Tizenöt megyében és a fővárosban okozott vészhelyzeteket a havazás és a hóvihar az elmúlt 24 órában

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Tizenöt megye több mint 30 településén és Bukarestben okozott vészhelyzeteket a sűrű havazás, hóvihar és a heves szél az elmúlt 24 órában – közölte pénteken a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).

Székelyhon

2026. január 09., 13:202026. január 09., 13:20

A közlemény szerint Fehér, Argeș, Botoșani, Krassó-Szörény, Konstanca, Dolj, Gorj, Hargita, Hunyad, Máramaros, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea megye

32 településén és a fővárosban volt szükség a katonai tűzoltók beavatkozására.

A tűzoltók három házból, 21 udvarból, 14 alagsorból/pincéből és három utcából szivattyúzták ki a felgyűlt vizet, 18 szél által kidöntött fát és két villanyoszlopot távolítottak el az utakról, gépkocsikról. A kidőlő fák hat személygépkocsit rongáltak meg. Emellett segítettek hat hóban elakadt vagy az útról kisodródott autót kiásni a hóból.

Az elmúlt 24 órában ugyanakkor

69 tűzesethez riasztották a tűzoltókat, és 311 bevetést hajtottak végre a közösségek védelmében,

1455 esetben pedig sürgősségi egészségügyi ellátást nyújtottak – írja az Agerpres.

Belföld
