Ügye büntethetőségének elévülése miatt megfelezték egy elítélt üzletember börtönbüntetését

A bukaresti ítélőtábla pénteken helyt adott N. I. üzletember rendkívüli jogorvoslati kérelmének.
A Nagylak-Arad autópálya építésére szánt európai uniós forrásokkal kapcsolatos csalási ügyben kiszabott börtönbüntetését
Ebben az ügyben 2021 szeptemberében született jogerősen ítélet. A Romstrade Kft. ügyvezetőjét emellett 2021 novemberében egy másik büntetőeljárásban,
Az elítélt rendkívüli jogorvoslati kérelmét megvizsgálva a bíróság kimondta, hogy a költségvetési pénzek eltérítése és sikkasztás bűncselekménye esetében beállt az elévülés.
Ugyanakkor nem évült el a következő bűncselekmények büntethetősége: magánokirat-hamisítás (4 év 6 hónap szabadságvesztés) és különösen nagy kárt okozó csalás (2 év szabadságvesztés).
Emellett az ítélőtábla figyelembe vette a Giurgiu megyei törvényszék által korábban kiszabott 2 éves szabadságvesztést is.
Halmazati büntetésként a bíróság 5 év és 10 hónap letöltendő szabadságvesztést szabott ki, amelyből le kell vonni az előzetes fogvatartásban és a börtönben eltöltött időt, vagyis a 2021. szeptember 8-a óta eltelt időszakot.
Megjegyzendő, hogy N. I. korábban, szintén elévülés miatt, egy másik ügyben is megmenekült egy 12 év és 6 hónapos börtönbüntetéstől, amelyet elsőfokon a Blue Air légitársaság megkárosításával kapcsolatos sikkasztási ügyben szabtak ki rá.
Emellett egy fiktív építőanyag-beszerzésekre vonatkozó adócsalási ügyben is megszűnt ellene az eljárás.
Megelégelték a magyarázkodást, őszinte válaszokat várnak a városvezetéstől az adóemelések kapcsán a sepsiszentgyörgyiek. Egy felhívásban arra buzdítják a lakókat, ne csak az online térben adjanak hangot az elégedetlenségüknek.
Nyolc évig volt használaton kívül a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Ház, amelyet most, egy nagyszabású felújítást követően ismét birtokba vehettek a lakók. Az avatóünnepségen a közösség gyűjtőpontjának nevezték az épületet.
A Craiovai Egyetem etikai bizottsága pénteken úgy döntött, hogy vizsgálatot indít az igazságügyi miniszter, Radu Marinescu doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében.
Radu Miruță védelmi miniszter és kormányfőhelyettes pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a következő hónapokban felgyorsított ütemben összesen 21 haderőfejlesztési beruházásra készül a minisztérium.
Kilenc helyszínen tartott házkutatást a rendőrség pénteken. A Hargita és Maros megyékben végrehajtott akciók során jelentős értékű készpénzt, cigarettát, valamint mobiltelefonokat foglaltak le.
Önkormányzati vezetőkkel tanácskozott pénteken a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetése. Kelemen Hunor kijelentette, hogy az adóemelés sok családnak nehézséget okoz, bocsánatot kell kérniük mindenkitől.
Személyautó sodródott le egy baleset következtében a 13A jelzésű országútról Szentegyháza és Csíkszereda között, Kalibáskő közelében pénteken délután.
A bukaresti ítélőtábla bírája, Olimpiea Crețeanu pénteken január 30-ára halasztotta annak a keresetnek az elbírálását, amelyben Silvia Uscov ügyvédnő két alkotmánybíró – Mihai Busuioc és Dacian Cosmin Dragoș – tisztségből való felfüggesztését kéri.
A litván hatóságok szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) állt egy 2024-es litvániai gyár elleni gyújtogatási kísérlet mögött; az üzem rádióhullám-szkennereket szállít az ukrán hadseregnek – írja az Agerpres a Reuters pénteki beszámolója alapján.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken közzétett előrejelzése szerint a következő napokban országszerte rendkívül hideg idő várható, az éjszakák fagyosak lesznek, de vegyes csapadékra és heves szélre is számítani lehet.
