Tavaly novemberben a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 6 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal magasabb, mint októberben – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Székelyhon 2026. január 08., 11:542026. január 08., 11:54

A férfiak körében 0,2 százalékponttal magasabb volt a munkanélküliség, mint a nőknél (6,1 százalék a férfiaknál és 5,9 százalék a nőknél).

A fiatalok (15-24 év közöttiek) körében továbbra is magas, 26,9 százalékos a munkanélküliség.