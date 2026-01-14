Sokan kijátsszák a gépjárműadó kifizetését

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy Romániában létezik egy olyan réteg, amelyik a szabályokat tudatosan kijátszva nem fizet helyi adót, miközben a többség becsületesen eleget tesz kötelezettségeinek.
A Digi24-nek nyilatkozva az RMDSZ politikusa a gépjárműadó kijátszását említette példaként. Elmondta, hogy egyesek év közben nagy hengerűrtartalmú, magas adóval terhelt járműveket jegyeztetnek be, majd
A miniszter szerint ez a gyakorlat széles körben elterjedt, és komoly feszültséget okoz a helyi közösségekben.
Cseke szerint a kedd este közvitára bocsátott közigazgatási intézkedéscsomag egyik célja éppen az ilyen visszaélések megszüntetése. A törvénytervezet szerint
így nem lesz érdemes megkerülni a szabályokat. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez az előírás a tisztességes adófizetők igazságérzetét is erősíti.
A politikus elmondta, hogy a törvénytervezet már elkészült ugyan, de a kormány nyitott marad az egyeztetésekre az önkormányzatokkal. A végső döntést a kormánykoalíció hozza meg arról, hogy milyen formában kerül a közigazgatási intézkedéscsomag a parlament elé – szemlézi az Agerpres.
Az adóemelés, közlekedés és parkolás mellett többek között a tervezett Drakula Park, az okoskukák, és a Harvíz Rt. óriáspályázata kerültek terítékre témaként a csíkszeredai városvezetés által megszervezett szerdai sajtóbeszélgetésen.
A fiatalokat érintő kérdésekről tartanak előadásokat és panelbeszélgetéseket szakemberek január 20-án, a Szakszervezetek Művelődési Házában. A rendezvény érdemi válaszokkal szolgál a fiatalok dilemmáira.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy a közigazgatási intézkedéscsomagról szóló törvénytervezetet a kormánykoalícióban fogják véglegesíteni.
Három Temes megyei rendőr megsérült szerda reggel a lugosi rendőrség egyik melléképületében történt robbanásban, ahol az erkölcsi bizonyítványokat kiállító iroda működik.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közölt adatai szerint a villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.
Két román állampolgár is szerepel Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján. Egyikük a mezőméhesi nőgyilkosság feltételezett elkövetője – szúrta ki a Digi24 hírportál.
A helyi és a központi közigazgatás reformjáról szóló törvénytervezet indoklása szerint az intézkedéscsomag alkalmazásával 2026-ban 3,367 milliárd lejjel csökkennek a költségvetési kiadások.
A novemberi 9,76 százalékról tavaly decemberben 9,69 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Két súlyos közlekedési szabályszegést is feltártak a rendőrök kedden Hargita megyében.
Egy szebeni férfit filmeztek le, amint túrasíléccel közlekedett az út szélén. Noha az úton el volt takarítva a hó, a széleken felgyűlt hómennyiség alkalmas volt a siklásra.
