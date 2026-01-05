Több ezer bevetés volt a szilveszteri hosszú hétvégén

A rendvédelmi szerveknek átlagban mintegy 2700 bevetésük volt naponta a szilveszteri hosszú hétvégén, a vészhelyzeti csapatok közbelépésére pedig napi 1700 alkalommal volt szükség.

A forgalom zavartalanságának biztosításáért a közlekedésrendészet mintegy 1600 munkatársa felelt. Az elmúlt napokban az ország nagy részén

A belügyminisztérium hétfői tájékoztatása szerint december 31. és január 4. között naponta mintegy 25 ezer belügyi alkalmazott – rendőrök, csendőrök, határrendészek, tűzoltók – gondoskodtak a polgárok biztonságáról.

téliesek voltak az útviszonyok, és 24 súlyos közlekedési baleset történt, amelyekben hét ember meghalt,

21-en pedig súlyosan megsérültek – közölte az adatokat a szaktárca.

A nyilvános rendezvényeken, szilveszteri ünnepségeken a csendőrség biztosította a közrendet. Ezeken az eseményeken összesen több mint 520 ezer ember vett részt, számottevő incidensek nem történtek.

Hirdetés

A katonai tűzoltóknak több mint 7000 bevetésük volt az elmúlt négy nap. A legtöbb esetben sürgősségi egészségügyi ellátást nyújtottak, de