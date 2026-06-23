PSD-s képviselő: A PNL, az USR, az RMDSZ és az AUR bebizonyították, hogy egy a céljuk: a hatalom bármi áron

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Mihai Fifor szociáldemokrata párti képviselő szerint a Veștea-kormány beiktatásának elutasításával bebizonyosodott, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), az RMDSZ és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) valójában ugyanazt a célt követi: „a hatalmat bármi áron”.
Fifor a parlamenti szavazás után közzétett Facebook-bejegyzésében azt írta, a romániaiak „a politikai cinizmus legtisztább formájának” lehettek tanúi. Szerinte kétféle politikai felelőtlenség győzött: Ilie Bolojan és a jobboldal „kóros hatalomvágya”, valamint a szuverenisták „alkudozó opportunizmusa”.
„Két tábor, amelyek kibékíthetetlen ellenfeleknek mondják magukat, de
– fogalmazott.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfő este kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot.
Meglátása szerint sem az egyik, sem a másik oldal nem törődik valójában a polgárokkal, akiknek egyre nehezebb viselniük az egymásra rakódó politikai, gazdasági és társadalmi válságok terheit. „Csak a hatalomról beszéltek. Csak a hatalomért szavaztak. Egy kormányzati megoldást is kizárólag hatalmi megfontolásokból akadályoztak meg” – vélekedett az Agerpres beszámolója szerint.
Nem szavazott bizalmat a parlament hétfői ülésén Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kormányának.
Fifor azt is hangsúlyozta, hogy mindeközben a PSD jóhiszeműen járt el, és mindent megtett annak érdekében, hogy Romániának ismét működőképes és stabil kormánya legyen, mind a 128 képviselőjük és szenátoruk megszavazta a Veștea-kabinetet.
„A szavazás egyértelművé tette, ki akarja, hogy Ilie Bolojan távozzon, és ki akarja, hogy maradjon.
A PSD szerint Bolojannak mennie kellett volna, mert túl sok kárt okozott az országnak. Azok viszont, akik a padsorokban maradtak vagy kivonultak a teremből, azt akarták, hogy maradjon. És a legkülönösebb az egészben, hogy közben a román emberek iránti aggodalmukat hangoztatták” – jegyezte meg.
A PSD politikusa felhívta a figyelmet, hogy a hitelminősítők a befektetésre nem ajánlott „bóvli” kategóriába sorolhatják vissza az országot „azoknak az embereknek az ambíciói miatt, akik a politikai érdekeiket a nemzeti érdek elé helyezték”. „A romániaiak tegnap (hétfőn, szerk. megj.) este láthatták, hogy
Az egyik kétségbeesetten kapaszkodik a hatalomba, és ezzel a bóvli kategória felé sodorja Romániát, a másik számára pedig minden csak politikai üzlet, nem törődik a nemzeti érdekekkel” – fogalmazott.
Fifor azt is hangsúlyozta, a PSD várja, hogy az államfő kezdeményezzen újabb konzultációkat, és leszögezte, hogy alakulata „nem menekül a kormányzás felelőssége elől”.
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Nem szavazott bizalmat a parlament hétfői ülésén Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kormányának.
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