Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében

Mintegy négyszáz diák és szülő tüntetett kedden a temesvári Opera téren, igazságot követelve a Temes megyei Csenében meggyilkolt 15 éves fiatalnak, Mariónak, akinek megölésében bűntárs volt egy 13 éves – jelenleg szabadlábon lévő – fiú is.
A résztvevők azt kérték, hogy a parlament fogadja el
A tüntetők szerint elfogadhatatlan, hogy egy különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságban részt vevő kiskorú pusztán életkora miatt szabadlábon maradjon – számol be az Agerpres. Több szülő hangsúlyozta:
A demonstráción részt vevő fiatalok elmondták, hogy már hosszú ideje nem érzik magukat biztonságban sem az iskolákban, sem az utcán. Nyilatkozataik szerint
az iskolapszichológusok pedig sok esetben inkább formális, mintsem valódi segítséget nyújtanak. A tüntetők az Opera térről a temesvári székesegyházhoz vonultak, majd visszatértek a térre.
A közösségi oldalakon meghirdetett demonstrációt a hatóságok engedélyezték, a rendfenntartást a csendőrség biztosította,
Ahogy arról beszámoltunk, Bégaszentmihályon is tiltakozás volt vasárnap este: mintegy kétszáz helybéli a gyermekeik biztonságára hivatkozva tüntetett amiatt, hogy a 13 éves fiú szabadlábon van. A csenei gyermekgyilkosságban érintett kiskorú jelenleg a családja által választott lakóhelyen tartózkodik, a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felügyelete alatt.
Többtucatnyi tiltakozó gyűlt össze vasárnap este a Temes megyei Bégaszentmihályon a csenei gyermekgyilkosságban érintett 13 éves fiú nagyapjának a háza előtt. A tilakozók a fiú büntetőjogi felelősségre vonását követelik a bűnrészessége miatt.
Novemberben már feltöltötték az 500 lejes tanszertámogatást ötszázezer jogosult diák kártyájára, a decemberben kiosztott új kártyák közül viszont közel 60 ezren még mindig nem kapták meg. A feltöltés időpontja egyelőre bizonytalan.
Csehországban autóbusz-gyújtogatásokat, Litvániában terrortámadásokat készített elő az az Oroszországban élő személy, akinek a felbujtására Románia területén is szabotázsakciókat tervezett egy kolumbiai férfi.
Több mint 6900 lakóingatlanban keletkezett tűz tavaly Romániában, ami mintegy 2 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A tűzesetekben 305 ember életét vesztette, az áldozatok többsége idős.
Az egészséges mezei nyúlpopuláció megőrzése érdekében Arad megyéből Maros megyébe telepítettek közel hetven mezei nyulat.
Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.
A 2025-ös évet Románia 7,65 százalékos GDP-arányos (146,03 milliárd lejes) költségvetési hiánnyal zárta, ami 1 százalékponttal kisebb a 2024-es év végi 8,67 százalékos deficitnél – közölte kedden a pénzügyminisztérium.
A téli időszak velejárója: 30 százalékkal megnőtt az ortopédiai esetek száma a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt két hétben a csúszások, esések és téli sportbalesetek miatt.
Románia miniszterelnöke kedden kijelentette, a hét végéig dönt a kormánykoalíció arról, hogy milyen módon terjeszti elő elfogadásra a helyi és központi közigazgatásról szóló, valamint a gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó csomagot.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnök hétfőn este kijelentette, nem fogja elfogadni, hogy a kormány külön-külön vállaljon felelősséget a parlamentben a közigazgatási csomagért és a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagért.
Megtartották az első egészségügyi képzést a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban. A szervezők szándéka szerint ez elősegíti azon elv érvényesítését, miszerint a szakmai tudás mellett a jó szó is gyógyíthat.
