Többletadó a hanyagságért: sokat kell fizetni a gondozatlan épületekért

Idén is többletadóval sújtják a postahivatal épületét, az egykori Hungária szállót
Fotó: Tuchiluș Alex
Többletadót kell fizetniük Sepsiszentgyörgyön azoknak a tulajdonosoknak, akik elhanyagolt, rossz állapotú ingatlanokkal rendelkeznek. A lepusztult épületekért a jövő évi ingatlanadó négy-ötszörösét kell kifizetni.
Öt épület esetében kell többletadót fizetniük a sepsiszentgyörgyi ingatlantulajdonosoknak. A többletadókról az év utolsó napján döntött a helyi tanács.
A helyi rendőrség felmérései alapján a tavalyi évhez hasonlóan többletadóval sújtják:
a Borvíz utca 28. szám,
a Nicolae Bălcescu utca 17. szám,
az 1918. december 1. utca 18. szám,
a Kossuth Lajos 3. szám,
és a József Attila utca 96. szám alatti ingatlanokat.
Korábban a Füzes utca 19. szám alatti ingatlan is a listán szerepelt, de ezt időközben lebontották, és helyére új házat építettek.
A lakóházak esetében három-négyszáz százalékkal nő a kifizetendő adó
Fotó: Tuchiluș Alex
Az elhanyagolt épületek közül kettő jogi személy tulajdonában van.
A főtéri postahivatalnak otthont adó, egykori Hungária szálló műemléképületként van besorolva, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat hosszú évek óta szeretné megszerezni az ingatlant, az ugyanis rontja a városképet, és a minőségi ügyfélszolgálatra is alkalmatlan.
A posta vezetősége azonban folyamatosan cserélődött, és a próbálkozások ellenére egyelőre nem sikerült hozzájutni az épülethez.
A magánkézben lévő, Borvíz, József Attila és Kossuth Lajos utcai lakóházak esetében három-négyszáz százalékkal nő a kifizetendő adó.
