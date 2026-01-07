Több mint nyolcvan bajbajutotton segítettek a hegyimentők vízkeresztkor

Az elmúlt 24 órában 81 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 83 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott szerdán a Salvamont.

A szolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint 25 személyt szállítottak kórházba.

Az elmúlt 24 órában a Máramaros megyei hegyimentők kapták a legtöbb riasztást, 11-et, a Brassó megyei és a sinaiai Salvamonthoz tíz-tíz segélykérés érkezett.

Nyolc hívás futott be a Krassó-Szörény megyei, hét a lupényi, hat a dornavátrai, öt a Kolozs megyei, négy a Prahova megyei, három-három a Neamț, a Suceava megyei, a voineasai, a brassói, kettő-kettő a Gorj, Fehér és Szeben megyei, egy-egy a Bihar és Hargita megyei Salvamont-egységekhez.