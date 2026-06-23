Ügyvivő miniszterelnök: Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége

Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége – jelentette ki kedden Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő.

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A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke a Veștea-kormány beiktatásának hétfő esti parlamenti elutasítása után leszögezte, hogy

olyan kormányra van szükség, amely átláthatóságra, egyértelmű szabályokra és a demokratikus elvek tiszteletére épül.

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korábban írtuk Veștea: jó szándékkal vállaltam a kormányalakítást, sajnálom, hogy nem sikerült megvalósítani Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfő este kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot.

„A háttéralkuk és az árulások megmutatták korlátaikat. Ami nem elvekre, komolyságra és tisztességre épül, az előbb-utóbb összeomlik” – fogalmazott az Agerpres által szemlézett Facebook-bejegyzésében Bolojan.

korábban írtuk Elbukott a Veștea-kormány a parlamenti szavazáson Nem szavazott bizalmat a parlament hétfői ülésén Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kormányának.

Az ügyvivő miniszterelnök ismét hangsúlyozta, pártja továbbra is fenntartja azt az álláspontját, amely szerint a jelenlegi válságból egy olyan kisebbségi kormány jelentheti a kiutat, amely a parlamenti pártok által aláírt, hat hónapra szóló politikai megállapodásra alapoz.

„A PNL készen áll arra, hogy hozzájáruljon a megoldáshoz. De csak akkor, ha ez a megoldás korrekt, vállalható, átlátható és valóban Románia érdekeit szolgálja” – szögezte le.