Kimozdul a holtpontról a sepsiszentgyörgyi postaépület ügye

Fotó: Bíró Kovács Blanka

Antal Árpád polgármester csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta,

a posta vezetősége legutóbbi válaszlevelében belegyezett, hogy elcserélje a főtéri postahivatalnak otthont adó egykori Hungária szálló műemléképületét egy, az önkormányzat által felajánlott ingatlanrészre.

A város a tavaly vásárolta meg a posta szomszédságában levő, a helyiek által tükörpalotának nevezett épületet a tulajdonos Telecom társaságtól, ennek egy részét kínálják fel cserébe a postának. A polgármester elmondta, próbálja felpörgetni a cserét, abban bízik, hogy azt az év végéig sikerül lebonyolítani.

Amióta egyeztetünk a postának legalább huszonöt igazgatója volt. Nehéz úgy kommunikálni, hogy a végleges döntés előtt mindig megváltozik az igazgató személye

– részletezte az elöljáró. A műemléképületet már évek óta próbálja megszerezni az önkormányzat,

a főtér átalakításával megnyitnák a belső városmagot, és ezzel hangsúlyosabb szerepet kapna az ingatlan.

Ez a városfejlesztési tervben is szerepel. Próbáltak nyomást is gyakorolni a postára, ötszörös hanyagsági adót róttak ki, hiszen az épület rontja a városképet, a postának pedig bevallottan nincs pénze a felújításra. Az omladozó ingatlan ugyanakkor a minőségi ügyfélszolgálatra is alkalmatlan.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat a szintén elhanyagolt állapotban levő telefonpalota mellett a romos Bodok szállodát is megvásárolta, sikerült megszerezni a Román Nemzeti bank egykori székházát, és a hét évvel ezelőtt bezárt cigarettagyár patinás műemléképületét is megvenné.