Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében

Mintegy négyszáz diák és szülő tüntetett kedden a temesvári Opera téren, igazságot követelve a Temes megyei Csenében meggyilkolt 15 éves fiatalnak, Mariónak, akinek megölésében bűntárs volt egy 13 éves – jelenleg szabadlábon lévő – fiú is.

A résztvevők azt kérték, hogy a parlament fogadja el

az általuk Mario-törvénynek nevezett jogszabályt, amelyik csökkenti a súlyos bűncselekmények büntethetőségének jelenlegi alsó korhatárát.

A tüntetők szerint elfogadhatatlan, hogy egy különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságban részt vevő kiskorú pusztán életkora miatt szabadlábon maradjon – számol be az Agerpres . Több szülő hangsúlyozta:

biztonságot követelnek gyermekeik számára az iskolákban, ahol szerintük jelenleg zavartalan a kábítószer-fogyasztás és -kereskedelem.

A demonstráción részt vevő fiatalok elmondták, hogy már hosszú ideje nem érzik magukat biztonságban sem az iskolákban, sem az utcán. Nyilatkozataik szerint

gyakori az iskolai erőszak, a kábítószer-használat jelen van,

az iskolapszichológusok pedig sok esetben inkább formális, mintsem valódi segítséget nyújtanak. A tüntetők az Opera térről a temesvári székesegyházhoz vonultak, majd visszatértek a térre.

A közösségi oldalakon meghirdetett demonstrációt a hatóságok engedélyezték, a rendfenntartást a csendőrség biztosította,