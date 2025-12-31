Robbanás a konstancai kikötő egyik terminálján, két személy életét vesztette

Felrobbant egy munkagép abroncsa szerda reggel a konstancai kikötő egyik terminálján. A balesetben két személy életét vesztette, ketten megsérültek – közölték a Konstanca megyei hatóságok.

A Konstanca megyei katasztrófavédelmi felügyelőség és a Konstanca megyei rendőrség tájékoztatása szerint munkabaleset történt:

– számol be az Agerpres .

Egy 56 éves és egy 62 éves férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

Egy 63 éves férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, de elutasította a kórházi ápolást, míg egy 57 éves férfit az SMURD kórházba szállított lábsérüléssel.

A robbanásról reggel 8 óra 15 perckor érkezett jelentés a 112-es segélyhívó számon, és a rendőrség szerint egy konténeremelő targonca abroncsának meghibásodása okozta. A helyszínre két mentőautót és egy SMURD-egységet riasztottak.