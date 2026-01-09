Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Tizenöt megye több mint 30 településén és Bukarestben okozott vészhelyzeteket a sűrű havazás, hóvihar és a heves szél az elmúlt 24 órában – közölte pénteken a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).
A közlemény szerint Fehér, Argeș, Botoșani, Krassó-Szörény, Konstanca, Dolj, Gorj, Hargita, Hunyad, Máramaros, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea megye
A tűzoltók három házból, 21 udvarból, 14 alagsorból/pincéből és három utcából szivattyúzták ki a felgyűlt vizet, 18 szél által kidöntött fát és két villanyoszlopot távolítottak el az utakról, gépkocsikról. A kidőlő fák hat személygépkocsit rongáltak meg. Emellett segítettek hat hóban elakadt vagy az útról kisodródott autót kiásni a hóból.
Az elmúlt 24 órában ugyanakkor
1455 esetben pedig sürgősségi egészségügyi ellátást nyújtottak – írja az Agerpres.
Jelentős aktivitást fejtettek ki 2025-ben a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság Állatvédelmi Irodájának munkatársai az állatok védelme érdekében.
Lényegesen lehűl az idő az elkövetkező napokban Székelyföldön, sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) a jeges utak jelentette veszélyre hívta fel péntek reggel a lakosság figyelmét.
Újabb hóréteg rakódott le az elmúlt egy napban az ország számos pontján, Székelyföld nagyobb városainak zömében 20 centiméterhez közelít hóvastagság.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt pénteken 5 óra 50 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A havazás mellett újabb fagyos reggelre ébredtünk országszerte, ám most közel sem Csíkszeredában volt a leghidegebb.
Noha új buszokra és jóval nagyobb járatsűrűségre váltott a csíkszeredai tömegközlekedés, nagyon sok kifogás merült fel az új menetrendekkel, útvonalakkal kapcsolatban. Ezeket most igyekeznek felhasználni a módosításokhoz – tudtuk meg.
Halálos baleset történt csütörtökön Szeben és Fehér megye határán, Szerdahely kijáratánál. A rendőrség szerint egy férfi autójával egy fának ütközött.
Nem mindennapi balesetet szenvedett csütörtök délben egy fiatal, marosvásárhelyi sofőr Predealon: autójával egy üdülőtelepi panzió tetejére csúszott rá az útról.
Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint csütörtökön mintegy 62 ezer óvodás és iskolás tanítása szünetelt vagy online formában zajlott a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
