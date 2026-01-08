Rovatok
Továbbra is kiugróan magas a fiatalok munkanélküliségi rátája

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Tavaly novemberben a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 6 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal magasabb, mint októberben – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Székelyhon

2026. január 08., 11:542026. január 08., 11:54

A férfiak körében 0,2 százalékponttal magasabb volt a munkanélküliség, mint a nőknél (6,1 százalék a férfiaknál és 5,9 százalék a nőknél).

A fiatalok (15-24 év közöttiek) körében továbbra is magas, 26,9 százalékos a munkanélküliség.

A 15 és 74 év közötti állástalanok száma 2025 novemberében 493 700 fő volt, nagyobb, mint az előző hónapban (487.300 fő), és nagyobb, mint az előző év azonos hónapjában (455.400 fő) – idézi a statisztikai intézet közleményét az Agerpres.

A rovat további cikkei

2026. január 08., csütörtök

Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában

Az elmúlt 24 órában 68 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 72 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott csütörtökön a Salvamont.

Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában
Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában
2026. január 08., csütörtök

Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában
2026. január 08., csütörtök

Nehézkes a közlekedés a 13A jelzésű országúton, kamion is elakadt Homorófürdőnél

Behavazott útra, mostoha időjárási körülményekre számíthatnak azok, akik mostanában közlekednének hegyvidéki utakon, így többek között a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő 13A jelzésű országúton.

Nehézkes a közlekedés a 13A jelzésű országúton, kamion is elakadt Homorófürdőnél
Nehézkes a közlekedés a 13A jelzésű országúton, kamion is elakadt Homorófürdőnél
2026. január 08., csütörtök

Nehézkes a közlekedés a 13A jelzésű országúton, kamion is elakadt Homorófürdőnél
2026. január 08., csütörtök

Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók

Jelentős lehűlés, jegesedés és hófúvások várhatók az elkövetkező napokban Erdélyben. A székelyföldi megyékre sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók
Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók
2026. január 08., csütörtök

Tombol a tél Székelyföldön: jelentős lehűlés és hóviharok várhatók
2026. január 08., csütörtök

Sok helyen nehezíti a hó a közlekedést

Téli körülmények között zajlik a közlekedés csütörtök reggel az ország északi és középső területein, ahol nagy mennyiségű hó hullt le az éjszaka folyamán, és helyenként továbbra is havazik – közölte a rendőrség közlekedési tájékoztató központja.

Sok helyen nehezíti a hó a közlekedést
Sok helyen nehezíti a hó a közlekedést
2026. január 08., csütörtök

Sok helyen nehezíti a hó a közlekedést
2026. január 08., csütörtök

Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban

Súlykorlátozást vezettek be a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakaszán közlekedő autókra a hóesés miatt, ezt két óra múlva fel is oldották. A reggeli órákban a Gyimesi-hágón sem lehetett átjutni.

Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban
Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban
2026. január 08., csütörtök

Súlykorlátozást kellett bevezetni a havazás miatt, hegyen veszteglő autók a reggeli órákban
2026. január 08., csütörtök

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?

Szánalommal nézem a politikusainkat, ahogy az egyik jókedvre buzdít, a másik a szilveszteri bakijait mutogatja vihorászva, a harmadik a hóréteg vastagságára büszke. Egyiktől sem hallom azt mondani, hogy „emberek, bocsánatot kérek az adóemelésekért”.

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
2026. január 08., csütörtök

Megemelt adók, avagy itt mindenki megbolondult?
2026. január 07., szerda

Fiatal férfi sérült meg egy szovátai lakástűzben

Tűz ütött ki szerda este egy lakóházban a szovátai Gyár utcában. Egy 21 éves férfi könnyebb égési sérüléseket szenvedett.

Fiatal férfi sérült meg egy szovátai lakástűzben
Fiatal férfi sérült meg egy szovátai lakástűzben
2026. január 07., szerda

Fiatal férfi sérült meg egy szovátai lakástűzben
2026. január 07., szerda

Csíkszeredában fényfestés emlékeztet a madéfalvi veszedelemre

A székely zászló színeivel világították meg a madéfalvi veszedelem 262. évfordulója alkalmából a csíkszeredai Mikó-várat január 7-én este. Fotókon mutatjuk.

Csíkszeredában fényfestés emlékeztet a madéfalvi veszedelemre
Csíkszeredában fényfestés emlékeztet a madéfalvi veszedelemre
2026. január 07., szerda

Csíkszeredában fényfestés emlékeztet a madéfalvi veszedelemre
2026. január 07., szerda

Túlméretes szállítmányok lassítják a forgalmat az ország több közútján

Szerdán két túlméretes szállítmány lassítja a forgalmat több közúton az ország nyugati részében – közölte a román rendőrség közlekedési tájékoztató központja (Infotrafic).

Túlméretes szállítmányok lassítják a forgalmat az ország több közútján
Túlméretes szállítmányok lassítják a forgalmat az ország több közútján
2026. január 07., szerda

Túlméretes szállítmányok lassítják a forgalmat az ország több közútján
2026. január 07., szerda

Megemlékeztek a napról, amikor a megegyezés helyett a vérontást választotta a hatalom – videó

A madéfalvi vérengzés áldozataira emlékeztek szerdán a Siculicidium-emlékműnél, a tragikus történelmi esemény 262. évfordulóján.

Megemlékeztek a napról, amikor a megegyezés helyett a vérontást választotta a hatalom – videó
Megemlékeztek a napról, amikor a megegyezés helyett a vérontást választotta a hatalom – videó
2026. január 07., szerda

Megemlékeztek a napról, amikor a megegyezés helyett a vérontást választotta a hatalom – videó
