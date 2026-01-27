Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében

• Fotó: Agerpres

Fotó: Agerpres

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mintegy négyszáz diák és szülő tüntetett kedden a temesvári Opera téren, igazságot követelve a Temes megyei Csenében meggyilkolt 15 éves fiatalnak, Mariónak, akinek megölésében bűntárs volt egy 13 éves – jelenleg szabadlábon lévő – fiú is.

Székelyhon

2026. január 27., 20:402026. január 27., 20:40

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A résztvevők azt kérték, hogy a parlament fogadja el

az általuk Mario-törvénynek nevezett jogszabályt, amelyik csökkenti a súlyos bűncselekmények büntethetőségének jelenlegi alsó korhatárát.

A tüntetők szerint elfogadhatatlan, hogy egy különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságban részt vevő kiskorú pusztán életkora miatt szabadlábon maradjon – számol be az Agerpres. Több szülő hangsúlyozta:

biztonságot követelnek gyermekeik számára az iskolákban, ahol szerintük jelenleg zavartalan a kábítószer-fogyasztás és -kereskedelem.

A demonstráción részt vevő fiatalok elmondták, hogy már hosszú ideje nem érzik magukat biztonságban sem az iskolákban, sem az utcán. Nyilatkozataik szerint

gyakori az iskolai erőszak, a kábítószer-használat jelen van,

az iskolapszichológusok pedig sok esetben inkább formális, mintsem valódi segítséget nyújtanak. A tüntetők az Opera térről a temesvári székesegyházhoz vonultak, majd visszatértek a térre.

Hirdetés

A közösségi oldalakon meghirdetett demonstrációt a hatóságok engedélyezték, a rendfenntartást a csendőrség biztosította,

rendbontás nem történt.

Ahogy arról beszámoltunk, Bégaszentmihályon is tiltakozás volt vasárnap este: mintegy kétszáz helybéli a gyermekeik biztonságára hivatkozva tüntetett amiatt, hogy a 13 éves fiú szabadlábon van. A csenei gyermekgyilkosságban érintett kiskorú jelenleg a családja által választott lakóhelyen tartózkodik, a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felügyelete alatt.

korábban írtuk

Csenei gyilkosság: közfelháborodást váltott ki az eset, tömeg követeli a 13 éves gyanúsított elszámoltatását
Csenei gyilkosság: közfelháborodást váltott ki az eset, tömeg követeli a 13 éves gyanúsított elszámoltatását

Többtucatnyi tiltakozó gyűlt össze vasárnap este a Temes megyei Bégaszentmihályon a csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú nagyapjának a háza előtt. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a bűnrészessége miatt.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Műanyagra cserélik a betonelválasztók egy részét Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál
Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Marius Corbu klubváltásáról hangos a romániai és a magyarországi sportsajtó
Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Székelyhon

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Műanyagra cserélik a betonelválasztók egy részét Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál
Székelyhon

Műanyagra cserélik a betonelválasztók egy részét Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál
Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Székely Sport

Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Krónika

Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Marius Corbu klubváltásáról hangos a romániai és a magyarországi sportsajtó
Székely Sport

Marius Corbu klubváltásáról hangos a romániai és a magyarországi sportsajtó
Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Nőileg

Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 27., kedd

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra

Novemberben már feltöltötték az 500 lejes tanszertámogatást ötszázezer jogosult diák kártyájára, a decemberben kiosztott új kártyák közül viszont közel 60 ezren még mindig nem kapták meg. A feltöltés időpontja egyelőre bizonytalan.

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra
Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra
2026. január 27., kedd

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként

Csehországban autóbusz-gyújtogatásokat, Litvániában terrortámadásokat készített elő az az Oroszországban élő személy, akinek a felbujtására Románia területén is szabotázsakciókat tervezett egy kolumbiai férfi.

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
2026. január 27., kedd

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
2026. január 27., kedd

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben

Több mint 6900 lakóingatlanban keletkezett tűz tavaly Romániában, ami mintegy 2 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A tűzesetekben 305 ember életét vesztette, az áldozatok többsége idős.

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
2026. január 27., kedd

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
2026. január 27., kedd

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak

Az egészséges mezei nyúlpopuláció megőrzése érdekében Arad megyéből Maros megyébe telepítettek közel hetven mezei nyulat.

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
2026. január 27., kedd

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve

Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
2026. január 27., kedd

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
2026. január 27., kedd

146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában

A 2025-ös évet Románia 7,65 százalékos GDP-arányos (146,03 milliárd lejes) költségvetési hiánnyal zárta, ami 1 százalékponttal kisebb a 2024-es év végi 8,67 százalékos deficitnél – közölte kedden a pénzügyminisztérium.

146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában
146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában
2026. január 27., kedd

146,03 milliárd lej volt a költségvetési hiány 2025-ben Romániában
2026. január 27., kedd

Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában

A téli időszak velejárója: 30 százalékkal megnőtt az ortopédiai esetek száma a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt két hétben a csúszások, esések és téli sportbalesetek miatt.

Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában
Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában
2026. január 27., kedd

Megnőtt a töréssel, ficammal kórházhoz fordulók száma Csíkszeredában
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot

Románia miniszterelnöke kedden kijelentette, a hét végéig dönt a kormánykoalíció arról, hogy milyen módon terjeszti elő elfogadásra a helyi és központi közigazgatásról szóló, valamint a gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó csomagot.

Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot
Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot
2026. január 27., kedd

Még nem tudni, hogy felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel fogadják el közigazgatási reformcsomagot
2026. január 27., kedd

Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van

Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnök hétfőn este kijelentette, nem fogja elfogadni, hogy a kormány külön-külön vállaljon felelősséget a parlamentben a közigazgatási csomagért és a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagért.

Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van
Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van
2026. január 27., kedd

Kifakadt a PSD-elnök, és azt mondta, ebben a témában az RMDSZ is mellette van
2026. január 27., kedd

61 székelyföldi egészségügyi dolgozó kapott hasznos tudást Kézdivásárhelyen

Megtartották az első egészségügyi képzést a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban. A szervezők szándéka szerint ez elősegíti azon elv érvényesítését, miszerint a szakmai tudás mellett a jó szó is gyógyíthat.

61 székelyföldi egészségügyi dolgozó kapott hasznos tudást Kézdivásárhelyen
61 székelyföldi egészségügyi dolgozó kapott hasznos tudást Kézdivásárhelyen
2026. január 27., kedd

61 székelyföldi egészségügyi dolgozó kapott hasznos tudást Kézdivásárhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!