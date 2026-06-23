Ügyvivő miniszterelnök: Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége

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Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége – jelentette ki kedden Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke a Veștea-kormány beiktatásának hétfő esti parlamenti elutasítása után leszögezte, hogy
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfő este kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot.
„A háttéralkuk és az árulások megmutatták korlátaikat. Ami nem elvekre, komolyságra és tisztességre épül, az előbb-utóbb összeomlik” – fogalmazott az Agerpres által szemlézett Facebook-bejegyzésében Bolojan.
Nem szavazott bizalmat a parlament hétfői ülésén Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kormányának.
Az ügyvivő miniszterelnök ismét hangsúlyozta, pártja továbbra is fenntartja azt az álláspontját, amely szerint a jelenlegi válságból egy olyan kisebbségi kormány jelentheti a kiutat, amely a parlamenti pártok által aláírt, hat hónapra szóló politikai megállapodásra alapoz.
„A PNL készen áll arra, hogy hozzájáruljon a megoldáshoz. De csak akkor, ha ez a megoldás korrekt, vállalható, átlátható és valóban Románia érdekeit szolgálja” – szögezte le.
Nicușor Dan államfő kedden újabb egyeztetéseket folytat a parlamenti pártok delegációival egy új miniszterelnök-jelölt nevesítése érdekében.
Nem kaptak konkrét ígéreteket az ügyvivő kormány képviselőitől, ezért a Sanitas szakszervezet folytatja a két hete megkezdett japánsztrájkot az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben.
Nyolc megye összesen 21 településén okozott károkat a rossz idő az elmúlt 24 órában – tájékoztat a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).
Mihai Fifor szociáldemokrata párti képviselő szerint a Veștea-kormány beiktatásának elutasításával bebizonyosodott, hogy a többi párt valójában ugyanazt a célt követi: „a hatalmat bármi áron”.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfő este kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot.
Nem szavazott bizalmat a parlament hétfői ülésén Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kormányának.
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