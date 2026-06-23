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Nyolc megyében okozott károkat a vihar

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Nyolc megye összesen 21 településén okozott károkat a rossz idő az elmúlt 24 órában – tájékoztat a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).

Székelyhon

2026. június 23., 09:372026. június 23., 09:37

2026. június 23., 09:382026. június 23., 09:38

A katasztrófavédelmi főosztály szerint Kovászna, Krassó-Szörény, Dolj, Hunyad, Olt, Szeben, Szilágy és Temes megyei településeken 28 házból, 23 udvarból, valamint 78 pincéből vagy alagsorból kellett kiszivattyúzni a vizet.

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A katasztrófavédelem munkatársai ugyanakkor 25 kidőlt fát távolítottak el, amelyek megrongáltak 13 járművet.

A hatóságok figyelmeztetnek, hogy kedden déltől 21 óráig

zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás van érvényben

a hegyvidéki területeken, a Bánság déli részén, valamint Észak- és Nyugat-Olténiában, ahol a fokozott légköri instabilitás miatt villámlással kísért záporokra, jégesőre és 50-70 km/órás széllökésekre lehet számítani.

A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25, helyenként a 30-40 litert négyzetméterenként – írja az Agerpres.

Belföld
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