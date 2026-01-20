Tévedésből halottnak nyilvánítottak egy férfit a szomszéd megyében

Egy Bákó megyei férfit hivatalosan arról értesítette a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság (DGASPC), hogy elhunyt, és emiatt elveszítette egyes jogosultságait, miközben az érintett, Eugen Popa, él és jó egészségnek örvend.

Az esetről maga a férfi számolt be kedden a Facebook-oldalán. Bejegyzésében élcelődve reagált arra, hogy

Popa úgy fogalmazott, hogy „nem tudom, mit tudnak ők, de én még itt vagyok. Élek. Lélegzem.” Majd ironikusan magát okolta a történtekért, mert úgymond hagyta, hogy a bürokrácia gépezete megfeledkezzen róla. „Nem álltam eleget sorban az életemben pecsétekért és hitelesített másolatokért” – írta ironikusan a bejegyzésben, amelyben magát „funkcionális halottnak” nevezte.

A bákói DGASPC szóvivője az Agerpres hírügynökség megkeresésére közölte: egy sajnálatos adminisztratív hibáról van szó. Elena Emilia Sorana Colănel szerint 2025. december elsejétől egy jogszabályban előírt felülvizsgálat nyomán Eugen Popa már nem tartozik a fogyatékossággal élők jogállásáról szóló törvény hatálya alá, ezért egyes kedvezményei – például az úthasználati díj alóli mentesség – megszűntek. Az erről szóló értesítésben azonban