Több mint 100 ezer lejre bírságoltak a rendőrök a szilveszteri hosszú hétvégén Hargita megyében. A büntetések zömét közúti szabálysértések miatt szabták ki.

Székelyhon 2026. január 05., 15:232026. január 05., 15:23

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai összesen 127 bírságot szabtak ki, közülük 116-ot közúti szabálysértésért, mintegy 107 ezer lej értékben. A rendőrség közleménye szerint 307 járművezetőt ellenőriztek alkohol-, tizenötöt pedig drogteszterrel. A forgalmi szabályszegések következtében

9 jogosítványt vontak be, ezek közül 4-et a sebességhatár túllépése, 5-öt ittas állapotban történő vezetés miatt,