisztere kitért arra is, hogy mivel a magasabb állatjóléti követelmények és a különböző járványok miatt az élő állat szállítása egyre nehezebb, ezért
A juhhúsnak jó piaca van Olaszországban, a németországi muszlimok is nagy felvásárlók, de ha a piac azt kéri, hogy egész évben szállítsák az árut, akkor ennek teljesítéséhez széleskörű együttműködés kell – taglalta a miniszter. Ugyanakkor
Három további téma is elhangzott a sajtóbeszélgetésen: a Magyarok kenyere program, a székelyföldi szolidaritási program és a Sapientia egyetemen folyó agrároktatás.
A miniszter értékelte, hogy az évek alatt milyen kiterjedté vált a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program:
Fotó: Tuchiluș Alex
„A program üzenete az, hogy ha búzaszemként élünk bárhol a világban, elpergünk egymás mellett, de ahogy a búzából kenyér lesz, a 15 millió magyarból is egy nemzet tud lenni” – hangsúlyozta a politikus vendég. Ugyanakkor beszélt arról is, hogy
Azt is elégtétellel emlegette, hogy a térségben az agráriumot kiszolgáló egyetemi oktatás folyik, hiszen az erdélyiek nagy többségének a mezőgazdaság adja a megélhetést. Ma már más módszerek és tudás szükségesek, mint évtizedekkel korábban.
Fotó: Tuchiluș Alex
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere arról beszélt, hogy Székelyföldön hatalmas vagyon van:
Ezért fontos célja a közeljövőnek szerinte, hogy a Sapientia EMTE-nek legyen olyan laboratóriuma, amelynek minősítése az európai piacon is bizalmat kelt.
„Tárgyalunk egy székelyföldi biominősítési rendszer kiépítéséről, hiszen sokan eleve így termelnek, miért ne használjuk ezt ki, mondjuk egy »székely portéka védjeggyel«.
– mutatott rá az agrárminiszter.
A miniszter közvetítésével a magyar kormány a lótenyésztéshez, a helyi állomány vérfrissítéséhez is segítséget nyújtott
Fotó: Tuchiluș Alex
Nagy István végül azt is elmondta, hogy székelyföldi lótenyésztők korábban azzal a kéréssel fordultak a magyar kormányhoz, hogy segítsen nekik a lóállomány nemesítésében. Kérésük meghallgattatott és a minisztérium különböző fajtájú (nonius, gidrán, hidegvérű, sportló) tenyészméneket juttatott vidékünkre. Háromszékre pedig a közeljövőben a hagyományőrző huszárok kérésére gidrán és lipicai lovak érkeznek, amiket a további példányok követnek a díszszázad volt lovai közül – hangzott el még a sajtóbeszélgetésen.
A kiskereskedelmi forgalom 2026 januárjában 6,5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest Romániában, ami a világjárvány óta a legnagyobb visszaesés.
Anyagi károkkal járó baleset történt Máréfalván pénteken – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságnál érdeklődve.
A gazdákat fenyegető veszélyekre, illetve az ezekkel szembeni védekezési lehetőségekre hívta fel a figyelmet pénteken Nagy István, Magyarország agrárminisztere Székelyudvarhelyen, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumán.
Minden magyar felelős a nemzet egészéért – hangsúlyozza Kövér László házelnök, aki szerint nincs külön határon inneni és túli magyarság.
Megszavazta a parlament pénteki ülésén a 2026-os állami költségvetést és a társadalombiztosítási költségvetést.
Nem volt túl nehéz a nyolcadikosok román próbavizsgája, a diákokhoz közel álló témát dolgozott fel. De a tapasztalat azt mutatja, nehezebb a valódi vizsgán kapott tétel. Éppen ezért a diákok tévesen mérhetik fel majd a júniusi vizsga nehézségét.
A 2026-os állami költségvetés parlamenti elfogadása után a kormánynak az üzemanyag-drágulás hatásait enyhítő intézkedésekkel kell foglalkoznia – jelentette ki pénteken Sorin Grindeanu.
Perrel fenyegeti a kormányt a legfelsőbb bíróság az igazságszolgáltatásban dolgozók bírósági döntéssel megítélt bérkiegészítései kifizetésének halasztása miatt.
Átlépte a lélektani, literenkénti kilenc lejt a benzin ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. A csíkszeredai OMV-nél péntek reggel 9 lej 02 baniért tankolható a 95-ös oktánszámú benzin.
szóljon hozzá!