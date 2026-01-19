Rovatok
Több mint nyolcezer embert mentettek meg tavaly a hegyimentők

Fotó: Salvamont/Facebook

Fotó: Salvamont/Facebook

Tavaly több mint nyolcezer embert mentettek meg a hegyimentő szolgálat munkatársai Romániában, mintegy 450-nel többet, mint az előző évben.www.agerpres.ro

Székelyhon

2026. január 19., 10:412026. január 19., 10:41

A romániai Salvamont hétfőn közzétett jelentése szerint – melyet az Agerpres ismertet – 2025-ben a helyi és megyei szolgálataik mintegy 140 bázisán naponta 450–600 hegyimentő állt készenlétben, hogy szükség esetén közbelépjenek.

Tavaly országszerte 7247 bevetésük volt a hegyimentőknek – 738-cal több, mint 2024-ben – és 8025 embernek segítettek, ami 463-mal több az egy évvel korábban jegyzettnél.

Az idei téli szezonban 5048 esetben riasztották a Salvamontot, és ebből 3910 alkalommal a sípályákon volt szükség a közbelépésükre. Nyáron 2199 bevetésük volt a hegyimentőknek.

A megmentett személyek közül 2563-at a megyei mentőszolgálatok vagy a rohammentő-szolgálat (SMURD) mentőivel, 718-at a Salvamont járműveivel, 162-t a SMURD helikoptereivel vittek kórházba. Ugyanakkor

94 személynek nem tudták megmenteni az életét,

holttestüket az igazságügyi orvostani intézetbe szállították.

Az elmúlt évben 111 olyan kereső- és mentőakciójuk volt a hegyimentőknek, amelyeken kutyákat is bevetettek, 78 alkalommal alkalmaztak drónokat, nyolc esetben volt szükség a búvárok bevetésére, két esetben a mesterséges intelligenciát alkalmazó speciális detektorral, öt esetben víz alatti drónokkal kerestek vízbe fulladt személyeket.

A Vodafone Alapítvánnyal partnerségben létrehozott diszpécserszolgálathoz 14 942 bejelentés érkezett tavaly, ebből 6018 valamilyen hegyvidéki incidensről, 377 hegyvidéki területen bekövetkezett erdő- vagy vegetációtűzről. Ugyanakkor 8547 esetben a hegyvidéki turistaösvényekkel kapcsolatos információkat kértek a betelefonálók – derül ki a Salvamont jelentéséből.

Belföld
