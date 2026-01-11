Rohamosan emelkednek az állami költségvetési intézmények tartozásai

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
A központi költségvetési intézmények tartozása tavaly novemberben 28,05 százalékkal 859,4 millió lejre nőtt az októberi 671,1 millió lejről – derül ki a pénzügyminisztérium szombaton közzétett adataiból.
A több mint 90 napos tartozások 195,3 millió lejről 62,8 százalékkal 318,1 millió lejre nőttek, a több mint 120 naposak pedig 267,4 millió lejről 22,55 százalékkal 327,7 millió lejre emelkedtek tavaly novemberben.
A 360 napon túli hátralékok 208,4 millió lejről 2,5 százalékkal 213,6 millió lejre emelkedtek – ismerteti a számokat az Agerpres.
Az adatok szerint a helyi költségvetési intézmények hátralékai az októberi 632,9 millió lejről 26,21 százalékkal 798,8 millió lejre nőttek a tizenegyedik hónapban.
A több mint 90 napos tartozások 63,56 százalékkal 298,7 millió lejre, a több mint 120 naposak 18 százalékkal 297,4 millió lejre nőttek, míg a több mint 360 naposak 2,21 százalékkal 202,7 millió lejre emelkedtek.
Többnapos havazás után vastag hóréteg borítja Csíkszék minden szegletét. A fehér tájak minden bizonnyal még egy ideig velünk maradnak, hiszen a bőséges szilárd csapadék után még napokig kitartó dermesztő hideg érkezett a térségbe.
Tavaly az előző évhez képest 2,6 százalékkal csökkent a gépkocsigyártás Romániában, összesen 545 510 jármű gördült le a gyártósorról – derül ki a Romániai Gépkocsigyártók Egyesületének (ACAROM) szombaton közzétett adataiból.
A Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson – jelentette be Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt szombaton Budapesten tartott 31. kongresszusán.
Nem maradnak magukra kiszolgáltatottságukban a székelyföldi hajléktalanok, a régió minden városában felkészülten várják őket a hajléktalanszállók, nemcsak meleg szállással, hanem meleg étellel is.
Kigyulladt egy autóbusz Segesvár mellett szombat délben, a buszon tartozkodó 47 utas sikeresen kimenekült a járműből, senki nem sérült meg.
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit, aki szilveszter éjjelén alkohol hatása alatt, egy heves vita során többször ütötte meg ököllel és rugdosta meg feleségét, elsősorban a fején és a felsőtestén.
A Déda községhez tartozó Maroskövesdre riasztották a tűzoltókat szombat reggel, ahol egy középület műszaki helyiségében ütött ki tűz.
Nem csak hó és fagy, de megerősödő széllökések is jelzik, valóban megérkezett a hideg térségünkbe. Keddig nem is fog változni az időjárás.
„Visszaállt a világ rendje” ezúttal a Keleti-Kárpátok csúcsain és hegyközi medencéiben volt a leghidegebb országszerte.
Mindeddig nem okozott komolyabb fennakadásokat Hargita megyében az erős havazás, de az elkövetkező napokra kiadott sárga jelzésű meteorológiai riasztás többletfeladatokat ró a hatóságokra.
