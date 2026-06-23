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Ne ijedjenek meg a szirénától – gyakorlat zajlik kedden Székelyudvarhelyen

A gyakorlat ideje alatt megszólaltatják a polgárvédelmi szirénát is / Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A gyakorlat ideje alatt megszólaltatják a polgárvédelmi szirénát is / Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

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Polgári védelmi gyakorlatot tartanak kedden délelőtt Székelyudvarhelyen, a Cserehát-negyedben. A gyakorlat részeként légi riadó jelzés is hallható lesz.

Székelyhon

2026. június 23., 09:292026. június 23., 09:29

Polgári védelmi gyakorlatot szervez kedden 10 és 12 óra között a Hargita megyei tűzoltóság Székelyudvarhelyen, a Cserehát-negyedben. A gyakorlat az Árpád tér 6. és 10. szám alatti óvóhelyeket érinti. Ennek részeként légi riadó jelzés lesz hallható a Marin Preda Líceum épületére telepített szirénán keresztül.

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A polgármesteri hivatal közleményében arra kéri a lakosságot, különösen a környéken élőket, hogy

ne essenek pánikba a szirénahang hallatán.

Az érintett tömbházak lakóit ugyanakkor arra biztatják, hogy vegyenek részt a gyakorlatban. A polgári védelmi gyakorlat célja a lakosság felkészültségének növelése, valamint a helyes viselkedési szabályok begyakorlása vészhelyzet esetére.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Tűzoltóság
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