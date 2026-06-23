Ne ijedjenek meg a szirénától – gyakorlat zajlik kedden Székelyudvarhelyen

Polgári védelmi gyakorlatot tartanak kedden délelőtt Székelyudvarhelyen, a Cserehát-negyedben. A gyakorlat részeként légi riadó jelzés is hallható lesz.

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Polgári védelmi gyakorlatot szervez kedden 10 és 12 óra között a Hargita megyei tűzoltóság Székelyudvarhelyen, a Cserehát-negyedben. A gyakorlat az Árpád tér 6. és 10. szám alatti óvóhelyeket érinti. Ennek részeként légi riadó jelzés lesz hallható a Marin Preda Líceum épületére telepített szirénán keresztül.

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A polgármesteri hivatal közleményében arra kéri a lakosságot, különösen a környéken élőket, hogy