Sűrű köd és csúszós utak miatt adtak ki sárga riasztást Hargita megyében

2026. január 06., kedd

Szánkóval és síléccel csak figyelmesen, hogy ne balesettel végződjön a vakáció

Eseménydús napokon vannak túl, és azokra is számítanak a Hargita és Maros megyei hegyimentők. Tapasztalataik szerint a balesetek többsége a sí- és szánkópályákon történik, de a hegyekben várható további havazás miatt a túrázóknak is résen kell lenni.