Lakossági fórumokon válaszolnának a szemétszállítás körüli kérdésekre Szentegyházán

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Fotó: Borbély Fanni
Lakossági tájékoztató fórumokat szerveznek vasárnap Szentegyházán az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerről.
A találkozókon a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás és a szolgáltató képviselői válaszolnak a lakosság kérdéseire, miután az új rendszer bevezetése számos elégedetlenséget és aggodalmat váltott ki.
Ahhoz, hogy megértsük a nagy szemétfelháborodást, muszáj első körben felelősöket keresnünk. Majd, ha ezen túllépünk, akkor jöhetnek a magyarázatok. Nos, akkor ki a felelős? Nyolcvan százalékban Borboly Csaba, húsz százalékban Bíró Barna Botond.
Az új hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban elsősorban a díjszabás, a szolgáltatás feltételei és a szerződéskötés körül merültek fel kérdések.
A változások miatt több lakos is kifogásolta az új rendszer egyes feltételeit,
A szentegyházi lakosságot október 18-án, vasárnap két helyszínen várják a szervezők:
a Gábor Áron Művelődési Házban 12:30 és 14:30 között, valamint
a Bartók Béla Művelődési Házban 15 és 17 óra között tartanak fórumot.
A találkozókon a lakosok közvetlenül az illetékesektől kérdezhetnek az új rendszer működéséről, a fizetendő díjakról, a szolgáltatás feltételeiről és a szerződéskötés részleteiről, de
A szervezők arra biztatják az érintetteket, hogy minél többen vegyenek részt a fórumokon, és még a szerződések megkötése előtt tisztázzák a felmerülő kérdéseket.
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