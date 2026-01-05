Téli útviszonyok nehezítik a közlekedést Székelyföld-szerte

Igazi tél köszöntött be Székelyföldre. Noha az intenzív havazás több helyen nehezíti a közlekedést, a hatóságok folyamatos takarítással igyekeznek járhatóvá tenni az utakat.

Ahogy arról már beszámoltunk, az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb hóvastagság-térképe szerint Székelyföldi viszonylatban jelenleg Marosvásárhely környékén a legvastagabb a hótakaró: ott reggelre 20 centimétert mértek. Székelyudvarhelyen 17, Csíkszeredában 15, Maroshévízen 14 centiméteres hóréteg alakult ki.

korábban írtuk Megnehezítette a reggeli közlekedést a nagy mennyiségű hó Csíkszeredában Jelentős mennyiségű hóréteg rakódott le az elmúlt napok havazása következtében Csíkszéken is. Csíkszeredában télies útviszonyok közt zajlik a közlekedés.

Háromszéken ennél kisebb, de összefüggő hóréteg alakult ki: Sepsiszentgyörgyön 8, Baróton 6, Kézdivásárhelyen 4 centiméteres hó hullott. A hegyvidéki pontokon ennél is jóval nagyobb – 40 centiméter feletti – hószintek vannak.

A télies körülmények miatt a székelyföldi megyék mindegyikében sárga riasztás van érvényben, ugyanakkor az utak takarítása folyamatosan zajlik. A Brassói Út- és Hídügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint