Több ezer bevetés volt a szilveszteri hosszú hétvégén

A rendvédelmi szerveknek átlagban mintegy 2700 bevetésük volt naponta a szilveszteri hosszú hétvégén, a vészhelyzeti csapatok közbelépésére pedig napi 1700 alkalommal volt szükség.
A belügyminisztérium hétfői tájékoztatása szerint december 31. és január 4. között naponta mintegy 25 ezer belügyi alkalmazott – rendőrök, csendőrök, határrendészek, tűzoltók – gondoskodtak a polgárok biztonságáról.
A forgalom zavartalanságának biztosításáért a közlekedésrendészet mintegy 1600 munkatársa felelt. Az elmúlt napokban az ország nagy részén
21-en pedig súlyosan megsérültek – közölte az adatokat a szaktárca.
A nyilvános rendezvényeken, szilveszteri ünnepségeken a csendőrség biztosította a közrendet. Ezeken az eseményeken összesen több mint 520 ezer ember vett részt, számottevő incidensek nem történtek.
A katonai tűzoltóknak több mint 7000 bevetésük volt az elmúlt négy nap. A legtöbb esetben sürgősségi egészségügyi ellátást nyújtottak, de
Emellett a katasztrófavédelmi felügyelőségek 260 ellenőrzést végeztek, és a 770 figyelmeztetés mellett 168 bírságot róttak ki a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok be nem tartása miatt.
Ugyanakkor 68 olyan létesítményt azonosítottak, amelyek tűzvédelmi engedély nélkül működtek – idézi a belügyminisztérium közleményét az Agerpres.
A liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a „nemzetek korszaka” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.
Több mint 100 ezer lejre bírságoltak a rendőrök a szilveszteri hosszú hétvégén Hargita megyében. A büntetések zömét közúti szabálysértések miatt szabták ki.
Lassan töltődik be, vagy épp nem elérhető a felhasználók számára a napokban az Országos Digitalizációs Hatóság (ADR) által kezelt, az adók és illetékek befizetésére alkalmas ghișeul.ro platform.
Életének 88. évében vasárnap elhunyt Drábik János, közíró, a Magyarok Világszövetsége Stratégiai Bizottsága és az Országos Trianon Társaság elnöke.
Marosvásárhelyen január 12-től lehet helyi adókat és illetékeket fizetni személyesen és online is, de idén jóval magasabb adókra kell számítani. Sőt, 2026-tól a fogyatékkal élők sem részesülnek már adómentességben.
Változékony időre számíthatunk a következő két hétben, sok csapadékkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) január 5. és 18. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kéri az elnöki hivataltól, a parlamenttől és a kormánytól, hogy a 2026-os esztendőt nyilvánítsák Amerika évévé Romániában.
Igazi tél köszöntött be Székelyföldre. Noha az intenzív havazás több helyen nehezíti a közlekedést, a hatóságok folyamatos takarítással igyekeznek járhatóvá tenni az utakat.
Jelentős mennyiségű hóréteg rakódott le az elmúlt napok havazása következtében Csíkszéken is. Csíkszeredában télies útviszonyok közt zajlik a közlekedés.
A The Atlantic magazinnak adott interjút Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a venezuelai elnök elfogása után. Ebben megfenyegette a venezuelai alelnököt, valamint bírálta a kolumbiai és mexikói vezetést.
