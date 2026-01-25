Rovatok
Taxiszolgáltatás Baróton: kiadták az első engedélyt

A taxiszolgáltatás beindításának legnagyobb hozadéka az lenne, ha törvényes keretek közé terelhetnék az illegális fuvarozást • Fotó: Tuchiluș Alex

A taxiszolgáltatás beindításának legnagyobb hozadéka az lenne, ha törvényes keretek közé terelhetnék az illegális fuvarozást

Fotó: Tuchiluș Alex

Az önkormányzat kiadta az első engedélyt, Erdővidék központjában immár elérhető a taxis személyszállítás. A sikert hosszú, bürokratikus folyamat előzte meg, mivel Baróton eddig soha nem működött taxiszolgáltatás – legalábbis törvényesen nem.

Farkas Orsolya

2026. január 25., 18:342026. január 25., 18:34

Bonyodalmas procedúra sikeres lezárásaként január 19-én forgalomba állt Barót város első taxija. A szolgáltatást már évekkel ezelőtt elindította volna egy vállalkozó, ám a folyamat a vártnál hosszabbra nyúlt.

Szabályzatot kellett kidolgozni

A szolgáltatást elindító Nóda Sándor elmondása szerint sokáig nem volt egyértelmű, mikortól szállíthat utasokat, és ennek elsősorban a bürokrácia volt az oka. Most azonban törvényesen dolgozhat reggel 8 és este 6 között, illetve az említett időintervallumon kívül is, telefonos egyeztetés alapján. A fuvardíjakat az önkormányzat rögzíti helyi tanácsi határozatban:

a nappali tarifát kilométerenként 4,60 lejben, az éjszakait pedig – a törvény által megengedett 50 százalékos emeléssel – kilométerenként 6,90 lejben állapították meg.

Arról, hogy miért kellett éveket várni az engedélyre, Benedek-Huszár János polgármestert kérdeztük. Mint mondta, Baróton korábban egyáltalán nem létezett taxis szolgáltatás, ezért szabályzatot kellett kidolgozni hozzá.

Ennek érdekében több környékbeli város szabályzatát is átnézték, és alkalmazták belőlük azt, ami az erdővidéki városra is érvényes. A folyamatot, habár jóval korábban elindították, több tényező késleltette, többek között a prefektusi hivatal észrevételei, amelyek miatt a jóváhagyott szabályzatot vissza kellett vonni, és újrakezdeni a procedúrát.

Hosszú, bürokratikus periódus után kaphatta meg a működési engedélyt a szolgáltató • Fotó: Nóda Sándor Galéria

Hosszú, bürokratikus periódus után kaphatta meg a működési engedélyt a szolgáltató

Fotó: Nóda Sándor

Taxizás törvényesen

Baróton a polgármesteri hivatal jelenleg összesen négy taxisengedélyt adhat ki. Nóda Sándor kérdésünkre jelezte: még legalább egy engedély kiváltását fontolgatja, amennyiben lesz igénye az utasoknak rá – és ebben bízik –, lépni fog az ügyben. A szolgáltatás elindításának

az egyik legnagyobb hozadéka az lenne, hogy rendezett, törvényes keretek közé terelje azt, ami eddig „feketén” működött,

de megkérdezettünk szerint az illegálisan fuvarozók visszaszorítása nem egyszerű. Pedig nem igazságos, hogy amíg ő a törvényeket betartva működteti a vállalkozását, adót fizet, mások törvénytelenül szállítják az utasokat.

Kovászna megye városai közül Barót volt az egyetlen, ahol mostanáig nem működött taxiszolgáltatás.

A megszabott fuvardíjakat néhányan sokallják, de ennek módosítására van lehetősége a helyi tanácsnak – mondta a taxis. Összehasonlításképpen megvizsgáltuk, hogy más városokban hogyan alakulnak az árak.

Kézdivásárhelyen az önkormányzat legutóbb 2025-ben módosított az árakon. A municípium területén a nappali fuvardíj legfeljebb 5,19 lej lehet kilométerenként, az éjszakai pedig 6,50 lej áfávál együtt, de a taxitársaságok a megszabott határértéknél valamivel kevesebbet kérnek az utasoktól. A céhes városban egyébként 2022-ben is változtak az árak, akkor a nappali díjat legtöbb 4,19, az éjszakait 5,50 lejre emelték kilométerenként.

Sepsiszentgyörgyön legutóbb 2023-ban igazítottak az árakon a taxiegyesület kérésére: a nappali díj felső határa 4,60 lej, az éjszakai pedig 6,90 lej lett. Azelőtt nappali viteldíj legtöbb 3,70 lej, az éjszakai 5,55 lej lehetett. A valóságban elkért kilométerenkénti összeg azonban, akárcsak Kézdivásárhely esetében, a megszabott maximális határ alatt van.

Háromszék Barót
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

