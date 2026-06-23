Nyolc megyében okozott károkat a vihar

Nyolc megye összesen 21 településén okozott károkat a rossz idő az elmúlt 24 órában – tájékoztat a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).

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A katasztrófavédelmi főosztály szerint Kovászna, Krassó-Szörény, Dolj, Hunyad, Olt, Szeben, Szilágy és Temes megyei településeken 28 házból, 23 udvarból, valamint 78 pincéből vagy alagsorból kellett kiszivattyúzni a vizet.

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A katasztrófavédelem munkatársai ugyanakkor 25 kidőlt fát távolítottak el, amelyek megrongáltak 13 járművet.

A hatóságok figyelmeztetnek, hogy kedden déltől 21 óráig