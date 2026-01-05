Téli útviszonyok nehezítik a közlekedést Székelyföld-szerte

Képünk illusztráció
Igazi tél köszöntött be Székelyföldre. Noha az intenzív havazás több helyen nehezíti a közlekedést, a hatóságok folyamatos takarítással igyekeznek járhatóvá tenni az utakat.
2026. január 05., 12:062026. január 05., 12:06
Ahogy arról már beszámoltunk, az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb hóvastagság-térképe szerint Székelyföldi viszonylatban jelenleg Marosvásárhely környékén a legvastagabb a hótakaró: ott reggelre 20 centimétert mértek. Székelyudvarhelyen 17, Csíkszeredában 15, Maroshévízen 14 centiméteres hóréteg alakult ki.
Jelentős mennyiségű hóréteg rakódott le az elmúlt napok havazása következtében Csíkszéken is. Csíkszeredában télies útviszonyok közt zajlik a közlekedés.
Háromszéken ennél kisebb, de összefüggő hóréteg alakult ki: Sepsiszentgyörgyön 8, Baróton 6, Kézdivásárhelyen 4 centiméteres hó hullott. A hegyvidéki pontokon ennél is jóval nagyobb – 40 centiméter feletti – hószintek vannak.
A télies körülmények miatt a székelyföldi megyék mindegyikében sárga riasztás van érvényben, ugyanakkor az utak takarítása folyamatosan zajlik. A Brassói Út- és Hídügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint
Az elmúlt napok havazása és erős széllökései nemcsak vastag hótakarót hoztak Székelyföld-szerte, hanem több megyében áramkimaradásokhoz is vezettek, többek között Hargita megyében is maradtak ellátás nélkül fogyasztók.
Hargita megyében szintén folyamatosan dolgoznak a hóekék az utakon, és az illetékesek azt kérik a közlekedőktől, hogy elakadás vagy bármilyen úton tapasztalható probléma esetén hívják a megyei tanács téli diszpécserszolgálatát a 0266 207 774-es telefonszámon, vagy küldjenek e-mailt az ugyelet@hargitamegye.ro címre.
A nagy havazással együtt erős szél és hóviharok is voltak a térségben, ami több helyen okozott áramszolgáltatási kimaradásokat is – Hargita megyében például
Az autósoknak érdemes követniük a helyi útkezelők és önkormányzatok további közleményeit, valamint élő frissítéseket a hóeltakarítás állapotáról, még mielőtt útnak indulnának.
