Több tucat riasztásuk volt a hegyimentőknek az elmúlt 24 órában

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Az elmúlt 24 órában 68 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 72 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott csütörtökön a Salvamont.
A szolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint 24 személyt szállítottak kórházba.
Hét segélykérés futott be ugyanakkor a Hargita megyei, hat a lupényi, öt a Szeben megyei hegyimentőkhöz. Ugyanakkor 51 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról kért információkat és tanácsokat – írja az Agerpres.
Tavaly novemberben a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 6 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal magasabb, mint októberben – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Behavazott útra, mostoha időjárási körülményekre számíthatnak azok, akik mostanában közlekednének hegyvidéki utakon, így többek között a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő 13A jelzésű országúton.
Jelentős lehűlés, jegesedés és hófúvások várhatók az elkövetkező napokban Erdélyben. A székelyföldi megyékre sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Téli körülmények között zajlik a közlekedés csütörtök reggel az ország északi és középső területein, ahol nagy mennyiségű hó hullt le az éjszaka folyamán, és helyenként továbbra is havazik – közölte a rendőrség közlekedési tájékoztató központja.
Súlykorlátozást vezettek be a 15-ös országút Maroshévíz és Borszék közötti szakaszán közlekedő autókra a hóesés miatt, ezt két óra múlva fel is oldották. A reggeli órákban a Gyimesi-hágón sem lehetett átjutni.
Szánalommal nézem a politikusainkat, ahogy az egyik jókedvre buzdít, a másik a szilveszteri bakijait mutogatja vihorászva, a harmadik a hóréteg vastagságára büszke. Egyiktől sem hallom azt mondani, hogy „emberek, bocsánatot kérek az adóemelésekért”.
Tűz ütött ki szerda este egy lakóházban a szovátai Gyár utcában. Egy 21 éves férfi könnyebb égési sérüléseket szenvedett.
A székely zászló színeivel világították meg a madéfalvi veszedelem 262. évfordulója alkalmából a csíkszeredai Mikó-várat január 7-én este. Fotókon mutatjuk.
Szerdán két túlméretes szállítmány lassítja a forgalmat több közúton az ország nyugati részében – közölte a román rendőrség közlekedési tájékoztató központja (Infotrafic).
A madéfalvi vérengzés áldozataira emlékeztek szerdán a Siculicidium-emlékműnél, a tragikus történelmi esemény 262. évfordulóján.
