Súlyos sérüléseket okozhatnak a petárdák – gyermeksebész figyelmeztet

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Kéz-, arc- és szemsérülésekkel kerülnek gyakran kórházba gyerekek az ünnepi időszakban petárdák és hibás tűzijátékok miatt. A balesetek másodpercek alatt megtörténnek, és akár maradandó következményekkel is járhatnak.
A petárdák és tűzijátékok komoly veszélyt jelentenek a gyermekekre – hívja fel a figyelmet Simon Alpár gyermeksebész főorvos a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház közösségi oldalán. Elmondása szerint
A leggyakoribb esetek között szerepelnek:
kéz- és ujjcsonkolás, súlyos égések,
szemsérülések, idegentest, szaruhártyakárosodás,
arc- és nyaksérülések repeszdaraboktól,
halláskárosodás az erős hanghatás miatt.
Kiemelten fontos a megelőzés:
gyermek soha ne tartson petárdát vagy tűzijátékot a kezében,
ne engedjük őket a közelbe, amíg az eszköz működik,
fel nem robbant tűzijátékhoz ne nyúljunk, ne gyújtsuk újra,
a tűzijátékot kizárólag felnőtt kezelje,
tartsunk biztos távolságot,
legyen kéznél víz vagy oltóeszköz.
