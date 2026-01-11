Rohamosan emelkednek az állami költségvetési intézmények tartozásai

A központi költségvetési intézmények tartozása tavaly novemberben 28,05 százalékkal 859,4 millió lejre nőtt az októberi 671,1 millió lejről – derül ki a pénzügyminisztérium szombaton közzétett adataiból.

A több mint 90 napos tartozások 195,3 millió lejről 62,8 százalékkal 318,1 millió lejre nőttek, a több mint 120 naposak pedig 267,4 millió lejről 22,55 százalékkal 327,7 millió lejre emelkedtek tavaly novemberben.

A 360 napon túli hátralékok 208,4 millió lejről 2,5 százalékkal 213,6 millió lejre emelkedtek – ismerteti a számokat az Agerpres.

Hirdetés

Az adatok szerint a helyi költségvetési intézmények hátralékai az októberi 632,9 millió lejről 26,21 százalékkal 798,8 millió lejre nőttek a tizenegyedik hónapban.

A több mint 90 napos tartozások 63,56 százalékkal 298,7 millió lejre, a több mint 120 naposak 18 százalékkal 297,4 millió lejre nőttek, míg a több mint 360 naposak 2,21 százalékkal 202,7 millió lejre emelkedtek.