Sűrű köd és csúszós utak miatt adtak ki sárga riasztást Hargita megyében

Sárga szintű meteorológiai figyelmeztetést adott ki szerda délelőttre Országos Meteorológiai Szolgálat a csíki- és gyergyói-medencére vonatkozóan.
A riasztás 9 és 11 óra között van érvényben, és sűrű ködre figyelmeztet, amely helyenként 200 méter alá, elszórtan pedig 50 méter alá csökkentheti a látótávolságot. Emellett
A figyelmeztetés a teljes csíki- és gyergyói-medencére érvényes
A Hargita tűzoltóság arra kéri a közlekedőket, hogy vezessenek fokozott óvatossággal, tartsanak nagyobb követési távolságot, és számoljanak a hirtelen romló látási viszonyokkal.
A Figura Stúdió Színház 2026 januárjában is változatos előadásokkal várja a gyergyószentmiklósi közönséget. Tantermi és babaszínházi produkciókkal indul az év, de újra látható lesz a Rinocéroszok is. Közeleg az új bemutató, a Bányavirág.
Románia elnöke kedd este kijelentette, hogy nem örült az adóemeléseknek, de ez a kormány hatáskörébe tartozó kérdés.
Nicușor Dan kedd este kijelentette, hogy az elnöki hivatal a következő napokban kidolgozza a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról (CSM) szóló referendum részleteit.
A kötelező magánnyugdíjalapban összegyűlt pénz 30 százalékát adják ki egyben, 70 százalékát pedig havi lebontásban. A havonta történő kifizetést a szociális minimálnyugdíjhoz viszonyítják, ami most 1281 lej.
Öt fiatal jelentkezett arra, hogy visszaszerezze a keresztet a Duna jeges vizéből, azonban végül csak hárman ugrottak a folyóba Giurgiuban vízkeresztkor. A románok úgy tartják, hogy aki elsőként éri el a keresztet, egész évben szerencse kíséri.
Több autóban is kárt tett a tetőről lezúduló hó Gyulafehérváron. Az eset kapcsán óvatosságra hívja fel a járműtulajdonosok és gyalogosok figyelmét a helyi önkormányzat.
Eseménydús napokon vannak túl, és azokra is számítanak a Hargita és Maros megyei hegyimentők. Tapasztalataik szerint a balesetek többsége a sí- és szánkópályákon történik, de a hegyekben várható további havazás miatt a túrázóknak is résen kell lenni.
Két felnőttet és négy gyermeket vittek kórházba, miután autójukkal a jeges Beszterce-folyó medrébe zuhantak Dornavátrán.
A csendőrség kedden közölte, hogy hamisak azok a közösségi médiában terjedő képek, amelyeken állítólagos román csendőrök láthatók, amint egy épületben járólapot raknak le.
A közmédia mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi a Nemzeti Sport archív tartalmait – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.
