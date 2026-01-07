Rovatok
Sűrű köd és csúszós utak miatt adtak ki sárga riasztást Hargita megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Sárga szintű meteorológiai figyelmeztetést adott ki szerda délelőttre Országos Meteorológiai Szolgálat a csíki- és gyergyói-medencére vonatkozóan.

Gergely Imre

2026. január 07., 09:542026. január 07., 09:54

A riasztás 9 és 11 óra között van érvényben, és sűrű ködre figyelmeztet, amely helyenként 200 méter alá, elszórtan pedig 50 méter alá csökkentheti a látótávolságot. Emellett

lefagyott, csúszós útfelületekre kell felkészülnie a közlekedőknek és zúzmara is kialakulhat, ami tovább növeli a balesetveszélyt.

A figyelmeztetés a teljes csíki- és gyergyói-medencére érvényes

A Hargita tűzoltóság arra kéri a közlekedőket, hogy vezessenek fokozott óvatossággal, tartsanak nagyobb követési távolságot, és számoljanak a hirtelen romló látási viszonyokkal.

Csíkszék Gyergyószék
