Leálltak, de ismét dolgoznak: folytatódik a székelykeresztúri tanuszoda építése

Így állnak a munkálatokkal Székelykeresztúron. Folyamatban van a medence kialakítása

A korábbi finanszírozási nehézségek után februárban ismét elkezdődött a munka Székelykeresztúr leendő tanuszodájánál. A 30 millió lejes beruházás keretében nemcsak medence, hanem napelempark és edzőterem is épül a fenntarthatóság és a tömegsport jegyében.

Fülöp-Székely Botond 2026. március 24., 09:592026. március 24., 09:59

Bár többen is szkeptikusak voltak a korábbi kényszerleállást követően, nemrég újraindult a székelykeresztúri tanuszoda építése. A munkálat befejezését ugyanakkor még korai konkrét időponthoz kötni. Korábban már jeleztük, hogy 30 millió lejért pályázott az Országos Beruházási Társaságnál (CNI) a székelykeresztúri önkormányzat tanuszoda megépítése érdekében. A tervek szerint egy 25×15,4 méteres, 1,8 méter mély medencét alakítanak ki a létesítményben, amelyhez 123 férőhelyes lelátó tartozik. Ezenkívül még öltözőket, valamint torna- és edzőtermet is építenek. A beruházásnak ugyanakkor fontos része a napelempark, amellyel a fenntartási költségeket csökkenthetik. Nekiláttak, majd leálltak Az építkezés érdekében meghirdetett közbeszerzési eljárást egy bukaresti vállalat nyerte, amely nagyjából egy éve látott hozzá a munkához. Kisebb-nagyobb leállások ugyan adódtak a kivitelezésben az időjárási viszonyok miatt, de így is látható volt a haladás.

Fotó: Olti Angyalka

Az építkezés során nagy mennyiségű földet termelt ki a cég, amit töltésként hasznosíthatott az önkormányzat. Ekkor még abban bíztak, hogy tíz hónap alatt elkészülhet a tanuszoda, de nyár végén már azt tapasztaltuk, hogy

noha az alapozás egy része elkészült, időközben teljesen leállt a beruházás.

Koncz Hunor János polgármester a munka beszüntetését követően azt nyilatkozta lapunknak, hogy a nekik küldött átirat szerint nincs elegendő pénz a beruházásra, így a kivitelező csak tízszázalékos kapacitással fog dolgozni 2025 végéig.

Azt azonban ő sem tudta megmondani, hogy ez konkrétan mit jelent a munkálatok szempontjából, csupán abban bízott: idővel folytatódhat a megvalósítás. A jó hír, hogy ismét dolgoznak Legutóbb a helyszínen járva kellemes meglepetésben volt részünk: ismét zajlik a kivitelezés. Az egyik ott dolgozó szakember meg is erősítette nekünk, hogy már februárban visszatértek, és újrakezdték az építkezést. Ezt követően Koncz Hunor Jánoshoz fordultunk, hátha neki vannak bővebb információi a CNI beruházásának helyzetéről.

Mint rámutatott, örültek az újbóli nekirugaszkodásnak, főleg annak tükrében, hogy akkor még nem is volt elfogadva az állami költségvetés. Közölte,

jelenleg a medencerész, a hozzátartozó lelátó kialakítása zajlik, és részben a falakat is felhúzták.

„Úgy látom, már eddig is jót haladt a kivitelező. Sajnos a befejezés határidejét nem lehet jelenleg megbecsülni, hiszen ez teljes mértékben attól függ, hogy lesz-e kellő mennyiségű pénze a munkálatot lebonyolító fejlesztési minisztériumnak” – jelentette ki.

Az elöljáró hangsúlyozta, a létesítmény elsődleges célja az lesz, hogy a délelőtti órákban lehetőséget biztosítsanak a gyerekeknek megtanulni vagy gyakorolni az úszást. Ezt hirdetni is fogják a környékbeli iskolákban. Hirdetés Délutánonként ugyanakkor bárki eljöhet majd a létesítménybe kikapcsolódni. Hosszútávú terveikben, egy másik projekt részeként az is szerepel, hogy a fedett tanuszoda külső részén további sportolási lehetőségeket teremtsenek.