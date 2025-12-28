Szélvihar miatt rekedtek turisták a Bilea-tónál

A szélvihar miatt nem tudják elhagyni a térséget a Bilea-tó környéki menedékházakban elszállásolt turisták.

Székelyhon 2025. december 28., 12:002025. december 28., 12:00

A vörös jelzésű szélriasztás miatt leállították a kötélpályás szállítást, így nem tudják elhagyni a térséget a Bilea-tó környéki menedékházakban elszállásolt turisták – nyilatkozták vasárnap az Agerpresnek a drótkötélpályás felvonót működtető vállalat alkalmazottai.

A Fogarasi-havasokban, több mint 2000 méteres magasságban lévő menedékházakat csak kötélpályán lehet megközelíteni,

mert a Transzfogarasi utat lezárták a hótakaró és a lavinaveszély miatt. A turisták a Transzfogarasi úton a Bilea-vízesésig közlekedhetnek, ahonnan csak drótkötélpályás felvonóval juthatnak el a Bilea-tóhoz, ha az időjárás engedi.

Jelenleg a széllökések sebessége a Bilea-tó térségében elérheti a 120 kilométert óránként.