Többletadó a hanyagságért: sokat kell fizetni a gondozatlan épületekért

Idén is többletadóval sújtják a postahivatal épületét, az egykori Hungária szállót

Többletadót kell fizetniük Sepsiszentgyörgyön azoknak a tulajdonosoknak, akik elhanyagolt, rossz állapotú ingatlanokkal rendelkeznek. A lepusztult épületekért a jövő évi ingatlanadó négy-ötszörösét kell kifizetni.

Farkas Orsolya 2026. január 02., 13:382026. január 02., 13:38

Öt épület esetében kell többletadót fizetniük a sepsiszentgyörgyi ingatlantulajdonosoknak. A többletadókról az év utolsó napján döntött a helyi tanács. Bőven akad elhanyagolt ingatlan A helyi rendőrség felmérései alapján a tavalyi évhez hasonlóan többletadóval sújtják: Hirdetés a Borvíz utca 28. szám,

a Nicolae Bălcescu utca 17. szám,

az 1918. december 1. utca 18. szám,

a Kossuth Lajos 3. szám,

és a József Attila utca 96. szám alatti ingatlanokat. Korábban a Füzes utca 19. szám alatti ingatlan is a listán szerepelt, de ezt időközben lebontották, és helyére új házat építettek.

A lakóházak esetében három-négyszáz százalékkal nő a kifizetendő adó Fotó: Tuchiluș Alex

Az elhanyagolt épületek közül kettő jogi személy tulajdonában van.

Az egyik közülük az 1918. december 1. utcai ingatlan, amelyet háromszáz százalékos többletadóval sújtanak.

A főtéri postahivatalnak otthont adó, egykori Hungária szálló műemléképületként van besorolva, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat hosszú évek óta szeretné megszerezni az ingatlant, az ugyanis rontja a városképet, és a minőségi ügyfélszolgálatra is alkalmatlan. A posta vezetősége azonban folyamatosan cserélődött, és a próbálkozások ellenére egyelőre nem sikerült hozzájutni az épülethez.

Négyszáz százalékos többletadót kell befizetni Nicolae Bălcescu utcában található ingatlanra is, amelynek az Electrica áramszolgáltató a gazdája.