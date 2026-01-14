Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Székelyföldön több mint 250 iskolavezetőt érint a januári kinevezés

Januártól kinevezéssel folytatja valamennyi iskolavezető a munkáját. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Januártól kinevezéssel folytatja valamennyi iskolavezető a munkáját. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Januárban az iskolaigazgatók hatvan százalékának jár le a vezetői megbízatása, péntekig a megyei tanfelügyelőségeknek ki kell nevezniük az új iskolavezetőket. Székelyföldön több mint 250 iskolavezetőt érint az intézkedés.

Hajnal Csilla

2026. január 14., 10:012026. január 14., 10:01

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A megyei tanfelügyelőségeknek legkésőbb január 16-áig ki kell nevezniük az ideiglenes iskolaigazgatókat és igazgatóhelyetteseket, úgy nevezett oktatási érdekből történő áthelyezéssel. Erre azért van szükség, mert országszerte az igazgatók mintegy hatvan százalékának lejár a megbízatása, miközben

az új igazgatói versenyvizsga módszertanát még mindig nem tették közzé.

A tanfelügyelőségek döntenek

A 2021-es igazgatói versenyvizsga eredményeként országszerte 3 972 igazgatói és 1 292 igazgatóhelyettesi állást töltöttek be, ezek a megbízatások járnak le most januárban. Ezeket az állásokat nem tölthetik be versenyvizsga révén – amelynek már idén ősszel meg kellett volna történnie –, egyelőre, így

a tanfelügyelőségek egy tollvonással döntik el, hogy ki vezesse az érintett iskolákat.

Az igazgatói versenyvizsgák és az új tanfelügyelőségi vezetők kinevezése teljes bizonytalanságban maradt Daniel David oktatási miniszter lemondását követően, nincs módszertan, nincs világos ütemterv sem.

Székelyföldön is számos iskolavezetőt érint az intézkedés

Maros megyében összesen 92 igazgató és 48 igazgató-helyettes érintett a kinevezési folyamatban, azaz ennyinek jár le a héten a megbízatása. Néhány kivételt leszámítva, legtöbben folytatni fogják munkájukat – tudtuk meg Antal Levente Mihálytól, Maros megye helyettes főtanfelügyelőjétől. A megyében

46 magyar iskolavezetőnek – 26 igazgatónak és 20 aligazgatónak jár le a vezetői ciklusa,

de legtöbben kinevezéssel folytatják munkájukat. Közülük egynek – a nagysármási iskola aligazgatójának – szűnik meg a megbízatása, helyette egy másik magyar aligazgatót neveznek k.

Hirdetés

Háromszéken összesen 48 iskolavezetőnek – 34 igazgatónak és 14 igazgató-helyettesnek – jár le vezetői megbízatása, és 39 intézmény érintett a folyamatban – közölte az adatokat Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője. Hozzátette,

mindössze egy igazgató nem folytatja iskolavezetői munkáját

– a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskola igazgatója – helyette neveznek ki új igazgatót.

Hargita megyében 65 iskolavezetőt érint az igazgatói kinevezés, ebből 13 aligazgatót – tudtuk meg Demeter Leventétől, a megye főtanfelügyelőjétől.

A megyében csak a gyergyószentmiklósi Kós Károly Általános Iskola aligazgatója nem folytatja az iskolavezetői munkát,

a helyére mást neveztek ki.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
Visszakerülhet a Szuperligába az FK Csíkszereda közönségkedvence
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Székelyhon

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
Székelyhon

Nem teketóriáznak a háromszéki adófizetők, sorban állnak a pénztáraknál
Visszakerülhet a Szuperligába az FK Csíkszereda közönségkedvence
Székely Sport

Visszakerülhet a Szuperligába az FK Csíkszereda közönségkedvence
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Krónika

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Székely Sport

A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Nőileg

Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 14., szerda

Bolojan: Románia 25 százalékkal többet költ, mint amennyit megengedhetne magának

A tanügyben vagy a szenátusban tavaly már bevezették a költségcsökkentő intézkedéseket, újabb megszorítások nem indokoltak – jelentette ki kedd este Ilie Bolojan.

Bolojan: Románia 25 százalékkal többet költ, mint amennyit megengedhetne magának
Bolojan: Románia 25 százalékkal többet költ, mint amennyit megengedhetne magának
2026. január 14., szerda

Bolojan: Románia 25 százalékkal többet költ, mint amennyit megengedhetne magának
Hirdetés
2026. január 14., szerda

Tizenöt fokot melegedett egyetlen nap alatt

Érezhetően enyhébb reggelre ébredtünk szerdán, Székelyföld-szerte többnyire csak mínusz 6–8 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet.

Tizenöt fokot melegedett egyetlen nap alatt
Tizenöt fokot melegedett egyetlen nap alatt
2026. január 14., szerda

Tizenöt fokot melegedett egyetlen nap alatt
2026. január 14., szerda

Elbocsátások, bérpótlékok lefaragása – részletek a minisztériumok spórolási terveiről

A fejlesztési minisztérium honlapján kedd este közzétett törvénytervezet szerint 2026-ban a központi közigazgatásban a 2025-ös szinthez képest tíz százalékkal csökkennek – az alapbérek érintése nélkül – a személyi jellegű kiadások.

Elbocsátások, bérpótlékok lefaragása – részletek a minisztériumok spórolási terveiről
Elbocsátások, bérpótlékok lefaragása – részletek a minisztériumok spórolási terveiről
2026. január 14., szerda

Elbocsátások, bérpótlékok lefaragása – részletek a minisztériumok spórolási terveiről
2026. január 14., szerda

Síszezon Háromszéken: van működő pálya, de egyre szűkül a választék

Jelenleg két helyszínen működnek a felvonók Kovászna megyében: Sugásfürdőn és Nagypatakon. Noha síelésre alkalmas terep még lenne a térségben, a hóhiány és a költségek miatt a pályák nem üzemelnek. Mutatjuk a háromszéki sípálya-körképet.

Síszezon Háromszéken: van működő pálya, de egyre szűkül a választék
Síszezon Háromszéken: van működő pálya, de egyre szűkül a választék
2026. január 14., szerda

Síszezon Háromszéken: van működő pálya, de egyre szűkül a választék
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Antal Árpád: rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester az adóemeléssel kapcsolatos lakossági felvetésekre reagálva szeretett volna néhány nézőpontot nyomatékosítani: például azt, hogy a városnak kifizetett adókért mi mindent kap a polgár.

Antal Árpád: rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt
Antal Árpád: rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt
2026. január 13., kedd

Antal Árpád: rossz volt a döntések alkalmazásának sorrendje, de az adóemelés elkerülhetetlen lépés volt
2026. január 13., kedd

Meredeken nő a fertőző légúti megbetegedések száma

Az influenzával diagnosztizált betegek száma megtízszereződött a novemberi esetszámokhoz képest, és sok a szövődményként tüdőgyulladássá súlyosbodó légúti megbetegedés is Hargita megyében. A tendencia folytatódása várható.

Meredeken nő a fertőző légúti megbetegedések száma
Meredeken nő a fertőző légúti megbetegedések száma
2026. január 13., kedd

Meredeken nő a fertőző légúti megbetegedések száma
2026. január 13., kedd

Egészségügyi miniszter: az orvosok fizetéséhez nem szabad hozzányúlni

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden kijelentette, hogy az egészségügyben nem az orvosok és a kisegítő személyzet bérén kell spórolni, a megtakarításokat más területeken kell elérni.

Egészségügyi miniszter: az orvosok fizetéséhez nem szabad hozzányúlni
Egészségügyi miniszter: az orvosok fizetéséhez nem szabad hozzányúlni
2026. január 13., kedd

Egészségügyi miniszter: az orvosok fizetéséhez nem szabad hozzányúlni
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető

A Félixfürdőn karácsony tájékán elkövetett kettős gyilkosság elkövetője egy 29 éves kardói (Cordău) férfi, aki január elsején maga értesítette a rendőrséget arról, hogy két holttestet talált az üdülőhely egyik elhagyott pavilonjában.

Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető
Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető
2026. január 13., kedd

Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető
2026. január 13., kedd

Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek

Gázpalack robbanása okozott tüzet kedden délután zilahi tömbház egyik második emeleti lakásában. Egy ember megsérült, további kilenc lakónak a helyszínen nyújtottak orvosi ellátást – tájékoztatott a Szilágy megyei tűzoltóság.

Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek
Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek
2026. január 13., kedd

Gázpalack robbant fel egy zilahi tömbházlakásban, egy férfi égési sérüléseket szenvedett, kilencen megsérültek
2026. január 13., kedd

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter

Ilie Bolojan miniszterelnök kedden továbbította Nicușor Dan államfőnek Daniel David oktatási miniszter felmentésére vonatkozó javaslatát.

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
2026. január 13., kedd

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!