Több mint nyolcezer embert mentettek meg tavaly a hegyimentők

Fotó: Salvamont/Facebook
Tavaly több mint nyolcezer embert mentettek meg a hegyimentő szolgálat munkatársai Romániában, mintegy 450-nel többet, mint az előző évben.www.agerpres.ro
A romániai Salvamont hétfőn közzétett jelentése szerint – melyet az Agerpres ismertet – 2025-ben a helyi és megyei szolgálataik mintegy 140 bázisán naponta 450–600 hegyimentő állt készenlétben, hogy szükség esetén közbelépjenek.
Az idei téli szezonban 5048 esetben riasztották a Salvamontot, és ebből 3910 alkalommal a sípályákon volt szükség a közbelépésükre. Nyáron 2199 bevetésük volt a hegyimentőknek.
A megmentett személyek közül 2563-at a megyei mentőszolgálatok vagy a rohammentő-szolgálat (SMURD) mentőivel, 718-at a Salvamont járműveivel, 162-t a SMURD helikoptereivel vittek kórházba. Ugyanakkor
holttestüket az igazságügyi orvostani intézetbe szállították.
Az elmúlt évben 111 olyan kereső- és mentőakciójuk volt a hegyimentőknek, amelyeken kutyákat is bevetettek, 78 alkalommal alkalmaztak drónokat, nyolc esetben volt szükség a búvárok bevetésére, két esetben a mesterséges intelligenciát alkalmazó speciális detektorral, öt esetben víz alatti drónokkal kerestek vízbe fulladt személyeket.
A Vodafone Alapítvánnyal partnerségben létrehozott diszpécserszolgálathoz 14 942 bejelentés érkezett tavaly, ebből 6018 valamilyen hegyvidéki incidensről, 377 hegyvidéki területen bekövetkezett erdő- vagy vegetációtűzről. Ugyanakkor 8547 esetben a hegyvidéki turistaösvényekkel kapcsolatos információkat kértek a betelefonálók – derül ki a Salvamont jelentéséből.
