Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Leálltak, de ismét dolgoznak: folytatódik a székelykeresztúri tanuszoda építése

Így állnak a munkálatokkal Székelykeresztúron. Folyamatban van a medence kialakítása

Így állnak a munkálatokkal Székelykeresztúron. Folyamatban van a medence kialakítása

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A korábbi finanszírozási nehézségek után februárban ismét elkezdődött a munka Székelykeresztúr leendő tanuszodájánál. A 30 millió lejes beruházás keretében nemcsak medence, hanem napelempark és edzőterem is épül a fenntarthatóság és a tömegsport jegyében.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 24., 09:592026. március 24., 09:59

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bár többen is szkeptikusak voltak a korábbi kényszerleállást követően, nemrég újraindult a székelykeresztúri tanuszoda építése. A munkálat befejezését ugyanakkor még korai konkrét időponthoz kötni. Korábban már jeleztük, hogy 30 millió lejért pályázott az Országos Beruházási Társaságnál (CNI) a székelykeresztúri önkormányzat tanuszoda megépítése érdekében. A tervek szerint egy 25×15,4 méteres, 1,8 méter mély medencét alakítanak ki a létesítményben, amelyhez 123 férőhelyes lelátó tartozik. Ezenkívül még öltözőket, valamint torna- és edzőtermet is építenek. A beruházásnak ugyanakkor fontos része a napelempark, amellyel a fenntartási költségeket csökkenthetik.

Nekiláttak, majd leálltak

Az építkezés érdekében meghirdetett közbeszerzési eljárást egy bukaresti vállalat nyerte, amely nagyjából egy éve látott hozzá a munkához. Kisebb-nagyobb leállások ugyan adódtak a kivitelezésben az időjárási viszonyok miatt, de így is látható volt a haladás.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Az építkezés során nagy mennyiségű földet termelt ki a cég, amit töltésként hasznosíthatott az önkormányzat. Ekkor még abban bíztak, hogy tíz hónap alatt elkészülhet a tanuszoda, de nyár végén már azt tapasztaltuk, hogy

noha az alapozás egy része elkészült, időközben teljesen leállt a beruházás.

Koncz Hunor János polgármester a munka beszüntetését követően azt nyilatkozta lapunknak, hogy a nekik küldött átirat szerint nincs elegendő pénz a beruházásra, így a kivitelező csak tízszázalékos kapacitással fog dolgozni 2025 végéig.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Azt azonban ő sem tudta megmondani, hogy ez konkrétan mit jelent a munkálatok szempontjából, csupán abban bízott: idővel folytatódhat a megvalósítás.

A jó hír, hogy ismét dolgoznak

Legutóbb a helyszínen járva kellemes meglepetésben volt részünk: ismét zajlik a kivitelezés. Az egyik ott dolgozó szakember meg is erősítette nekünk, hogy már februárban visszatértek, és újrakezdték az építkezést. Ezt követően Koncz Hunor Jánoshoz fordultunk, hátha neki vannak bővebb információi a CNI beruházásának helyzetéről.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Mint rámutatott, örültek az újbóli nekirugaszkodásnak, főleg annak tükrében, hogy akkor még nem is volt elfogadva az állami költségvetés. Közölte,

jelenleg a medencerész, a hozzátartozó lelátó kialakítása zajlik, és részben a falakat is felhúzták.

„Úgy látom, már eddig is jót haladt a kivitelező. Sajnos a befejezés határidejét nem lehet jelenleg megbecsülni, hiszen ez teljes mértékben attól függ, hogy lesz-e kellő mennyiségű pénze a munkálatot lebonyolító fejlesztési minisztériumnak” – jelentette ki.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Az elöljáró hangsúlyozta, a létesítmény elsődleges célja az lesz, hogy a délelőtti órákban lehetőséget biztosítsanak a gyerekeknek megtanulni vagy gyakorolni az úszást. Ezt hirdetni is fogják a környékbeli iskolákban.

Hirdetés

Délutánonként ugyanakkor bárki eljöhet majd a létesítménybe kikapcsolódni. Hosszútávú terveikben, egy másik projekt részeként az is szerepel, hogy a fedett tanuszoda külső részén további sportolási lehetőségeket teremtsenek.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelykeresztúr
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 24., kedd

Mutatjuk, hol adhatja le az elekromos hulladékot Székelyudvarhelyen

Idén tavasszal is megszervezik az elektromos hulladékgyűjtési akciót Székelyudvarhelyen: a városban több gyűjtőponton lehet megszabadulni az elektromos eszközöktől, valamint az elhasznált olajtól.

Mutatjuk, hol adhatja le az elekromos hulladékot Székelyudvarhelyen
Mutatjuk, hol adhatja le az elekromos hulladékot Székelyudvarhelyen
2026. március 24., kedd

Mutatjuk, hol adhatja le az elekromos hulladékot Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. március 23., hétfő

Ami még szokatlan mifelénk: iskolaépület korszerű, otthonos terekkel

Okostáblák, lift, levegőcserélő rendszer, modern tornaterem, otthonos belső terek – huszonegyedik századi oktatási körülményeket biztosít a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium új iskolaépülete.

Ami még szokatlan mifelénk: iskolaépület korszerű, otthonos terekkel
Ami még szokatlan mifelénk: iskolaépület korszerű, otthonos terekkel
2026. március 23., hétfő

Ami még szokatlan mifelénk: iskolaépület korszerű, otthonos terekkel
2026. március 23., hétfő

A végéhez közelednek: aszfaltozás zajlik a Bethlen Gábor utcában

Elkezdődött a kopóréteg leterítése Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor utcában, ezért több szakaszon is teljes útlezárásra kell számítani a következő napokban.

A végéhez közelednek: aszfaltozás zajlik a Bethlen Gábor utcában
A végéhez közelednek: aszfaltozás zajlik a Bethlen Gábor utcában
2026. március 23., hétfő

A végéhez közelednek: aszfaltozás zajlik a Bethlen Gábor utcában
2026. március 23., hétfő

Székelyudvarhely irodalmi múltjáról tart előadást Balázs Imre József

Előadást tart Székelyudvarhely irodalmi hagyományairól Balázs Imre József költő, irodalomtörténész, egyetemi docens március 24-én.

Székelyudvarhely irodalmi múltjáról tart előadást Balázs Imre József
Székelyudvarhely irodalmi múltjáról tart előadást Balázs Imre József
2026. március 23., hétfő

Székelyudvarhely irodalmi múltjáról tart előadást Balázs Imre József
Hirdetés
2026. március 22., vasárnap

Ittas volt a sofőr, aki egy épületnek hajtott Székelyudvarhelyen

Súlyos közúti baleset történt vasárnap reggel Székelyudvarhelyen, amint arról korábban beszámoltunk, egy épületnek csapódott autójával egy sofőr. Mint időközben kiderült, az illető erősen ittas állapotban ült autóba.

Ittas volt a sofőr, aki egy épületnek hajtott Székelyudvarhelyen
Ittas volt a sofőr, aki egy épületnek hajtott Székelyudvarhelyen
2026. március 22., vasárnap

Ittas volt a sofőr, aki egy épületnek hajtott Székelyudvarhelyen
2026. március 22., vasárnap

Épületnek csapódott egy autó Székelyudvarhelyen, a sofőrt eszméletlenül szállították kórházba

Közúti balesethez riasztották a tűzoltókat és mentőket Székelyudvarhelyen vasárnap délelőtt. A balesetben érintett autóvezetőt eszméletlen állapotban szállították kórházba.

Épületnek csapódott egy autó Székelyudvarhelyen, a sofőrt eszméletlenül szállították kórházba
Épületnek csapódott egy autó Székelyudvarhelyen, a sofőrt eszméletlenül szállították kórházba
2026. március 22., vasárnap

Épületnek csapódott egy autó Székelyudvarhelyen, a sofőrt eszméletlenül szállították kórházba
2026. március 22., vasárnap

Aszfaltozás miatt korlátozzák a forgalmat Székelyudvarhely egyik fontos útszakaszán

Hétfőn reggel aszfaltozási munkálatok kezdődnek a Bethlen Gábor utcában Székelyudvarhelyen – tájékoztat bejegyzésében a helyi polgármesteri hivatal. A kopóréteg terítése miatt több napon keresztül forgalomkorlátozásokra kell számítani.

Aszfaltozás miatt korlátozzák a forgalmat Székelyudvarhely egyik fontos útszakaszán
Aszfaltozás miatt korlátozzák a forgalmat Székelyudvarhely egyik fontos útszakaszán
2026. március 22., vasárnap

Aszfaltozás miatt korlátozzák a forgalmat Székelyudvarhely egyik fontos útszakaszán
Hirdetés
2026. március 22., vasárnap

Magyar diákok ezrei táborozhattak a székelykeresztúri Sóskúton

Sok ezer magyarországi fiatal táborozhatott az elmúlt években a magyar kormány segítségével felújított, Székelykeresztúrhoz tartozó sóskúti diákszállóban, akik ezáltal megismerhették Székelyföldet.

Magyar diákok ezrei táborozhattak a székelykeresztúri Sóskúton
Magyar diákok ezrei táborozhattak a székelykeresztúri Sóskúton
2026. március 22., vasárnap

Magyar diákok ezrei táborozhattak a székelykeresztúri Sóskúton
2026. március 20., péntek

Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél

Ötszáz kocsánytalan tölgyet ültetett el a korábban elpusztult facsemeték helyett a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, valamint annak ifjúsági szervezete pénteken a Szarkakő aljánál. Az alkalmat az erdők világnapja szülte.

Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél
Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél
2026. március 20., péntek

Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél
2026. március 20., péntek

Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon

Sebességmérőket helyezhetnek ki Szejkefürdőre, hogy csökkentsék a balesetek számát, döntötték el csütörtökön a székelyudvarhelyi városházán szervezett találkozón.

Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon
Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon
2026. március 20., péntek

Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!