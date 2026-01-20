Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tévedésből halottnak nyilvánítottak egy férfit a szomszéd megyében

Megpecsételt sors? Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Megpecsételt sors? Képünk illusztráció

Fotó: Gecse Noémi

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy Bákó megyei férfit hivatalosan arról értesítette a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság (DGASPC), hogy elhunyt, és emiatt elveszítette egyes jogosultságait, miközben az érintett, Eugen Popa, él és jó egészségnek örvend.

Székelyhon

2026. január 20., 16:262026. január 20., 16:26

2026. január 20., 16:382026. január 20., 16:38

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az esetről maga a férfi számolt be kedden a Facebook-oldalán. Bejegyzésében élcelődve reagált arra, hogy

Idézet
az állam szemében hivatalosan halott.

Popa úgy fogalmazott, hogy „nem tudom, mit tudnak ők, de én még itt vagyok. Élek. Lélegzem.” Majd ironikusan magát okolta a történtekért, mert úgymond hagyta, hogy a bürokrácia gépezete megfeledkezzen róla. „Nem álltam eleget sorban az életemben pecsétekért és hitelesített másolatokért” – írta ironikusan a bejegyzésben, amelyben magát „funkcionális halottnak” nevezte.

Hirdetés

A bákói DGASPC szóvivője az Agerpres hírügynökség megkeresésére közölte: egy sajnálatos adminisztratív hibáról van szó. Elena Emilia Sorana Colănel szerint 2025. december elsejétől egy jogszabályban előírt felülvizsgálat nyomán Eugen Popa már nem tartozik a fogyatékossággal élők jogállásáról szóló törvény hatálya alá, ezért egyes kedvezményei – például az úthasználati díj alóli mentesség – megszűntek. Az erről szóló értesítésben azonban

tévesen „halálozással” indokolták a kedvezmények megszűnését

– magyarázta a szóvivő.

Hangsúlyozta, hogy az Eugen Popának elküldött dokumentum csupán tájékoztató jellegű volt, nem járt jogi következményekkel. A történtek miatt az intézmény vezetése belső vizsgálatot indított.

Belföld Társadalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Megfordult az FK Csíkszeredánál és a Sepsi OSK-nál, most Valentin Suciu csapatához igazolt
Kelemen: hiba lenne folytatni a Klaus Iohannis tízéves mandátuma alatt alkalmazott gyakorlatot
Kijutott a budapesti világbajnokságra a román vízilabda-válogatott
Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
Székelyhon

Tizenkilenc éves fiatal kapott új szívet Marosvásárhelyen
Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Székelyhon

Egy férfi bomlásnak indult holttestét találták meg egy csíkszeredai lakásban
Megfordult az FK Csíkszeredánál és a Sepsi OSK-nál, most Valentin Suciu csapatához igazolt
Székely Sport

Megfordult az FK Csíkszeredánál és a Sepsi OSK-nál, most Valentin Suciu csapatához igazolt
Kelemen: hiba lenne folytatni a Klaus Iohannis tízéves mandátuma alatt alkalmazott gyakorlatot
Krónika

Kelemen: hiba lenne folytatni a Klaus Iohannis tízéves mandátuma alatt alkalmazott gyakorlatot
Kijutott a budapesti világbajnokságra a román vízilabda-válogatott
Székely Sport

Kijutott a budapesti világbajnokságra a román vízilabda-válogatott
Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Nőileg

Sándor Ella: Édesapám árnyékában
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 20., kedd

Az adótartozások keresztülhúzhatják a támogatásért folyamodó gazdák terveit

Szigorúbb feltételekhez kötné a mezőgazdasági támogatások igénylését az állam. Egy közvitán lévő törvénytervezet szerint a helyiadó-tartozással rendelkező gazdák nem kaphatják majd meg a támogatásigényléshez szükséges egyik legfontosabb igazolást.

Az adótartozások keresztülhúzhatják a támogatásért folyamodó gazdák terveit
Az adótartozások keresztülhúzhatják a támogatásért folyamodó gazdák terveit
2026. január 20., kedd

Az adótartozások keresztülhúzhatják a támogatásért folyamodó gazdák terveit
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Még nincs döntés a 2026-os roncsautóprogram kiírásáról Romániában

A kormány még nem döntött a roncsautóprogram idei sorsáról – jelentette ki kedden Ploiești-en a környezetvédelmi alapkezelő (AFM) elnöke.

Még nincs döntés a 2026-os roncsautóprogram kiírásáról Romániában
Még nincs döntés a 2026-os roncsautóprogram kiírásáról Romániában
2026. január 20., kedd

Még nincs döntés a 2026-os roncsautóprogram kiírásáról Romániában
2026. január 20., kedd

Több mint kétszáz romániai gazda tüntet a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban

A romániai gazdák követelik az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás hatályba lépésének elhalasztását mindaddig, amíg a mezőgazdasági szakmai szervezetek a hozzájárulásukat adják az egyezményhez.

Több mint kétszáz romániai gazda tüntet a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban
Több mint kétszáz romániai gazda tüntet a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban
2026. január 20., kedd

Több mint kétszáz romániai gazda tüntet a Mercosur-megállapodás ellen Strasbourgban
2026. január 20., kedd

Székelyföldön is bemutatják az Ákosról készült portréfilmet

Székelyföld-szerte bemutatják az Ember Maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet. Az eseményekhez közönségtalálkozó is kapcsolódik, ahol a nézők személyesen találkozhatnak Kovács Ákossal.

Székelyföldön is bemutatják az Ákosról készült portréfilmet
Székelyföldön is bemutatják az Ákosról készült portréfilmet
2026. január 20., kedd

Székelyföldön is bemutatják az Ákosról készült portréfilmet
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Ötéves csúcsra ugrott a gázfogyasztás a hideg miatt

Ötéves rekordszinten van a gázfogyasztás Romániában – írja az MTI a Transgaz adatai alapján.

Ötéves csúcsra ugrott a gázfogyasztás a hideg miatt
Ötéves csúcsra ugrott a gázfogyasztás a hideg miatt
2026. január 20., kedd

Ötéves csúcsra ugrott a gázfogyasztás a hideg miatt
2026. január 20., kedd

Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő

Fagyos időjárásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden Románia egész területére.

Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő
Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő
2026. január 20., kedd

Nem enged szorításából a fagy – egyelőre marad a rendkívül hideg idő
2026. január 20., kedd

Kelemen Hunor a különnyugdíjakról: az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntést

Kelemen Hunor szerint az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntéshozatalt a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló törvénytervezet ügyében.

Kelemen Hunor a különnyugdíjakról: az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntést
Kelemen Hunor a különnyugdíjakról: az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntést
2026. január 20., kedd

Kelemen Hunor a különnyugdíjakról: az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntést
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Felelősséget vállal a kormány a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért

Január 29-én vállalhat felelősséget a kormány a parlamentben a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért.

Felelősséget vállal a kormány a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért
Felelősséget vállal a kormány a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért
2026. január 20., kedd

Felelősséget vállal a kormány a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért
2026. január 19., hétfő

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó

Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
2026. január 19., hétfő

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
2026. január 19., hétfő

Újraélesztették a vonattal ütköző autó fiatal sofőrjét – fotók

Huszonöt év körüli besztercei fiatalember sérült meg súlyosan, és újra kellett éleszteni, miután az általa vezetett autót elütötte hétfőn délután a város egyik vasúti átkelőjén egy személyvonat.

Újraélesztették a vonattal ütköző autó fiatal sofőrjét – fotók
Újraélesztették a vonattal ütköző autó fiatal sofőrjét – fotók
2026. január 19., hétfő

Újraélesztették a vonattal ütköző autó fiatal sofőrjét – fotók
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!