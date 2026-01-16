Tíz éve támogatják a helyi termelőket

Tíz éves a helyi termelők támogatását felvállaló marosvásárhelyi Local Farmers’ Market, amelyet a Rákóczi lépcső alatti kis utcában szerveznek. Az idei első vásár január 16-án, pénteken lesz.

A Local Farmers’ Market 10 évvel ezelőtt Marosvásárhelyen az elsők között vállalta fel a helyi termelők támogatását,

Idén először nyílik meg január 16-án, pénteken a 10. évfordulóját ünneplő Local Farmers’ Market, amelyet a Rákóczi lépcső alatti kis utcában szerveznek.

„Hiszünk abban, hogy a tudatos fogyasztás nem trend, hanem felelősség. Büszkék vagyunk arra, hogy 10 éve elindultunk ezen az úton, és arra is, hogy azóta sokan csatlakoztak hozzánk – termelők, partnerek és vásárlók egyaránt.”

A vásár minden hónap harmadik péntekén reggel 8-tól este 7-ig várja az érdeklődőket, változatos kínálattal: hentes- és tejtermékek, sajtok, mézek, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, borok, pálinkák, friss zöldségek és gyümölcsök, teák, kencék, olajok, édességek, kézműves ajándéktárgyak és ékszerek.

A vásár kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson az őstermelőknek, kézműveseknek helyi termékeik árusítására – tájékoztatnak a szervezők.