Téli útviszonyok nehezítik a közlekedést Székelyföld-szerte

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Igazi tél köszöntött be Székelyföldre. Noha az intenzív havazás több helyen nehezíti a közlekedést, a hatóságok folyamatos takarítással igyekeznek járhatóvá tenni az utakat.

Székelyhon

2026. január 05., 12:05

2026. január 05., 12:062026. január 05., 12:06

Ahogy arról már beszámoltunk, az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb hóvastagság-térképe szerint Székelyföldi viszonylatban jelenleg Marosvásárhely környékén a legvastagabb a hótakaró: ott reggelre 20 centimétert mértek. Székelyudvarhelyen 17, Csíkszeredában 15, Maroshévízen 14 centiméteres hóréteg alakult ki.

korábban írtuk

Megnehezítette a reggeli közlekedést a nagy mennyiségű hó Csíkszeredában
Megnehezítette a reggeli közlekedést a nagy mennyiségű hó Csíkszeredában

Jelentős mennyiségű hóréteg rakódott le az elmúlt napok havazása következtében Csíkszéken is. Csíkszeredában télies útviszonyok közt zajlik a közlekedés.

Háromszéken ennél kisebb, de összefüggő hóréteg alakult ki: Sepsiszentgyörgyön 8, Baróton 6, Kézdivásárhelyen 4 centiméteres hó hullott. A hegyvidéki pontokon ennél is jóval nagyobb – 40 centiméter feletti – hószintek vannak.

A télies körülmények miatt a székelyföldi megyék mindegyikében sárga riasztás van érvényben, ugyanakkor az utak takarítása folyamatosan zajlik. A Brassói Út- és Hídügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint

több mint 200 hóeltakarításra alkalmas jármű dolgozik az országutakon a közlekedés biztonságossá tételéért.

korábban írtuk

Marosvásárhely térségében a legvastagabb a hótakaró
Marosvásárhely térségében a legvastagabb a hótakaró

Az elmúlt napok havazása és erős széllökései nemcsak vastag hótakarót hoztak Székelyföld-szerte, hanem több megyében áramkimaradásokhoz is vezettek, többek között Hargita megyében is maradtak ellátás nélkül fogyasztók.

Hargita megyében szintén folyamatosan dolgoznak a hóekék az utakon, és az illetékesek azt kérik a közlekedőktől, hogy elakadás vagy bármilyen úton tapasztalható probléma esetén hívják a megyei tanács téli diszpécserszolgálatát a 0266 207 774-es telefonszámon, vagy küldjenek e-mailt az ugyelet@hargitamegye.ro címre.

A nagy havazással együtt erős szél és hóviharok is voltak a térségben, ami több helyen okozott áramszolgáltatási kimaradásokat is – Hargita megyében például

több száz felhasználó maradt áram nélkül a reggeli órákban, de az áramszolgáltató munkatársai megkezdték a hibaelhárítást.

Az autósoknak érdemes követniük a helyi útkezelők és önkormányzatok további közleményeit, valamint élő frissítéseket a hóeltakarítás állapotáról, még mielőtt útnak indulnának.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
