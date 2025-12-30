Súlyos sérüléseket okozhatnak a petárdák – gyermeksebész figyelmeztet

2025. december 30., kedd

Sűrű 24 órán vannak túl a tűzoltók, de volt, ahol már nem tudtak életet menteni

A hivatásos tűzoltóknak hétfőn országos szinten több mint 1800 bevetésük volt; 1490 esetben sürgősségi orvosi ellátást kellett nyújtaniuk, ugyanakkor 95 tüzet oltottak el, 265 esetben pedig a közösségek és azok tulajdonának védelmében léptek fel.