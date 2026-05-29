Évtizedes probléma Csíkszéken: az éves engedélyért cserébe alig kapnak valamit a horgászok

Fotó: Borbély Fanni
Leépült a csíkszéki horgászat: a horgászok hosszú évek óta arra panaszkodnak, hogy nincs megfelelő mennyiségű haltelepítés a természetes vizekben. Szerintük horgászhely is kevés van a környéken, az éves engedélyért cserébe pedig alig kapnak valamit. A horgászegyesület vezetője szerint azonban nincs mindenben igazuk a horgászoknak.
„Őszintén mondom, megszokásból váltjuk ki a horgászengedélyt” – fogalmazott Kovács Tibor csíkszeredai horgász, aki több mint öt és fél évtizede jár pecázni Csíkszék és a környék vizeire.
A 73 éves férfi szerint azért kereste fel a Székelyhon szerkesztőségét, hogy elpanaszolja:
Mint nehezményezte, kevés a hal, ugyanis elmaradtak a haltelepítések, a horgászok pedig egyre inkább úgy érzik, hogy az éves engedélyért cserébe alig kapnak valamit.
Fotó: Borbély Fanni
„Régen sokkal több halat lehetett fogni a Szépvízi-tóból és az Olt-folyóban is jóval több hal élt. Többek között vörösszemű, sügér, csuka, dévérkeszeg, balint akadt rendszeresen horogra” – idézte fel. Azt is kifogásolta, hogy régóta nem ellenőrizte senki a horgászengedélyét,
Elmondása szerint, ma már sok csíki pecás inkább más megyékbe jár, például Kovászna vagy Maros megyébe, mert ott több a lehetőség és láthatóbbak a telepítések is. Az idős férfi hiányolja a jó horgászhelyeket Csíkból, például az egykori Suta-tavat, a szécsenyi holtágat, amelynek használati joga körül jogi viták alakultak ki, és azóta sem rendeződtek megnyugtatóan.
Kevés a hal, panaszkodnak a csíkszéki horgászok
Fotó: Borbély Fanni
A csíkszéki horgászat problémái nem újak. A Székelyhon már tíz évvel ezelőtt is foglalkozott a vitával a horgászok és a horgászegyesület között. A visszatérő problémák akkor is ugyanazok voltak: az Olt szennyezettsége, a holtág rendezetlen helyzete, a haltelepítések elmaradása, valamint a csökkenő halállomány.
Fotó: Borbély Fanni
A Csíkszeredai Horgász és Vadász Egyesület elnökét, Bencze Istvánt kerestük meg, hogy válaszoljon a felvetett panaszokra. Az elnök először is a haltelepítések kapcsán elmondta, az országos halászatért és akvakultúráért felelős ügynökséggel (ANPA) kötött szerződésük szerint
Azt azonban elismerte, hogy a hegyi patakokat részesítették előnyben, és ezekbe tízezres nagyságrendben telepítettek pisztrángivadékokat. Azt ő sem tagadja, hogy korábban valóban elmaradt az Olt-folyóba való haltelepítés, annak meglehetősen magas szennyezettsége miatt. Idén áprilisban azonban pótolták ezt, ugyanis
Az ivadékokat Csehországból vásárolták, ősszel pedig újabb 4-5 ezer példányt szeretnének a folyóba engedni, amennyiben a pénzügyi helyzetük engedi.
– emelte ki az egyesület elnöke.
Fotó: Borbély Fanni
Bencze azt azonban tagadta, hogy nem folytatnának ellenőrzéseket, szerinte ezeket a horgászok sokszor nem érzékelik. A hozzájuk tartozó síkvizeket ugyanis a vadőrök ellenőrzik, de emellett a rendőrséggel és a csendőrséggel is van együttműködési szerződésük, továbbá az ANPA helyi felügyelője is rendszeresen végez ellenőrzéseket – húzta alá.
A szécsenyi holtág ügye is szóba került, amely máig nem rendeződött megnyugtatóan. Az egyesületi vezető szerint
Bencze elmondta, nem tudja mi fog történni, várja, hogy mit lép az ANPA helyi felügyelője.
Nincs kapás. A horgászok egyre inkább úgy érzik, hogy az éves engedélyért cserébe alig kapnak valamit
Fotó: Borbély Fanni
Az egyesületnek egyébként jelenleg több mint 1100 horgásztagja van, közülük mintegy hatszázan már kiváltották az idei engedélyt, amelynek teljes áruértéke száz lej, nyugdíjasoknak ötven lej. Bencze István hozzátette, eredménynek érzi, hogy sikerült kiegyezni a székelyudvarhelyi, gyergyószentmiklósi és a maroshévízi társulatokkal, így
Így például a csíki horgász elmehet a Maros-folyóra vagy a Küküllő-folyóra horgászni, a székelyudvarhelyi pedig csíki hegyi patakokra.
Megnyitják pénteken reggel a forgalom előtt a tél idejére lezárt Transzalpina, azaz a 67C jelzésű országút Rânca és Curpăt közötti szakaszát – tájékoztatott a közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat (CNAIR).
A Máramaros megyei hegyimentők egy hazája hadseregéből dezertált ukrán férfinak nyújtottak segítséget, aki a Máramarosi-havasokon keresztül szökött át Ukrajnából Romániába – tájékoztatott a Salvamont területi igazgatóságának vezetője.
Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön elrendelték a nyomozás kiterjesztését gyűlöletkeltés vagy diszkrimináció bűncselekménye miatt Andrew Tate esetében.
Újraindul a röntgen-, a mammográfiás vizsgálat és a csontsűrűségmérés a csíkszeredai járóbetegrendelőben, miután a megyei kórház beszerezte a szükséges sugárvédelmi engedélyeket.
Szeretettel várunk mindenkit 2026. június 1-jén, hétfőn 9:00 és 12:00 óra között az Utazás a gyermekkor világában eseményre.
Az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti nem dolgozó és oktatási vagy képzési programban sem részt vevő fiatalok aránya a 2015-ös 15,2 százalékról 2025-re 11 százalékra csökkent, de Romániában továbbra is a legmagasabb ez az arány.
Szemeteskukában hozták a marosvásárhelyi városházára az ajánlatukat a Sylevy cég képviselői, mert szeretnék tovább is biztosítani az utcai takarítást. Soós Zoltán polgármester szerint olyan cégeket hívtak meg, akikkel nem volt jogi vitájuk.
Gyalogátjárón ütöttek el egy 13 éves gyermeket szerda délután Szentkatolnán. A rendőrség vizsgálatai szerint a kislány rollerrel kelt át a zebrán, amikor a baleset bekövetkezett.
A Sanitas szakszervezeti tagjai csütörtökön sztrájkőrséget tartanak a munkaügyi minisztérium székhelye előtt.
szóljon hozzá!