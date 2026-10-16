Lakossági fórumokon válaszolnának a szemétszállítás körüli kérdésekre Szentegyházán

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A találkozókon a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás és a szolgáltató képviselői válaszolnak a lakosság kérdéseire, miután az új rendszer bevezetése számos elégedetlenséget és aggodalmat váltott ki.

korábban írtuk Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül? Ahhoz, hogy megértsük a nagy szemétfelháborodást, muszáj első körben felelősöket keresnünk. Majd, ha ezen túllépünk, akkor jöhetnek a magyarázatok. Nos, akkor ki a felelős? Nyolcvan százalékban Borboly Csaba, húsz százalékban Bíró Barna Botond.

Az új hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban elsősorban a díjszabás, a szolgáltatás feltételei és a szerződéskötés körül merültek fel kérdések.

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A változások miatt több lakos is kifogásolta az új rendszer egyes feltételeit,