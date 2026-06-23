PSD-s képviselő: A PNL, az USR, az RMDSZ és az AUR bebizonyították, hogy egy a céljuk: a hatalom bármi áron

Mihai Fifor szociáldemokrata párti képviselő szerint a Veștea-kormány beiktatásának elutasításával bebizonyosodott, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), az RMDSZ és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) valójában ugyanazt a célt követi: „a hatalmat bármi áron”.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Fifor a parlamenti szavazás után közzétett Facebook-bejegyzésében azt írta, a romániaiak „a politikai cinizmus legtisztább formájának” lehettek tanúi. Szerinte kétféle politikai felelőtlenség győzött: Ilie Bolojan és a jobboldal „kóros hatalomvágya”, valamint a szuverenisták „alkudozó opportunizmusa”.

tökéletes összhangban cselekedtek, amikor az ország válságból való kilábalását kellett megakadályozniuk. Románia ismét a közöttük zajló politikai játszma foglyává vált”

– fogalmazott.

korábban írtuk Veștea: jó szándékkal vállaltam a kormányalakítást, sajnálom, hogy nem sikerült megvalósítani Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfő este kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot.

Meglátása szerint sem az egyik, sem a másik oldal nem törődik valójában a polgárokkal, akiknek egyre nehezebb viselniük az egymásra rakódó politikai, gazdasági és társadalmi válságok terheit. „Csak a hatalomról beszéltek. Csak a hatalomért szavaztak. Egy kormányzati megoldást is kizárólag hatalmi megfontolásokból akadályoztak meg” – vélekedett az Agerpres beszámolója szerint.

korábban írtuk Elbukott a Veștea-kormány a parlamenti szavazáson Nem szavazott bizalmat a parlament hétfői ülésén Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kormányának.

Fifor azt is hangsúlyozta, hogy mindeközben a PSD jóhiszeműen járt el, és mindent megtett annak érdekében, hogy Romániának ismét működőképes és stabil kormánya legyen, mind a 128 képviselőjük és szenátoruk megszavazta a Veștea-kabinetet.

„A szavazás egyértelművé tette, ki akarja, hogy Ilie Bolojan távozzon, és ki akarja, hogy maradjon.

A PSD szerint Bolojannak mennie kellett volna, mert túl sok kárt okozott az országnak. Azok viszont, akik a padsorokban maradtak vagy kivonultak a teremből, azt akarták, hogy maradjon. És a legkülönösebb az egészben, hogy közben a román emberek iránti aggodalmukat hangoztatták” – jegyezte meg.

A PSD politikusa felhívta a figyelmet, hogy a hitelminősítők a befektetésre nem ajánlott „bóvli” kategóriába sorolhatják vissza az országot „azoknak az embereknek az ambíciói miatt, akik a politikai érdekeiket a nemzeti érdek elé helyezték”. „A romániaiak tegnap (hétfőn, szerk. megj.) este láthatták, hogy