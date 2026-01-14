Sokan kijátsszák a gépjárműadó kifizetését

Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy Romániában létezik egy olyan réteg, amelyik a szabályokat tudatosan kijátszva nem fizet helyi adót, miközben a többség becsületesen eleget tesz kötelezettségeinek.

A Digi24-nek nyilatkozva az RMDSZ politikusa a gépjárműadó kijátszását említette példaként. Elmondta, hogy egyesek év közben nagy hengerűrtartalmú, magas adóval terhelt járműveket jegyeztetnek be, majd

év végén töröltetik az önkormányzati nyilvántartásból, hogy elkerüljék az adófizetést, januárban pedig ismét regisztrálják az autót.

A miniszter szerint ez a gyakorlat széles körben elterjedt, és komoly feszültséget okoz a helyi közösségekben. Cseke szerint a kedd este közvitára bocsátott közigazgatási intézkedéscsomag egyik célja éppen az ilyen visszaélések megszüntetése. A törvénytervezet szerint

a már egy hónapnyi nyilvántartás után is ki kell fizetnie az autótulajdonosnak az adott időszakra eső adót,