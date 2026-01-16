Rovatok
Ügye büntethetőségének elévülése miatt megfelezték egy elítélt üzletember börtönbüntetését

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

A bukaresti ítélőtábla pénteken helyt adott N. I. üzletember rendkívüli jogorvoslati kérelmének.

Székelyhon

2026. január 16., 20:372026. január 16., 20:37

A Nagylak-Arad autópálya építésére szánt európai uniós forrásokkal kapcsolatos csalási ügyben kiszabott börtönbüntetését

11 év és 9 hónapról 5 év és 10 hónapra csökkentették, miután megállapították, hogy a vádiratban szereplő egyes bűncselekmények büntethetősége elévült.

Ebben az ügyben 2021 szeptemberében született jogerősen ítélet. A Romstrade Kft. ügyvezetőjét emellett 2021 novemberében egy másik büntetőeljárásban,

az úgynevezett Transalpina-ügyben hat év szabadságvesztésre ítélték.

Az elítélt rendkívüli jogorvoslati kérelmét megvizsgálva a bíróság kimondta, hogy a költségvetési pénzek eltérítése és sikkasztás bűncselekménye esetében beállt az elévülés.

Ugyanakkor nem évült el a következő bűncselekmények büntethetősége: magánokirat-hamisítás (4 év 6 hónap szabadságvesztés) és különösen nagy kárt okozó csalás (2 év szabadságvesztés).

Emellett az ítélőtábla figyelembe vette a Giurgiu megyei törvényszék által korábban kiszabott 2 éves szabadságvesztést is.

Halmazati büntetésként a bíróság 5 év és 10 hónap letöltendő szabadságvesztést szabott ki, amelyből le kell vonni az előzetes fogvatartásban és a börtönben eltöltött időt, vagyis a 2021. szeptember 8-a óta eltelt időszakot.

Az 5 év és 10 hónapot azonban az üzletember már letöltötte, ezért az ítélőtábla elrendelte a szabadlábra helyezését.

Megjegyzendő, hogy N. I. korábban, szintén elévülés miatt, egy másik ügyben is megmenekült egy 12 év és 6 hónapos börtönbüntetéstől, amelyet elsőfokon a Blue Air légitársaság megkárosításával kapcsolatos sikkasztási ügyben szabtak ki rá.

Emellett egy fiktív építőanyag-beszerzésekre vonatkozó adócsalási ügyben is megszűnt ellene az eljárás.

Belföld
Ezek is érdekelhetik

Elszakadt a cérna: több ezren tüntettek tegnap este a megszorítások miatt, könnygázt vetettek be a csendőrök
Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette
Meglepte a játék minősége a Sportklub kanadai támadóját
Románia megvalósításai után áhítozik az euróövezet tagja
Norvégiából érkezett a gólgyáros: új csatárral erősített a Sepsi OSK
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Elszakadt a cérna: több ezren tüntettek tegnap este a megszorítások miatt, könnygázt vetettek be a csendőrök
Felborult egy traktor Kovászna megyében, a vezetője életét vesztette
Meglepte a játék minősége a Sportklub kanadai támadóját
Románia megvalósításai után áhítozik az euróövezet tagja
Norvégiából érkezett a gólgyáros: új csatárral erősített a Sepsi OSK
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
A rovat további cikkei

2026. január 16., péntek

Utcára vonulnának Sepsiszentgyörgyön az adóemelés miatt

Megelégelték a magyarázkodást, őszinte válaszokat várnak a városvezetéstől az adóemelések kapcsán a sepsiszentgyörgyiek. Egy felhívásban arra buzdítják a lakókat, ne csak az online térben adjanak hangot az elégedetlenségüknek.

2026. január 16., péntek

Utcára vonulnának Sepsiszentgyörgyön az adóemelés miatt
2026. január 16., péntek

Felújított otthona van a kultúrának és a közösségnek Szentegyházán

Nyolc évig volt használaton kívül a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Ház, amelyet most, egy nagyszabású felújítást követően ismét birtokba vehettek a lakók. Az avatóünnepségen a közösség gyűjtőpontjának nevezték az épületet.

2026. január 16., péntek

Felújított otthona van a kultúrának és a közösségnek Szentegyházán
2026. január 16., péntek

Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében

A Craiovai Egyetem etikai bizottsága pénteken úgy döntött, hogy vizsgálatot indít az igazságügyi miniszter, Radu Marinescu doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében.

2026. január 16., péntek

Vizsgálatot indít a craiovai egyetem az igazságügyi miniszter doktori disszertációjával kapcsolatos plágiumgyanú ügyében
2026. január 16., péntek

21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből

Radu Miruță védelmi miniszter és kormányfőhelyettes pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a következő hónapokban felgyorsított ütemben összesen 21 haderőfejlesztési beruházásra készül a minisztérium.

2026. január 16., péntek

21 haderőfejlesztési beruházásra készül a védelmi minisztérium a SAFE-hitelből
2026. január 16., péntek

Hatalmas mennyiségű cigarettát és készpénzt foglaltak le Hargita és Maros megyében

Kilenc helyszínen tartott házkutatást a rendőrség pénteken. A Hargita és Maros megyékben végrehajtott akciók során jelentős értékű készpénzt, cigarettát, valamint mobiltelefonokat foglaltak le.

2026. január 16., péntek

Hatalmas mennyiségű cigarettát és készpénzt foglaltak le Hargita és Maros megyében
2026. január 16., péntek

Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől

Önkormányzati vezetőkkel tanácskozott pénteken a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetése. Kelemen Hunor kijelentette, hogy az adóemelés sok családnak nehézséget okoz, bocsánatot kell kérniük mindenkitől.

2026. január 16., péntek

Kelemen Hunor az adóemelésről: nem találtunk más megoldást, elnézést kell kérnünk mindenkitől
2026. január 16., péntek

Baleset történt Kalibáskő közelében, egy autó a fák közé sodródott

Személyautó sodródott le egy baleset következtében a 13A jelzésű országútról Szentegyháza és Csíkszereda között, Kalibáskő közelében pénteken délután.

2026. január 16., péntek

Baleset történt Kalibáskő közelében, egy autó a fák közé sodródott
2026. január 16., péntek

Elhalasztották a döntést az alkotmánybírók felfüggesztésének ügyében

A bukaresti ítélőtábla bírája, Olimpiea Crețeanu pénteken január 30-ára halasztotta annak a keresetnek az elbírálását, amelyben Silvia Uscov ügyvédnő két alkotmánybíró – Mihai Busuioc és Dacian Cosmin Dragoș – tisztségből való felfüggesztését kéri.

2026. január 16., péntek

Elhalasztották a döntést az alkotmánybírók felfüggesztésének ügyében
2026. január 16., péntek

A romániai olajinfrastruktúra ellen tervezhetett szabotázsakciót Oroszország

A litván hatóságok szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) állt egy 2024-es litvániai gyár elleni gyújtogatási kísérlet mögött; az üzem rádióhullám-szkennereket szállít az ukrán hadseregnek – írja az Agerpres a Reuters pénteki beszámolója alapján.

2026. január 16., péntek

A romániai olajinfrastruktúra ellen tervezhetett szabotázsakciót Oroszország
2026. január 16., péntek

Visszatér a hideg, Székelyföldön is kemény fagyok várhatók

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken közzétett előrejelzése szerint a következő napokban országszerte rendkívül hideg idő várható, az éjszakák fagyosak lesznek, de vegyes csapadékra és heves szélre is számítani lehet.

2026. január 16., péntek

Visszatér a hideg, Székelyföldön is kemény fagyok várhatók
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!