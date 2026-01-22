Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia

Tóth Piroska a Pannon Egyetemen védte meg doktori dolgozatát
Fotó: Tóth Piroska személyes archívuma
A Biológiai Tudományok Osztályához kapcsolódó új köztestületi tagjává avatta a Magyar Tudományos Akadémia a kézdivásárhelyi dr. Tóth Piroskát, a vizes élőhelyek specialistáját.
Dr. Tóth Piroska (közismert nevén Piró) Kézdivásárhelyen született, tanulmányait Csernátonban és Kézdivásárhelyen kezdte. 1997 óta vezet szülővárosában egy telekommunikációs céget, amely internetszolgáltatással foglalkozik, és saját vállalkozásában biztonságtechnikai rendszerek tervezését végzi. Projektek irányításában is részt vesz projektmenedzserként, különösen a telekommunikáció és biztonságtechnika területén. Ismert természetfotós, két fotóegyesület tagja, hobbija a madármegfigyelés és eddig sportlövészetben is kiváló versenyzőnek bizonyult.
Munkáját és hobbiját kutatásaiban sikeresen ötvözte. Tudományos munkája középpontjában a vízgazdálkodás, a vizes élőhelyek állapotának vizsgálata, valamint az ökoszisztémák adatvezérelt elemzése áll, ehhez valósidejű vízminőség-monitoring rendszereket, térinformatikai (GIS) és távérzékelési módszereket, valamint statisztikai és előrejelző modelleket alkalmaz. E modellek segítségével akár 30 napra előre jelezhetővé válik a felszíni vizek állapotának alakulása, ami különösen fontos a klímaváltozás és az egyre gyakoribb környezeti szélsőségek idején.
Az atomreaktorokból kikerülő radioaktív elem a víz körforgásának köszönhetően a környezeti katasztrófa után 15 évvel is kimutatható a természetes vízfolyásokban. Együttműködik dr. Maksym Guysevvel a Fukushima-i Egyetemről, Japánból, és dr. Lorenzo Copia-val a Nemzetközi Atomenergia Ügynükség (IAEA) laboratóriumából. A közös munka eredményeként nyerték el a Environmental Radioactivity Research Network pályázatát, amelynek ő a projekt vezetője.
Dr. Tóth Piroska vizsgálatai a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerére, valamint a Brassó megyei Szúnyogszék (Dumbrăvița) vizes élőhelyeire is kiterjednek, de elemezte már a bálványosi források tríciumtartalmát is. Munkája egyszerre bír helyi, regionális és nemzetközi jelentőséggel. Eredményei nemcsak tudományos publikációkban jelennek meg, hanem gyakorlati döntéstámogató eszközként is szolgálnak a természetvédelem és a vízgazdálkodás számára.
