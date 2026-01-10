Tűz ütött ki egy Maros megyei falu egyik középületében

A Déda községhez tartozó Maroskövesdre riasztották a tűzoltókat szombat reggel, ahol egy középület műszaki helyiségében ütött ki tűz.

Hajnal Csilla 2026. január 10., 11:372026. január 10., 11:37

A helyszínre a dédai munkapont tűzoltói vonultak ki egy víz- és habbal oltó tűzoltóautóval, valamint egy elsősegélynyújtó mentőegységgel. A beavatkozást a dédai önkéntes tűzoltók is segítették – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

A tűzoltók a lángok eloltása mellett a füst eltávolításán is dolgoztak az épület padlásteréből.

Fotó: Maros megyei tűzoltóság