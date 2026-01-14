Székelyföldön több mint 250 iskolavezetőt érint a januári kinevezés

Januártól kinevezéssel folytatja valamennyi iskolavezető a munkáját. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Januárban az iskolaigazgatók hatvan százalékának jár le a vezetői megbízatása, péntekig a megyei tanfelügyelőségeknek ki kell nevezniük az új iskolavezetőket. Székelyföldön több mint 250 iskolavezetőt érint az intézkedés.
A megyei tanfelügyelőségeknek legkésőbb január 16-áig ki kell nevezniük az ideiglenes iskolaigazgatókat és igazgatóhelyetteseket, úgy nevezett oktatási érdekből történő áthelyezéssel. Erre azért van szükség, mert országszerte az igazgatók mintegy hatvan százalékának lejár a megbízatása, miközben
A 2021-es igazgatói versenyvizsga eredményeként országszerte 3 972 igazgatói és 1 292 igazgatóhelyettesi állást töltöttek be, ezek a megbízatások járnak le most januárban. Ezeket az állásokat nem tölthetik be versenyvizsga révén – amelynek már idén ősszel meg kellett volna történnie –, egyelőre, így
Az igazgatói versenyvizsgák és az új tanfelügyelőségi vezetők kinevezése teljes bizonytalanságban maradt Daniel David oktatási miniszter lemondását követően, nincs módszertan, nincs világos ütemterv sem.
Maros megyében összesen 92 igazgató és 48 igazgató-helyettes érintett a kinevezési folyamatban, azaz ennyinek jár le a héten a megbízatása. Néhány kivételt leszámítva, legtöbben folytatni fogják munkájukat – tudtuk meg Antal Levente Mihálytól, Maros megye helyettes főtanfelügyelőjétől. A megyében
de legtöbben kinevezéssel folytatják munkájukat. Közülük egynek – a nagysármási iskola aligazgatójának – szűnik meg a megbízatása, helyette egy másik magyar aligazgatót neveznek k.
Háromszéken összesen 48 iskolavezetőnek – 34 igazgatónak és 14 igazgató-helyettesnek – jár le vezetői megbízatása, és 39 intézmény érintett a folyamatban – közölte az adatokat Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője. Hozzátette,
– a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskola igazgatója – helyette neveznek ki új igazgatót.
Hargita megyében 65 iskolavezetőt érint az igazgatói kinevezés, ebből 13 aligazgatót – tudtuk meg Demeter Leventétől, a megye főtanfelügyelőjétől.
a helyére mást neveztek ki.
