Tévedésből halottnak nyilvánítottak egy férfit a szomszéd megyében

Egy Bákó megyei férfit hivatalosan arról értesítette a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság (DGASPC), hogy elhunyt, és emiatt elveszítette egyes jogosultságait, miközben az érintett, Eugen Popa, él és jó egészségnek örvend.
2026. január 20., 16:262026. január 20., 16:26
Az esetről maga a férfi számolt be kedden a Facebook-oldalán. Bejegyzésében élcelődve reagált arra, hogy
Popa úgy fogalmazott, hogy „nem tudom, mit tudnak ők, de én még itt vagyok. Élek. Lélegzem.” Majd ironikusan magát okolta a történtekért, mert úgymond hagyta, hogy a bürokrácia gépezete megfeledkezzen róla. „Nem álltam eleget sorban az életemben pecsétekért és hitelesített másolatokért” – írta ironikusan a bejegyzésben, amelyben magát „funkcionális halottnak” nevezte.
A bákói DGASPC szóvivője az Agerpres hírügynökség megkeresésére közölte: egy sajnálatos adminisztratív hibáról van szó. Elena Emilia Sorana Colănel szerint 2025. december elsejétől egy jogszabályban előírt felülvizsgálat nyomán Eugen Popa már nem tartozik a fogyatékossággal élők jogállásáról szóló törvény hatálya alá, ezért egyes kedvezményei – például az úthasználati díj alóli mentesség – megszűntek. Az erről szóló értesítésben azonban
– magyarázta a szóvivő.
Hangsúlyozta, hogy az Eugen Popának elküldött dokumentum csupán tájékoztató jellegű volt, nem járt jogi következményekkel. A történtek miatt az intézmény vezetése belső vizsgálatot indított.
