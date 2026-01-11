Rovatok
Rohamosan emelkednek az állami költségvetési intézmények tartozásai

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

A központi költségvetési intézmények tartozása tavaly novemberben 28,05 százalékkal 859,4 millió lejre nőtt az októberi 671,1 millió lejről – derül ki a pénzügyminisztérium szombaton közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. január 11., 09:59

2026. január 11., 10:052026. január 11., 10:05

A több mint 90 napos tartozások 195,3 millió lejről 62,8 százalékkal 318,1 millió lejre nőttek, a több mint 120 naposak pedig 267,4 millió lejről 22,55 százalékkal 327,7 millió lejre emelkedtek tavaly novemberben.

A 360 napon túli hátralékok 208,4 millió lejről 2,5 százalékkal 213,6 millió lejre emelkedtek – ismerteti a számokat az Agerpres.

Az adatok szerint a helyi költségvetési intézmények hátralékai az októberi 632,9 millió lejről 26,21 százalékkal 798,8 millió lejre nőttek a tizenegyedik hónapban.

A több mint 90 napos tartozások 63,56 százalékkal 298,7 millió lejre, a több mint 120 naposak 18 százalékkal 297,4 millió lejre nőttek, míg a több mint 360 naposak 2,21 százalékkal 202,7 millió lejre emelkedtek.

Belföld Gazdaság
A rovat további cikkei

2026. január 11., vasárnap

Téli csoda Csíkszéken

Többnapos havazás után vastag hóréteg borítja Csíkszék minden szegletét. A fehér tájak minden bizonnyal még egy ideig velünk maradnak, hiszen a bőséges szilárd csapadék után még napokig kitartó dermesztő hideg érkezett a térségbe.

Téli csoda Csíkszéken
Téli csoda Csíkszéken
2026. január 11., vasárnap

Téli csoda Csíkszéken
2026. január 10., szombat

Nagyon kis mértékben, de csökkent a gépkocsigyártás Romániában tavaly 2024-hez képest

Tavaly az előző évhez képest 2,6 százalékkal csökkent a gépkocsigyártás Romániában, összesen 545 510 jármű gördült le a gyártósorról – derül ki a Romániai Gépkocsigyártók Egyesületének (ACAROM) szombaton közzétett adataiból.

Nagyon kis mértékben, de csökkent a gépkocsigyártás Romániában tavaly 2024-hez képest
Nagyon kis mértékben, de csökkent a gépkocsigyártás Romániában tavaly 2024-hez képest
2026. január 10., szombat

Nagyon kis mértékben, de csökkent a gépkocsigyártás Romániában tavaly 2024-hez képest
2026. január 10., szombat

Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP

A Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson – jelentette be Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt szombaton Budapesten tartott 31. kongresszusán.

Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP
Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP
2026. január 10., szombat

Fidesz-kongresszus: 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP
2026. január 10., szombat

A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek

Nem maradnak magukra kiszolgáltatottságukban a székelyföldi hajléktalanok, a régió minden városában felkészülten várják őket a hajléktalanszállók, nemcsak meleg szállással, hanem meleg étellel is.

A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek
A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek
2026. január 10., szombat

A hajléktalanszállókon még van hely az utca embereinek
2026. január 10., szombat

Autóbusz lángolt Segesvár mellett

Kigyulladt egy autóbusz Segesvár mellett szombat délben, a buszon tartozkodó 47 utas sikeresen kimenekült a járműből, senki nem sérült meg.

Autóbusz lángolt Segesvár mellett
Autóbusz lángolt Segesvár mellett
2026. január 10., szombat

Autóbusz lángolt Segesvár mellett
2026. január 10., szombat

Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén

Előzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit, aki szilveszter éjjelén alkohol hatása alatt, egy heves vita során többször ütötte meg ököllel és rugdosta meg feleségét, elsősorban a fején és a felsőtestén.

Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén
Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén
2026. január 10., szombat

Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén
2026. január 10., szombat

Tűz ütött ki egy Maros megyei falu egyik középületében

A Déda községhez tartozó Maroskövesdre riasztották a tűzoltókat szombat reggel, ahol egy középület műszaki helyiségében ütött ki tűz.

Tűz ütött ki egy Maros megyei falu egyik középületében
Tűz ütött ki egy Maros megyei falu egyik középületében
2026. január 10., szombat

Tűz ütött ki egy Maros megyei falu egyik középületében
2026. január 10., szombat

A hideg és havazás mellett felerősödő széllökésekre is számítani kell

Nem csak hó és fagy, de megerősödő széllökések is jelzik, valóban megérkezett a hideg térségünkbe. Keddig nem is fog változni az időjárás.

A hideg és havazás mellett felerősödő széllökésekre is számítani kell
A hideg és havazás mellett felerősödő széllökésekre is számítani kell
2026. január 10., szombat

A hideg és havazás mellett felerősödő széllökésekre is számítani kell
2026. január 10., szombat

Csíkban és Gyergyóban hidegebben indult a reggel, mint az Omu-csúcson

„Visszaállt a világ rendje” ezúttal a Keleti-Kárpátok csúcsain és hegyközi medencéiben volt a leghidegebb országszerte.

Csíkban és Gyergyóban hidegebben indult a reggel, mint az Omu-csúcson
Csíkban és Gyergyóban hidegebben indult a reggel, mint az Omu-csúcson
2026. január 10., szombat

Csíkban és Gyergyóban hidegebben indult a reggel, mint az Omu-csúcson
2026. január 10., szombat

A zord téli időjárás miatt jobban figyelnek a kiszolgáltatott helyzetben élőkre

Mindeddig nem okozott komolyabb fennakadásokat Hargita megyében az erős havazás, de az elkövetkező napokra kiadott sárga jelzésű meteorológiai riasztás többletfeladatokat ró a hatóságokra.

A zord téli időjárás miatt jobban figyelnek a kiszolgáltatott helyzetben élőkre
A zord téli időjárás miatt jobban figyelnek a kiszolgáltatott helyzetben élőkre
2026. január 10., szombat

A zord téli időjárás miatt jobban figyelnek a kiszolgáltatott helyzetben élőkre
