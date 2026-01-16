Ügye büntethetőségének elévülése miatt megfelezték egy elítélt üzletember börtönbüntetését

A bukaresti ítélőtábla pénteken helyt adott N. I. üzletember rendkívüli jogorvoslati kérelmének.

11 év és 9 hónapról 5 év és 10 hónapra csökkentették, miután megállapították, hogy a vádiratban szereplő egyes bűncselekmények büntethetősége elévült.

Ebben az ügyben 2021 szeptemberében született jogerősen ítélet. A Romstrade Kft. ügyvezetőjét emellett 2021 novemberében egy másik büntetőeljárásban,

Az elítélt rendkívüli jogorvoslati kérelmét megvizsgálva a bíróság kimondta, hogy a költségvetési pénzek eltérítése és sikkasztás bűncselekménye esetében beállt az elévülés.

Ugyanakkor nem évült el a következő bűncselekmények büntethetősége: magánokirat-hamisítás (4 év 6 hónap szabadságvesztés) és különösen nagy kárt okozó csalás (2 év szabadságvesztés).

Emellett az ítélőtábla figyelembe vette a Giurgiu megyei törvényszék által korábban kiszabott 2 éves szabadságvesztést is.

Halmazati büntetésként a bíróság 5 év és 10 hónap letöltendő szabadságvesztést szabott ki, amelyből le kell vonni az előzetes fogvatartásban és a börtönben eltöltött időt, vagyis a 2021. szeptember 8-a óta eltelt időszakot.