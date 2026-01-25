Taxiszolgáltatás Baróton: kiadták az első engedélyt

A taxiszolgáltatás beindításának legnagyobb hozadéka az lenne, ha törvényes keretek közé terelhetnék az illegális fuvarozást

Az önkormányzat kiadta az első engedélyt, Erdővidék központjában immár elérhető a taxis személyszállítás. A sikert hosszú, bürokratikus folyamat előzte meg, mivel Baróton eddig soha nem működött taxiszolgáltatás – legalábbis törvényesen nem.

Bonyodalmas procedúra sikeres lezárásaként január 19-én forgalomba állt Barót város első taxija. A szolgáltatást már évekkel ezelőtt elindította volna egy vállalkozó, ám a folyamat a vártnál hosszabbra nyúlt. Szabályzatot kellett kidolgozni A szolgáltatást elindító Nóda Sándor elmondása szerint sokáig nem volt egyértelmű, mikortól szállíthat utasokat, és ennek elsősorban a bürokrácia volt az oka. Most azonban törvényesen dolgozhat reggel 8 és este 6 között, illetve az említett időintervallumon kívül is, telefonos egyeztetés alapján. A fuvardíjakat az önkormányzat rögzíti helyi tanácsi határozatban:

a nappali tarifát kilométerenként 4,60 lejben, az éjszakait pedig – a törvény által megengedett 50 százalékos emeléssel – kilométerenként 6,90 lejben állapították meg.

Arról, hogy miért kellett éveket várni az engedélyre, Benedek-Huszár János polgármestert kérdeztük. Mint mondta, Baróton korábban egyáltalán nem létezett taxis szolgáltatás, ezért szabályzatot kellett kidolgozni hozzá. Hirdetés Ennek érdekében több környékbeli város szabályzatát is átnézték, és alkalmazták belőlük azt, ami az erdővidéki városra is érvényes. A folyamatot, habár jóval korábban elindították, több tényező késleltette, többek között a prefektusi hivatal észrevételei, amelyek miatt a jóváhagyott szabályzatot vissza kellett vonni, és újrakezdeni a procedúrát.

Taxizás törvényesen Baróton a polgármesteri hivatal jelenleg összesen négy taxisengedélyt adhat ki. Nóda Sándor kérdésünkre jelezte: még legalább egy engedély kiváltását fontolgatja, amennyiben lesz igénye az utasoknak rá – és ebben bízik –, lépni fog az ügyben. A szolgáltatás elindításának

az egyik legnagyobb hozadéka az lenne, hogy rendezett, törvényes keretek közé terelje azt, ami eddig „feketén” működött,

de megkérdezettünk szerint az illegálisan fuvarozók visszaszorítása nem egyszerű. Pedig nem igazságos, hogy amíg ő a törvényeket betartva működteti a vállalkozását, adót fizet, mások törvénytelenül szállítják az utasokat.

Kovászna megye városai közül Barót volt az egyetlen, ahol mostanáig nem működött taxiszolgáltatás.