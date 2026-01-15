Ritka és veszélyes hüllőket találtak egy tömbházlakás szobájában

Fotó: Bihar megyei környezetőrség
Nagyon meglepődtek a hatóságok, amikor több hüllőfajt, pitonokat, boákat, rendkívül ritka viperákat, tarantulákat, egy krokodilt és egy varánuszt fedeztek fel egy 12 négyzetméteres szobában Bihar megyében.
„Még soha nem láttunk ilyen sokféle állatot. Találtunk már kígyókat lakásokban, de ilyen esetünk még nem volt soha. A tulajdonos, egy 21 éves fiatalember azt mondta, hogy szenvedélyből gyűjti őket, nem akar kereskedni az állatokkal.
– nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek Sever Șerbănescu, a Bihar megyei környezetőrség vezetője.
Az intézmény Facebook-oldalán közölt tájékoztatás szerint a tömbházlakásban nyolc kígyót – két Mangshan gödörviperát (Protobothrops mangshanensis), három boa óriáskígyót, egy hognose kígyót, egy kukorica kígyót (anerystristic), egy pitont, egy varánusz gyíkot, egy kajmánt, egy vöröslábú teknőst és tíz tarantulát találtak.
Fotó: Bihar megyei környezetőrség
„A viperák nagyon veszélyesek. Emellett rendkívül ritkák is, csak Kína Mangshan-hegyén élnek, és már csak körülbelül 500 vadon élő példány maradt fenn. Ez a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN-International Union for Conservation of Nature) vörös listáján.
– magyarázta Sever Șerbănescu.
A talált példányok legtöbbje védett fajhoz tartozik, megvásárlásuk nem legálisan történt, tartásukat tiltja a törvény. A 21 éves fiatalember Romániából, Spanyolországból, Németországból, Észtországból vásárolta a példányokat.
Nagy az aggódalom és a felháborodás is az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben a kormány 10 százalékos költségcsökkentési terve miatt. Az érdekvédelem képviselője szerint éppen a jó szakembereket veszíthetik el az ágazatok, ha ez megvalósul.
Egy 59 éves nő életét vesztette, egy másik pedig megsérült csütörtökön, a Kolozs megyei Gyerőfalva és Körösfő között az 1-es országúton történt közúti balesetben; a balesetet okozó sofőr elhajtott a helyszínről.
Marosvásárhelyen csaknem ötszáz utca van és ezek csupán felében járnak a hókotró gépek. Soós Zoltán polgármester szerint a prioritás az, hogy a városi közlekedés folyamatos legyen, ne álljon le.
Nicușor Dan csütörtökön kijelentette, reménykedik abban, hogy 2026 elhozza a békét Európában, és Románia támogatja Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit a gyors és tartós békét eredményező tárgyalásokra.
Marosvásárhelyen idén is megszervezik az ökumenikus imahetet, amikor a különböző felekezetű hívők más-más templomban gyűlnek össze igét hallgatni, imádkozni. Idén az imahét január 18-án, vasárnap kezdődik.
A tűzoltók helyszínelése nyomán kiderült, hogy nem gázpalack robbanása okozta a csütörtök délutáni bikfalvi balesetet.
Mindössze néhány másodperc választott el egy járókelőt attól, hogy súlyos sérüléseket szenvedjen, amikor a lugosi rendőrség egyik melléképületében robbanás történt.
Sepsiszentgyörgyön január 20-án, kedden, 17 órától lakossági fórumot tartanak, amelynek fő témája az adóemelés lesz – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere, Antal Árpád.
Inkább érdeklődtek, mintsem fizettek – nem alakultak ki hosszú sorok a csíkszeredai városháza ügyfélközpontjában az adófizetésre a pénztáraknál. A tumultus elmaradt az első adófizetési napon, csütörtökön.
Újabb kilenc elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában a múlt héten; ezzel húszra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
