Székelyföldön is kitart a fagyos idő, éjszaka mínusz 20 fok is lehet

Fagyos időre figyelmeztető újabb riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn Románia egész területére.
Hétfő este 8 óráig Moldva nagy részén, Erdélyben, Dobrudzsában, Munténia déli, központi és keleti területein, valamint Dél-Olténiában lesz érvényben sárga jelzésű riasztás. Ezeken a területeken a sokévi átlagnál 5–9 fokkal alacsonyabb, mínusz 8 és mínusz 4 Celsius-fok közötti értékekre lehet számítani nappal, az erdélyi medencékben akár mínusz 10 fok is lehet.
Hétfő estétől kedd reggel 10 óráig az ország szinte egész területére érvényes lesz a sárga riasztás, az éjszaka folyamán és
A keddi nap folyamán Hargita, Maros, Kolozs, Fehér, Hunyad, Botoșani és Iași megyében kitart a fagy, mínusz 8 és mínusz 4 Celsius-fok közötti értékekre lehet számítani, az erdélyi medencékben pedig nem lesz több mínusz 10 foknál.
Szerdára virradóra különösen hideg időre figyelmeztető riasztás lesz érvényben az ország szinte egész területén, mínusz 20 és mínusz 8 Celsius-fok közötti minimumokkal.
Emellett csütörtök reggelig
Románia északi és központi területein a csütörtökre virradó éjszaka is fagy várható, mínusz 17 és mínusz 9 Celsius-fok közötti hőmérsékleti értékekkel – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
A külügyminisztérium szerint román állampolgárok eddig nem kértek konzuli segítséget Románia külképviseletétől a csaknem 40 halálos áldozatot követelő spanyolországi vonatbaleset nyomán.
A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt hétfőn 9 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Tavaly több mint nyolcezer embert mentettek meg a hegyimentő szolgálat munkatársai Romániában, mintegy 450-nel többet, mint az előző évben.
Hegyimentőt ütött meg egy férfi, miután elégedetlen volt azzal, hogy nem segített megtalálni felesége hóba esett mobiltelefonját.
Javasolni fogja Craiova polgármestere, hogy a város tiszteletbeli polgárává avassák azt az indiai – mint utólag kiderült, nem nepáli – vendégmunkást, aki megmentette a befagyott tóba esett ötéves kislány életét.
A Intelligens Energia Egyesület (AEI) szerint a háztartási villamosenergia-fogyasztók akár 35 százalékkal is csökkenthetnék a számláikat, ha szolgáltatót váltanának, mivel a piacon jelenleg 1 lej/kWh alatti ajánlatok is elérhetők.
Tavaly összesen 3950 halálos és súlyos sérüléssel járó közúti balesetet történt országos szinten, kevesebb, mint az előző évben – közölte vasárnap a Román Rendőrség.
Egy nepáli vendégmunkás ugrott be elsőként szombaton egy craiovai park jeges tavába, hogy megmentsen egy ötéves kislányt. Aztán további öten – köztük a lánya apja – siettek a gyermek segítségére, de csak a vendégmunkásnak sikerült elérnie a kislányig.
Romániában a tartós, kemény fagyok idején csak korlátozottan növelhető a belföldi földgáz-kitermelés és a tartalékok kitárolási üteme, ezért az import – elsősorban Magyarország felől – elengedhetetlenné válik – figyelmeztetett a szakértő.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton egy figyelmeztető előrejelzést, valamint több, szerda reggelig érvényben lévő sárga jelzésű riasztást adott ki kemény fagy és rendkívül alacsony hőmérsékletek miatt Románia legnagyobb részére.
