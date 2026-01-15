Ritka és veszélyes hüllőket találtak egy tömbházlakás szobájában

Nagyon meglepődtek a hatóságok, amikor több hüllőfajt, pitonokat, boákat, rendkívül ritka viperákat, tarantulákat, egy krokodilt és egy varánuszt fedeztek fel egy 12 négyzetméteres szobában Bihar megyében.

„Még soha nem láttunk ilyen sokféle állatot. Találtunk már kígyókat lakásokban, de ilyen esetünk még nem volt soha. A tulajdonos, egy 21 éves fiatalember azt mondta, hogy szenvedélyből gyűjti őket, nem akar kereskedni az állatokkal.

Egy szobába zsúfolta a példányokat a háromszobás lakásban, ahol nagyszüleivel él”

– nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek Sever Șerbănescu, a Bihar megyei környezetőrség vezetője. Az intézmény Facebook-oldalán közölt tájékoztatás szerint a tömbházlakásban nyolc kígyót – két Mangshan gödörviperát (Protobothrops mangshanensis), három boa óriáskígyót, egy hognose kígyót, egy kukorica kígyót (anerystristic), egy pitont, egy varánusz gyíkot, egy kajmánt, egy vöröslábú teknőst és tíz tarantulát találtak.

Fotó: Bihar megyei környezetőrség

„A viperák nagyon veszélyesek. Emellett rendkívül ritkák is, csak Kína Mangshan-hegyén élnek, és már csak körülbelül 500 vadon élő példány maradt fenn. Ez a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN-International Union for Conservation of Nature) vörös listáján.

Mérgének Romániában nincs ellenszere. A tarantulák szintén nagyon mérgezőek és nagyon agresszívek”