Évtizedes probléma Csíkszéken: az éves engedélyért cserébe alig kapnak valamit a horgászok

Leépült a csíkszéki horgászat: a horgászok hosszú évek óta arra panaszkodnak, hogy nincs megfelelő mennyiségű haltelepítés a természetes vizekben. Szerintük horgászhely is kevés van a környéken, az éves engedélyért cserébe pedig alig kapnak valamit. A horgászegyesület vezetője szerint azonban nincs mindenben igazuk a horgászoknak.

Barabás Hajnal 2026. május 29., 07:272026. május 29., 07:27

„Őszintén mondom, megszokásból váltjuk ki a horgászengedélyt" – fogalmazott Kovács Tibor csíkszeredai horgász, aki több mint öt és fél évtizede jár pecázni Csíkszék és a környék vizeire. A 73 éves férfi szerint azért kereste fel a Székelyhon szerkesztőségét, hogy elpanaszolja:

mára látványosan leépült a csíkszéki horgászat.

Mint nehezményezte, kevés a hal, ugyanis elmaradtak a haltelepítések, a horgászok pedig egyre inkább úgy érzik, hogy az éves engedélyért cserébe alig kapnak valamit.

Ma már sok csíki pecás inkább más megyékbe jár „Régen sokkal több halat lehetett fogni a Szépvízi-tóból és az Olt-folyóban is jóval több hal élt. Többek között vörösszemű, sügér, csuka, dévérkeszeg, balint akadt rendszeresen horogra” – idézte fel. Azt is kifogásolta, hogy régóta nem ellenőrizte senki a horgászengedélyét,

az ellenőrzések hiányában pedig sokan szabálytalanul horgásznak, miközben a rendesen fizető horgászok egyre elégedetlenebbek.

Elmondása szerint, ma már sok csíki pecás inkább más megyékbe jár, például Kovászna vagy Maros megyébe, mert ott több a lehetőség és láthatóbbak a telepítések is. Az idős férfi hiányolja a jó horgászhelyeket Csíkból, például az egykori Suta-tavat, a szécsenyi holtágat, amelynek használati joga körül jogi viták alakultak ki, és azóta sem rendeződtek megnyugtatóan.

Kevés a hal, panaszkodnak a csíkszéki horgászok

Az Olt-folyó egyes szakaszai nagyon szennyezettek, a szépvízi víztározóban pedig alig van hal, ő onnan legalábbis évek óta nem fogott nagyobb méretű példányt.

A csíkszéki horgászat problémái nem újak. A Székelyhon már tíz évvel ezelőtt is foglalkozott a vitával a horgászok és a horgászegyesület között. A visszatérő problémák akkor is ugyanazok voltak: az Olt szennyezettsége, a holtág rendezetlen helyzete, a haltelepítések elmaradása, valamint a csökkenő halállomány.

A horgászegyesület álláspontja A Csíkszeredai Horgász és Vadász Egyesület elnökét, Bencze Istvánt kerestük meg, hogy válaszoljon a felvetett panaszokra. Az elnök először is a haltelepítések kapcsán elmondta, az országos halászatért és akvakultúráért felelős ügynökséggel (ANPA) kötött szerződésük szerint

minden évben kell halat telepítsenek, amelynek eleget is tettek.

Azt azonban elismerte, hogy a hegyi patakokat részesítették előnyben, és ezekbe tízezres nagyságrendben telepítettek pisztrángivadékokat. Azt ő sem tagadja, hogy korábban valóban elmaradt az Olt-folyóba való haltelepítés, annak meglehetősen magas szennyezettsége miatt. Idén áprilisban azonban pótolták ezt, ugyanis

négyezer darab 8-10 centiméteres paducivadékot telepítettek a folyóba, Csíkszeredában a Hargita utca fölötti szakaszon az ANPA jóváhagyásával.

Az ivadékokat Csehországból vásárolták, ősszel pedig újabb 4-5 ezer példányt szeretnének a folyóba engedni, amennyiben a pénzügyi helyzetük engedi.

A Szépvízi-tó viszont speciális helyzetben van, hiszen ivóvíztározóként működik, emiatt a vízügyi hatóság nem engedélyezi sem az etetést, sem a haltelepítést”

– emelte ki az egyesület elnöke.

Bencze azt azonban tagadta, hogy nem folytatnának ellenőrzéseket, szerinte ezeket a horgászok sokszor nem érzékelik. A hozzájuk tartozó síkvizeket ugyanis a vadőrök ellenőrzik, de emellett a rendőrséggel és a csendőrséggel is van együttműködési szerződésük, továbbá az ANPA helyi felügyelője is rendszeresen végez ellenőrzéseket – húzta alá. A szécsenyi holtág ügye is szóba került, amely máig nem rendeződött megnyugtatóan. Az egyesületi vezető szerint

a törvény szerint továbbra is őket illetné a horgászati jog, miközben a környező területek magántulajdonba kerültek, ez okozza a dilemmát.

Bencze elmondta, nem tudja mi fog történni, várja, hogy mit lép az ANPA helyi felügyelője.

Nincs kapás. A horgászok egyre inkább úgy érzik, hogy az éves engedélyért cserébe alig kapnak valamit

Van egy fontos újdonság is Az egyesületnek egyébként jelenleg több mint 1100 horgásztagja van, közülük mintegy hatszázan már kiváltották az idei engedélyt, amelynek teljes áruértéke száz lej, nyugdíjasoknak ötven lej. Bencze István hozzátette, eredménynek érzi, hogy sikerült kiegyezni a székelyudvarhelyi, gyergyószentmiklósi és a maroshévízi társulatokkal, így

együttműködési szerződésük alapján a csíki engedély érvényes az említett társulatok által kezelt folyókra is.