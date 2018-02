Támogatásból „zöldülnek” a házak

Hargita megyében több mint száz pályázat vár még kifizetésre • Fotó: Veres Nándor

Összesen 107 Hargita megyei pályázónak kell még benyújtania az elszámolási dossziét a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez ahhoz, hogy megkapja a 2016-os Zöld Ház programban igényelt hatezer lejes állami támogatást fűtésrendszere fejlesztésére – tudtuk meg Domokos László Józseftől, a megyei környezetvédelmi ügynökség vezetőjétől. Hatvan pályázónak viszont már utalta a támogatást az Országos Környezetvédelmi Alap, miután ők benyújtották az elszámolást a megyei környezetvédelmi ügynökséghez.

A pályázat utólagos finanszírozású, tehát a jogosultaknak saját forrásból kell megvásárolniuk és felszereltetniük a napkollektorrendszereket, majd a költségszámlákat mellékelve az elszámolási dosszié alapján kapják kézhez a hatezer lejes támogatást.

A 2016 őszén leadott pályázatok elbírálása meglehetősen hosszas volt, az Országos Környezetvédelmi Alap 2017 októberében tette közzé a jogosultak legutóbbi listáját. Hargita megyében decemberben kötötték meg az utolsó támogatási szerződéseket. A sikeres pályázóknak tíz hónapjuk van arra, hogy megvásárolják és felszereltessék a napkollektorrendszereket, majd összeállítsák az elszámolási dossziét. A megyében összesen 206-an pályáztak támogatásra,

167-en kaptak kedvező elbírálást,

közülük 11-en pályázatuk visszautasításának megóvása nyomán – közölte a megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője.

Hargita megyében minden pályázó napkollektorra igényelte a hatezer lejes állami támogatást, és csupán egyikük nem kapja meg a teljes összeget, csak a felét. A támogatásigénylések összértéke eléri az egymillió lejt. Az Országos Környezetvédelmi Alap által közzétett elbírálási listákból kiderül, hogy legtöbben – majdnem negyvenen – a megyeközpontban kértek finanszírozást fűtésrendszerük megújuló energiát hasznosító berendezéssel történő korszerűsítésére. A többi településen tíz alatt van a jogosultak száma:

Csíkszéken a megyeközpont után Csíkdánfalváról és Szépvízről, Udvarhelyszéken Székelyudvarhelyről és Zetelakáról, Gyergyószékről Gyergyószentmiklósról és Gyergyószárhegyről érkezett a legtöbb támogatásigénylés a környezetvédelmi ügynökséghez.

Ismét leállt

A Zöld Ház program 2016-os kiírásának lebonyolítása megváltozott a korábbi gyakorlathoz képest: a projekt megyénkénti költségvetését a népesség alapján határozták meg, Hargita megyének így 1,2 millió lej jutott. Ez kétszáz pályázat finanszírozására lett volna elegendő, a program népszerűsége viszont olyan nagy volt, hogy a meghirdetés reggelén már hatszáznál is többen álltak sorba a környezetvédelmi ügynökség épülete előtt, hogy az elsők között pályázhassanak. A pályázatok számát illetően Hargita megye országosan is az elsők között volt a Zöld Ház program előző kiírásain. Ezért sokan nehezményezték, hogy az első pályázási hullám után nem osztották újra a projektre szánt éves költségvetést, hiszen több megye is volt, ahol nem használták fel a jóváhagyott keretösszeget. Bár tervezték a program folytatását, sőt múlt év tavaszán jóvá is hagyták a 2017-es költségvetést, végül a környezetvédelmi minisztérium tavaly nem írta ki az újabb pályázatot.