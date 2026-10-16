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Fémoszlopnak ütközött egy elektromos rolleres Székelyudvarhelyen

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

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Kórházba szállítottak egy fiatalt, aki elektromos rollerrel balesetezett csütörtök este Székelyudvarhelyen.

Székelyhon

2026. október 16., 10:202026. október 16., 10:20

A rendőrséget október 15-én, este 21:40-kor értesítették a 112-es segélyhívó számon a Székelyudvarhelyen történt balesetről. A rendőrség első vizsgálatai szerint a rollerrel közlekedő fiatal

elveszítette uralmát a jármű irányítása fölött, és egy fémoszlopnak ütközött, majd az úttestre esett.

Sérülései miatt kórházba szállították orvosi ellátásra.

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A fiatalt alkoholszondával is ellenőrizték, eredménye negatív lett. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Székelyudvarhely Baleset
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