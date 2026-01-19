Székelyföldön is kitart a fagyos idő, éjszaka mínusz 20 fok is lehet

Fagyos időre figyelmeztető újabb riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn Románia egész területére.

Hétfő este 8 óráig Moldva nagy részén, Erdélyben, Dobrudzsában, Munténia déli, központi és keleti területein, valamint Dél-Olténiában lesz érvényben sárga jelzésű riasztás. Ezeken a területeken a sokévi átlagnál 5–9 fokkal alacsonyabb, mínusz 8 és mínusz 4 Celsius-fok közötti értékekre lehet számítani nappal, az erdélyi medencékben akár mínusz 10 fok is lehet.

Hétfő estétől kedd reggel 10 óráig az ország szinte egész területére érvényes lesz a sárga riasztás, az éjszaka folyamán és