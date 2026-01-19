Több mint nyolcezer embert mentettek meg tavaly a hegyimentők

Tavaly több mint nyolcezer embert mentettek meg a hegyimentő szolgálat munkatársai Romániában, mintegy 450-nel többet, mint az előző évben. www.agerpres.ro

A romániai Salvamont hétfőn közzétett jelentése szerint – melyet az Agerpres ismertet – 2025-ben a helyi és megyei szolgálataik mintegy 140 bázisán naponta 450–600 hegyimentő állt készenlétben, hogy szükség esetén közbelépjenek.

Tavaly országszerte 7247 bevetésük volt a hegyimentőknek – 738-cal több, mint 2024-ben – és 8025 embernek segítettek, ami 463-mal több az egy évvel korábban jegyzettnél.

Az idei téli szezonban 5048 esetben riasztották a Salvamontot, és ebből 3910 alkalommal a sípályákon volt szükség a közbelépésükre. Nyáron 2199 bevetésük volt a hegyimentőknek.

Hirdetés

A megmentett személyek közül 2563-at a megyei mentőszolgálatok vagy a rohammentő-szolgálat (SMURD) mentőivel, 718-at a Salvamont járműveivel, 162-t a SMURD helikoptereivel vittek kórházba. Ugyanakkor