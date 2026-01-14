Székelyföldön több mint 250 iskolavezetőt érint a januári kinevezés

Januárban az iskolaigazgatók hatvan százalékának jár le a vezetői megbízatása, péntekig a megyei tanfelügyelőségeknek ki kell nevezniük az új iskolavezetőket. Székelyföldön több mint 250 iskolavezetőt érint az intézkedés.

Hajnal Csilla 2026. január 14., 10:012026. január 14., 10:01

A megyei tanfelügyelőségeknek legkésőbb január 16-áig ki kell nevezniük az ideiglenes iskolaigazgatókat és igazgatóhelyetteseket, úgy nevezett oktatási érdekből történő áthelyezéssel. Erre azért van szükség, mert országszerte az igazgatók mintegy hatvan százalékának lejár a megbízatása, miközben

az új igazgatói versenyvizsga módszertanát még mindig nem tették közzé.

A tanfelügyelőségek döntenek A 2021-es igazgatói versenyvizsga eredményeként országszerte 3 972 igazgatói és 1 292 igazgatóhelyettesi állást töltöttek be, ezek a megbízatások járnak le most januárban. Ezeket az állásokat nem tölthetik be versenyvizsga révén – amelynek már idén ősszel meg kellett volna történnie –, egyelőre, így

a tanfelügyelőségek egy tollvonással döntik el, hogy ki vezesse az érintett iskolákat.

Az igazgatói versenyvizsgák és az új tanfelügyelőségi vezetők kinevezése teljes bizonytalanságban maradt Daniel David oktatási miniszter lemondását követően, nincs módszertan, nincs világos ütemterv sem. Székelyföldön is számos iskolavezetőt érint az intézkedés Maros megyében összesen 92 igazgató és 48 igazgató-helyettes érintett a kinevezési folyamatban, azaz ennyinek jár le a héten a megbízatása. Néhány kivételt leszámítva, legtöbben folytatni fogják munkájukat – tudtuk meg Antal Levente Mihálytól, Maros megye helyettes főtanfelügyelőjétől. A megyében

46 magyar iskolavezetőnek – 26 igazgatónak és 20 aligazgatónak jár le a vezetői ciklusa,

de legtöbben kinevezéssel folytatják munkájukat. Közülük egynek – a nagysármási iskola aligazgatójának – szűnik meg a megbízatása, helyette egy másik magyar aligazgatót neveznek k. Hirdetés Háromszéken összesen 48 iskolavezetőnek – 34 igazgatónak és 14 igazgató-helyettesnek – jár le vezetői megbízatása, és 39 intézmény érintett a folyamatban – közölte az adatokat Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője. Hozzátette,

mindössze egy igazgató nem folytatja iskolavezetői munkáját

– a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskola igazgatója – helyette neveznek ki új igazgatót. Hargita megyében 65 iskolavezetőt érint az igazgatói kinevezés, ebből 13 aligazgatót – tudtuk meg Demeter Leventétől, a megye főtanfelügyelőjétől.

A megyében csak a gyergyószentmiklósi Kós Károly Általános Iskola aligazgatója nem folytatja az iskolavezetői munkát,